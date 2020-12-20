Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"

10:09 21.12.2020

Тегеран планирует удвоить свой экспорт энергоносителей

Ольга Соловьева



Иранское черное золото может внести коррективы в соглашение ОПЕК+.



В понедельник должны начаться переговоры министра нефти Ирана Бижана Зангане с вице-премьером РФ Александром Новаком, который накануне вернулся с инструкциями из Саудовской Аравии. Заявленные планы Тегерана по удвоению своего нефтяного экспорта, по существу, являются претензией на часть экспортных доходов России и Саудовской Аравии. Расширение эпидемии коронавируса, его мутации и проблемы с вакцинацией уничтожают надежды нефтяных стран на восстановление спроса в следующем году.

Иранское информационное агентство Shana сообщило, что министр Зангене прибудет в Москву, чтобы обсудить с российскими официальными лицами последние события на мировом нефтяном рынке. В центре переговоров будет намерения Ирана по существенному наращиванию добычи черного золота. Министр Зангане объявил, что страна ставит целью нарастить добычу до 4,5 млн барр. в день с 21 марта 2021 года. Таким образом, Тегеран планирует нарастить производство нефти почти в 2,3 раза – с текущих 1,9 млн барр. в сутки. На российско-иранских переговорах будет обсуждаться и позиция Саудовской Аравии, о которой Новака проинформировали в Эр-Рияде в конце недели. Иран и Саудовская Аравия избегают прямых контактов и используют Россию в качестве посредника.



Накануне Иран объявил о планах увеличить поставки на мировой рынок почти 2,3 млн барр. в сутки, что в 17 раз выше текущих объемов. Это почти столько же, сколько Иран поставлял три года назад до восстановления против страны американского нефтяного эмбарго. Сейчас почти весь иранский нефтяной экспорт (более 133 тыс. барр. в сутки) уходит в Китай, сообщает Bloomberg.



Нефтяные планы Тегерана связаны с возможной отменой санкций, наложенных на страну ранее администрацией Дональда Трампа. Администрация Джо Байдена, вероятно, намерена пересмотреть санкционную политику США, в первую очередь программы, принятые в одностороннем порядке – без поддержки европейских союзников. "Если Иран будет демонстрировать строгое соблюдение ядерной сделки, запрещающей производство оружейного урана, США следует вновь войти в соглашение, разорванное Трампом", – заявлял Байден в статье для журнала Foreign Affairs. Сделку, которая разморозила иранские валютные резервы и открыла иранской нефти дорогу на мировой рынок, по мнению Байдена, следует "расширить и укрепить с помощью дипломатии и союзников" – и именно это наиболее верный способ "остановить дестабилизирующую активность" Исламской Республики.



Ранее Тегеран объявил, что не будет спрашивать разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить нефтедобычу в 2021 году. Россия же после попыток участия в нефтяной войне весной 2020 года декларирует приверженность соблюдению условий ограничения добычи ОПЕК+.



На сегодня Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. И планируемое теперь Ираном увеличение добычи может стать проблемой для ОПЕК+. Участники этого соглашения ограничивают свою добычу, чтобы не допустить падения цен в условиях низкого спроса из-за пандемии COVID-19.



В апреле этого года многие нефтедобывающие страны пошли на беспрецедентное сокращение объемов добычи, заключив новое соглашение ОПЕК+. В рамках этой сделки в мае-июне сокращение составляло 9,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета – 11 млн барр. в сутки). В начале декабря страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн барр. в сутки, как планировалось ранее, а только на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года.



При этом теперь страны – экспортеры сырья намерены "быстрее реагировать на изменения и более практично подходить к нефтяному рынку благодаря ускоренному графику ежемесячных встреч". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Сальмана. Двусторонняя встреча представителей Москвы и Эр-Рияда состоялась в минувшую субботу. Как считает бин Сальман, более частые встречи будут означать, что "рынком будут управлять политики в нефтедобывающих странах, а не спекулянты". "Мы встречаемся ежемесячно, потому что считаем, что рынок все еще не восстановился и по-прежнему крайне волатилен. Мы должны принять практический подход и быть в состоянии реагировать быстрее", – сообщил Новак.



