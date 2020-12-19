|Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:16 21.12.2020
Мурад Курбанов, занявший пост месяц назад, уже приобрел для служебного пользования автомобиль стоимостью свыше 300 млн сумов. Контракт был подписан 11 декабря.
ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Новый министр здравоохранения Каракалпакстана Мурад Курбанов, назначенный в ноябре текущего года, уже приобрел для служебного пользования автомобиль Malibu-2.
В соответствии с данными сайта госзакупок, автомобиль Malibu-2 (турбо) обошелся чиновнику в 311 млн сумов. Известно, что контракт был подписан 11 декабря.
Ранее Курбанов работал директором каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.
Также он руководил медицинским объединением Ходжейлийского района и был главным врачом Республиканского онкологического диспансера.