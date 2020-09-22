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США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесоб-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:25 21.12.2020

Почему только ЛГБТ помогут Байдену собрать "Саммит за демократию"
Петр Акопов

Что общего между двумя этими новостями? В правительстве США впервые появится открытый гомосексуалист: Джо Байден назначит Пита Буттиджича министром транспорта, а в следующем году новый президент хочет собрать "Саммит за демократию".

Между ними не было бы ничего общего, если бы речь не шла о попытке реанимации лидирующей роли США в мире со стороны взявших временный реванш глобалистов, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020

Америку уничтожают радикалы и слабоумие
Голубым министром в американском руководстве уже никого не удивишь: у Обамы открытый гей был главой сухопутных войск, даже у "гомофоба" Трампа и. о. директора Национальной разведки был нетрадиционный Ричард Гренелл (впрочем, они не входили в состав кабинета).

В конце концов, это же внутреннее дело США - точнее их проблема - кого и куда назначать и избирать. К тому же геи и лесбиянки - это вообще вчерашний день: сейчас на повестке продвижение трансгендеров.

Вот в Делавэре, который Байден 36 лет представлял в сенате США, избрали транссексуала в сенат.

Нет, не на место Байдена - пока что только в сенат штата, зато не просто трансгендера, а самого знаменитого в политической элите Америки, практически члена семьи нового президента.

Речь о Саре (так теперь называет себя Тим) Макбрайд - сейчас ей 30 лет, но уже в четыре годика он осознал проблемы со своим полом.

А окончательно определился в десять лет, когда смотрел с родителями сериал, в котором один из героев был трансгендером. Кто говорит про голливудскую пропаганду?

Тим Макбрайд, однако, еще долго прикидывался мужчиной, успев в 18 лет даже поработать в предвыборном штабе Бо Байдена, боровшегося за пост генерального прокурора Делавэра.
Байден победил - и спустя пару лет, когда Тим заявил, что он Сара, позвонил ей, чтобы сказать, что гордится ей и любит и вообще она "по-прежнему является частью семьи Байденов".

Отец Бо, Джо, тогдашний вице-президент, тоже заявил, что счастлив за Сару - вскоре Макбрайд позвали на стажировку в Белый дом.

Понятно, что она стала первой в истории трансгендерной женщиной, работавшей там, а потом и первой, выступавшей на съезде Демпартии.

А теперь и первым в американской истории США сенатором-транссексуалом. Такими темпами Сара скоро изберется в конгресс, а потом и станет первым американским министром-трансгендером, а то Америка непростительно отстает от Европы, где трансы получают уже даже вице-премьерские посты.

Но это дело будущего - пусть и не столь отдаленного. Пока что в правительство США по специальным квотам пускают только геев и лесбиянок - подходящих трансперсон еще не вырастили.

Пита Буттиджича, мэра небольшого города Саут-Бенд, хорошо раскрутили год назад, в ходе праймериз в Демократической партии.

Молодому бывшему офицеру военно-морской разведки рисовали высокие рейтинги (вот она новая, толерантная и разнообразная Америка, смотри Трамп!), но в итоге он снялся с праймериз в пользу Байдена.

Было понятно, что в случае победы демократов Пит получит какой-то крупный пост.

Поговаривали о нескольких министерствах, назывался пост постоянного представителя США при ООН (он является членом кабинета), а в последнее время даже запустили слух о кресле посла в Китае.
В итоге Буттиджич получил портфель министра транспорта - и какое дело до этого остальному миру? Вот если бы он стал послом в ООН или тем более в Китае - это было бы демонстративной акцией, а так кого волнуют внутриамериканские назначения?

Всех волнуют, потому что Буттиджич - это сигнал не Америке, а миру. Потому что Байден обещал сделать борьбу за права ЛГБТ краеугольным камнем американской дипломатии и приоритетом внешней политики.

Да, не только внутренней, но и внешней, то есть продолжить то, чем он занимался вместе с Обамой в годы их правления.

Ведь именно тогда Штаты объявили защиту прав ЛГБТ одной из целей американской политики, поручив Госдепу и остальным ведомствам заниматься не просто продвижением этой повестки, но и отслеживать ситуацию с секс-меньшинствами во всех странах мира.

Уже в 2014-м Байден прямо говорил о том, что защита прав ЛГБТ является отличительной чертой цивилизованных стран и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций.

"Меня не интересует, какая у вас культура. Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки - предрассудками".
Обращаясь к участникам форума, посвященного защите прав секс-меньшинств в мире, Байден заявил, что "вы представляете большинство, а те, другие, - это троглодиты".

Любимый прием либералов - расчеловечивание противника.

И не только на индивидуальном уровне, но и на коллективном, ведь, как уточнил тогда Байден, те страны, которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны "заплатить цену за бесчеловечность", потому что защита прав сексуальных меньшинств является "сегодняшним этапом борьбы за гражданские права".

Да, все правильно: довольно скоро (по историческим меркам) США начнут вводить санкции против стран, в которых ЛГБТ "не имеет прав".

Нет, речь не о тех странах, где геев просто казнят, а о тех, в чьих конституциях и законах нет записи о поддержке и защите прав геев, лесбиянок и трансгендеров.

У вас нет своих трансгендеров? Да вы авторитарно-фашистский режим - сейчас мы вас научим уважать гендерное разнообразие.

И в связи с этим тема "Саммита за демократию" становится более чем актуальна.

Хотя американские эксперты пока что спорят, нужно ли вообще настолько сильно идеологизировать внешнеполитическую стратегию, да и удастся ли подписать на откровенно антикитайское и антироссийское мероприятие ключевые незападные страны, Байден непременно должен провести его.

Это отдельные дипломаты и высоколобые эксперты не понимают, какими должны быть критерии отбора на этот саммит, чтобы не отпугнуть большинство стран мира, но есть универсальный критерий.

Нужно просто предложить всем потенциальным участникам пройти тест на соответствие целям американской внешней политики: насколько искренне готовы они к борьбе за права трансгендеров? Не готовы? Можете не приезжать в Вашингтон.

Будет честно - и очень эффективно.

Источник - uz.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608531900
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