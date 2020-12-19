Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"

09:07 21.12.2020

Константин Сыроежкин намерен направить открытое обращение Президенту и Парламенту РК

Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях. "К сожалению, моя первая записка о парадоксах казахстанского правосудия не получила широкого отклика у политологов, юристов и международников, которым, собственно говоря, она и была адресована. Молчание чиновников и депутатов – вполне объяснимо, хотя и удивительно, поскольку реформа судебно-правовой системы должна широко обсуждаться.



Возможно, причина в растущем уровне не политического абсентеизма; возможно, все усилия уходят на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий этой борьбы; возможно, это связано со статьей, по которой я осужден; возможно, это связано просто с дефицитом информации. Главное, что материал опубликован (за что отдельное спасибо ZoneKz и тем, кто на него откликнулся).



Понятно, что почти на все вышесказанное я не могу оказать влияния, но в моих силах – снабдить коллег и неравнодушных граждан дополнительной информацией. Обещаю, недостатка в ней не будет. Тем более, что под молотом казахстанского правосудия оказался далеко не я один, а большая часть несправедливо осужденных на длительные сроки и, как показывает практика, по сути, лишенных возможности (но не права!!!) добиться справедливости в определенным уголовными законом РК порядке.



Не апеллируя к делам других осужденных, некоторые из которых достойны "книги рекордов Гиннеса", продолжу разговор о парадоксах казахстанского правосудия на примере собственного уголовного дела.



В первой записке я уже писал о вошедшей в моду практике проведение закрытых судебных заседаний. Особенно в тех случаях, когда не все складывается с доказательной базой, либо имеется элементарный заказ от кого-то из власть предержащих. Мой случай как раз и вписывается в эту схему. Год, проведенный в лагере в бесцельных попытках достучаться до правосудия, только подтверждает этот вывод.



Не берусь комментировать свои обращения в различные судебные инстанции и в Генеральную прокуратуру. Просто прилагаю их (см. Приложения). Как говорится, sapienti sat! (разумному достаточно!). Хотя расценивать эти ответы иначе, чем издевательство не только над здравым смыслом, и правами человека, но и над уголовным законом Казахстана, у меня не очень получается.



Верховный Суд РК поступил еще проще – он просто "поймал тишину", проигнорировав мое заявление.



Заметьте, что ничего сверхъявственного и требующее принятия соответствующего правового решения я не просил. Единственная моя просьба заключалась в получении разъяснений по методике написания ходатайства в Кассационную коллегию Верховного Суда в условиях, если осужденный не имеет возможность детального изучения приговора и постановления по его уголовному делу.



Администрация учреждения, к которой я обратился согласно разъяснениям Алматинского городского суда, также оказалась в правовом тупике – вроде бы закон требует ознакомить меня с итоговыми документами по моему уголовному делу, но пресловутая секретность запрещает делать это.



Короче говоря, ситуацию в которой оказался я и администрация учреждения, где я отбываю наказание, можно смело характеризовать как правовой нонсенс, порожденный стремлением ограничить гласность судебного процесса и за грифом секретности скрыть либо свои некомпетентность и непрофессионализм, либо огрехи в судебно-правовой и политической практике, либо того хуже – элементарный заказ кого-то из "сильных мира сего".



Любой из этих вариантов к демократии и нормам, изложенным в подписанных Республикой Казахстан международных пактах по правам человека, отношения не имеет. Но главное – любой из них крайне негативно сказывается не только на позитивном международном имидже государства, но и на перспективах его политического развития, превращая все благие пожелания в фарс.



Не достучавшись до казахстанского правосудия, я решил обратиться с открытым обращением к Президенту и Парламенту РК, а заодно – казахстанским и международным структурам, именующим себя правозащитными организациями. Надеюсь, что хоть кто-то откликнется, поскольку с моей точки зрения это – реальный правовой беспредел!!!"



Напомним, пресс-служба КНБ РК 7 октября 2019 года сообщила, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч.1 УК РК "Государственная измена" и осужден к 10 годам лишения свободы. Политологи обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву. "Сыроежкин не признал своей вины. Следствие и суд были закрытыми, а также, на наш взгляд, крайне несправедливыми и предвзятыми", - говорится в обращении на странице руководителя аналитического проекта "Центральная Азия" Владимира Парамонова.



В документе, под которым в числе подписантов указаны такие известные казахстанские политологи и эксперты, как Андрей Чеботарев, Галым Агелеуов, Эдуард Полетаев и многие другие, отмечается, что "Сыроежкин – выдающийся по мировым меркам профессионал, талантливый ученый и большой патриот, внесший весомый научный вклад в развитие Казахстана, Центральной Азии и России, их отношений с Китаем и многими другими странами".



"Наше серьезное беспокойство вызывает не только нелепость самого обвинения, крайняя жестокость и очевидная несправедливость вынесенного приговора, но и то, что Сыроежкин испытывает большие проблемы со здоровьем. С учетом всего этого и многого другого, что невозможно выразить словами, мы очень просим вас применить всю вашу власть и весь ваш авторитет для того, чтобы Сыроежкин в самые кратчайшие сроки был освобожден, помилован, прошел серьезную реабилитацию и вернулся к научной деятельности", - сказано в обращении.



Автор статьи: Айгуль Сарбасова