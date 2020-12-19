 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:30 21.12.2020

Астрономы подтвердили загадочное "исчезновение" сверхмассивной черной дыры в галактике Abell 2261, находящейся в 2,7 миллиарда световых лет От Земли. Предполагается, что в центре Abell 2261 должна была бы находиться черная дыра массой 3-100 миллиардов Солнц, однако ее до сих пор не удалось обнаружить. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованном в репозитории arxiv.org.

Ученые изначально использовали космическую рентгеновскую обсерваторию Chandra, чтобы найти признаки перегретого вещества, упавшего в гигантскую черную дыру и испускавшего рентгеновское излучение, но ничего подобного обнаружить не удалось. В новой работе специалисты проанализировали еще больше данных, а также рассмотрели вариант, при котором черная дыра могла быть выброшена из родительской галактики в результате слияния последней с другой галактикой. В этом случае должно было произойти соединение двух черных дыр в одну еще более массивную черную дыру, что породило бы гравитационную волну.

Исследователи заметили косвенные признаки слияния двух сверхмассивных черных дыр. Во-первых, ядро Abell 2261 намного больше, чем ожидается для галактики ее размера. Во-вторых, расстояние между центром галактики и ближайшим плотным скоплением звезд составляет около двух тысяч световых лет, что довольно далеко. Это происходит, когда две сближающиеся черные дыры начинают отталкивать рядом находящиеся звезды.

Однако ни новые данные Chandra, ни результаты наблюдения с помощью космического телескопа Хаббла не продемонстрировали признаков существование самой черной дыры. Это может объясняться тем, что черная дыра либо слишком медленно поглощает вещество, оставаясь незаметной для астрономов, либо она успела "убежать" довольно далеко из центра галактики.

Источник - лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608532200
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