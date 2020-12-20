В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля

09:10 21.12.2020

Недавние скандальные заявления отдельных депутатов Государственной Думы РФ вызвали бурную общественную реакцию в Казахстане. А на официальном уровне последовала незамедлительная реакция Министерства иностранных дел РК. Наверное, иного и быть не могло. Отметим, будоражить этот вопрос не в интересах самой России, стране с федеративным устройством. Продолжать заигрывать с этой тематикой для России опасно, не стоит путать промедление с бездействием.



Вместе с тем, хотелось бы понять, что на самом деле лежит в основе столь беспардонных выпадов парламентариев соседней страны, вроде бы являющейся стратегическим партнером Казахстана. Своим видением этого делится наш постоянный эксперт Рахимбек Абдрахманов.



Высказывания депутатов Госдумы РФ Вячеслава Никонова и Евгения Федорова относительно территориальных "подарков" Казахстану со стороны России не только вызвали шквал критики и возмущения, но и фактически раскололи казахстанскую общественность на два лагеря. Если одни посчитали подобные заявления недопустимыми, то другие встретили их с плохо скрываемым сочувствием. Выходит, даже локальные выступления (к тому же озвучиваемые второстепенными медиа-ресурсами) иностранных политиков, не входящих в высший номенклатурный эшелон своего государства, способны спровоцировать в нашей стране серьезный общественный раскол. Возникает резонный вопрос: а что будет, если против нас вдруг начнется полномасштабная информационная война?



Кроме того, не следует забывать, что использование этнических групп с целью лоббирования отдельными государствами своих внешнеполитических интересов является весьма излюбленной и достаточно хорошо отработанной тактикой современных гибридных войн. Нередко подобные информационные вбросы в медийное пространство другой страны преследуют вполне конкретную цель - замерить "температуру" и степень лояльности проживающих в ней определенных этнических, религиозных, социальных групп. События последних лет показали, как подобные группы в отдельных странах быстро превращались в эффективный инструмент зарубежного дипломатического, экономического и военного давления. Не последнюю роль здесь играют, конечно же, иностранные СМИ и социальные сети. Именно они оказывают направленное воздействие на общественное сознание. Их задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, сформировать в обществе нужную повестку, а с другой, если конфликт переходит в "горячую" фазу, подтолкнуть определенную фокус-группу к "правильным" действиям. И, как показала практика, в случае, когда между государствами происходит открытый конфликт, проигрывает та сторона, чьи медиа-ресурсы в этом плане оказались менее эффективными.



Вызвать раскол в обществе – одна из первостепенных задач современной гибридной войны. Ведь в условиях раздробленности будет проще подступиться к тем социальным группам, чья гражданская самоидентификация и лояльность к стране проживания являются более размытыми. Тогда уже и войну можно вести чужими руками, не входя на территорию противника и формально не нарушая нормы международного права. Тезис о том, что чем больше гнили внутри ореха, тем быстрее он расколется, тут весьма актуален. И, наоборот, чем более монолитным и сплоченным является государство, вне зависимости от того, сколько этносов, племенных групп, религиозных общин, культур сосуществует на его просторах, тем сложнее внешнему актору манипулировать как общественным мнением, так и внутренними процессами в данной стране.



К слову, о работе российских медиа-ресурсов в Казахстане. Для примера: в 2014 году, когда разгорелся конфликт на востоке Украины, российские СМИ быстро "взрыхлили" казахстанскую общественность, по сути, втянув ее в чужую информационную войну и подвергнув нас дистанционным манипуляциям со стороны одиозных и эксцентричных пропагандистов-идеологов. Мы сами не заметили, как превратились не просто в наблюдающих, но болеющих и сочувствующих чужим политическим авантюрам. А ведь, по сути, то, что тогда происходило, не должно было вписываться в нашу повестку дня настолько, чтобы превращать нас фактически в одну из сторон конфликта.



