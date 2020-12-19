Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво

09:41 21.12.2020

По данным Минфина, даже при полном запрете рекламы производство и выпуск пива увеличился на 11%.



Депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона по вопросам информации, передает корреспондент zakon.kz.



Сенаторы решили исключить из проекта норму о рекламе отечественного алкоголя.



Законопроектом вводится разрешение на рекламу товарного знака и наименования пива, произведенных на территории Республики Казахстан. Однако, по данным Министерства финансов РК за 2019 год, производство и выпуск пива увеличился на 11%, при этом рост произошел при полном запрете рекламы на данную продукцию. Исходя вышеизложенного, предлагается исключить из редакции проекта закона, одобренного Мажилисом, нормы дающие право на рекламу отечественных товарных знаков и наименования пива в СМИ, - говорится в заключении Комитета Сената.

Ранее данная норма была одобрена Мажилисом.