Вдобавок к этому некоторые официальные лица России регулярно путают экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС с политической и настоятельно требуют нашей "верности" по отношению к своим внешнеполитическим "стартапам", которые зачастую больше походят на подростковые авантюры, чем на осмысленные и конструктивные действия зрелого государства. Не хотелось бы в конечном итоге оказаться невольным "бенефициаром" (а точнее, жертвой) неразумной политики соседа, способной вылиться в "100 лет геополитического одиночества", да и любой другой пост-имперской догмы.



Возвращаясь к последним заявлениям, связанным с территориальными претензиями, хочется отметить, что в основе своей подобные вбросы - это не только домыслы отдельно взятых депутатов и чиновников, но и, что вполне вероятно, часть пропагандистской работы, инспирированной кулуарной кремлевской политикой. На первый взгляд, это "безобидные" высказывания "кремлевских ворчунов", но завтра, когда политическая конъюнктура сложится определенным образом, данные слова могут обрести вполне конкретную форму.



Поэтому нам пора серьезно задуматься по поводу существующего на казахстанском информационном поле доминирования иностранного медиа-контента. Еще в 2009 году результаты социологических опросов показали, что население РК на 55% живет в российском информационном пространстве, а не в казахстанском. Некоторые высокопоставленные чиновники тогда констатировали, что отечественный контент проигрывает борьбу за зрителя. В этой связи они призывали создавать конкурентоспособные казахстанские платформы в Интернете, СМИ, на телевидении, с тем, чтобы более успешно воевать за аудиторию, в том числе и за российскую.



"Мы видим, что, как бы мы ни старались, информационное влияние разного рода, в том числе и зарубежных сериалов, сильно влияет на нашу молодежь. Иногда больше влияет, чем вся наша пропаганда вместе взятая. Поэтому в этой программе вопросы о молодежной политике нужно тщательно проработать. В реальной жизни за умы и сердца мы должны очень сильно бороться, чтобы наши ценности очень четко прослеживались", – заявил бывший премьер-министр РК Карим Масимов в 2010 году в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития образования.



Вместе с тем, нужно понимать, что только медиа-ресурсы, пусть даже если они станут сверхэффективными, нас не обезопасят. Работа по нивелированию внешних угроз является комплексной и включает в себя вопросы, которые наша власть упорно отказывается замечать. К счастью, межэтническая стабильность в стране, хоть и переживает время от времени некоторые локальные потрясения, худо-бедно поддерживается. Это, безусловно, можно занести в актив казахстанских властей, которые, к сожалению, пока не отличаются продуктивностью на других жизненно важных направлениях. Имеются в виду, прежде всего, архаичная политическая система и деформированная национальная экономика – они требуют самого серьезного реформирования.



Конструкция, в которой присутствуют политические свободы, честные и прозрачные выборы, независимые гражданские объединения, реальная политическая конкуренция, способна создать у каждого казахстанца ощущение причастности к социально-экономической и политической жизни страны. Именно это, с одной стороны, укрепит гражданскую сознательность, а с другой, будет способствовать формированию чувства подлинного, а не мнимого патриотизма.



Правильная же экономическая модель позволит создать социально-демографическую базу для пополнения среднего класса, который во все времена был, есть и будет надежной опорой стабильности любой политической системы. История показала, что именно он является тем фундаментом, о который разбивается любое внешнее недружественное воздействие, будь то средневековый крестовый поход или современная гибридная война. Ведь средний класс образован, обеспечен, уверен в будущем, а потому он хочет стабильности в стране и готов встать на ее защиту.



А вот в ситуации, когда экономическая модель государства находится в состоянии перманентного дисбаланса, происходят масштабное социальное расслоение, укрупнение олигархии, рост бедности. Все это формирует маргинальную социально-демографическую массу, и она будет пополнять ряды экстремистов, террористов, сепаратистов и прочих антисистемных акторов, которые в случае будущих гипотетических межгосударственных конфликтов, возможно, окажутся лояльными к противнику…



Автор статьи: Кенже Татиля

20.12.2020