"При дальнейшей активной поддержке Саудовской Аравии формат ОПЕК+ продолжит укрепляться. Мы нацелены и дальше совместно работать для достижения балансировки, регулярно мониторить рынок и предлагать, если потребуется, решения для его стабилизации", – пообещал российский вице-премьер.



Следующая встреча ОПЕК+ должна состояться уже 4 января, когда страны должны решить – добавлять ли на рынок еще 500 тыс. барр. ежедневной добычи или нет.



В странах – участницах ОПЕК+ в целом не ждут существенного восстановления спроса на углеводороды в следующем году. Согласно последнему прогноза ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн барр. в сутки против 89,9 млн барр. в сутки в текущем. Этот прогноз предполагает, что участники ОПЕК+ могут и не увеличить добычу в начале следующего года. "Несмотря на позитивные признаки и значительный рост цен на нефть, я думаю, что мы должны проявлять осторожность. В лучшем случае мы сможем выйти на 2 млн барр. в сутки уже в апреле. Но это не самоцель", – замечал президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар.



Саудовская Аравия, которая не одобряла увеличение добычи нефти в первом квартале 2021 года, также может ссылаться на этот отчет в ходе встречи 4 января, чтобы не увеличивать производство черного золота на 500 тыс. барр. в сутки. Вероятны и возражения против увеличения добычи нефти еще на 500 тыс. барр. в сутки в феврале.



Впрочем, некоторые эксперты и инвесторы сомневаются, что Ирану так быстро удастся вернуться на рынок нефти. "Вряд ли мы увидим много иранской нефти на рынке в 2021 году", – говорит глава операций Vitol Майк Мюллер. Смягчение санкций "не является приоритетом" для США, "если только фундаментальная ситуация на рынке не изменится в сторону дефицита настолько, что это будет правильным шагом", поясняет он.



Однако стремление Ирана нарастить экспортные объемы нефти после вступления в должность нового президента в США выглядит серьезным препятствием для реализации постепенного возвращения добычи в странах ОПЕК+, замечает старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. "Рынок считает, что Байден смягчит санкции по Ирану. Предложение нефти от Ирана на мировом рынке – это серьезный фактор. В нефтехранилищах страны скопилось большое количество черного золота, которое Иран готов выбросить на рынок", – добавляет руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.



Громадин подчеркивает: цены на рынке поддерживаются надеждами на балансировку рынка оперативными решениями стран ОПЕК+. "На последней встрече было обещание, что решения на ежемесячных встречах могут быть как в сторону повышения, так и сокращения. В таком случае действительно риски второй волны эпидемии этой зимой и непредвиденный рост добычи в таких странах, как Иран и Ливия, могут быть нивелированы экстренными решениями ОПЕК+", – говорит аналитик.



При этом текущие настроения на рынке эксперты считают чересчур позитивными. "То же падение спроса от новых карантинных ограничений может быть слишком стремительным и сильным, чтобы в ОПЕК+ смогли оперативно договориться", – считает Громадин, напоминая о трениях внутри организации.



Другой важный риск для нефтяного рынка – проблемы с новыми вакцинами и новости о мутации коронавируса. "Ближе к концу 2021 года можно ожидать более высокие цены на нефть с учетом общего недофинансирования разработки месторождений и возвращения спроса, но в ближайшие месяцы волатильность на рынке возрастет", – прогнозирует экономист.



"В условиях развития второй волны COVID-19, а значит, и снижения спроса велика вероятность того, что сделка ОПЕК+ будет продлена на текущих условиях (снижение добычи на 7,7 млн барр. в сутки вместо сокращения квот до 5,5 млн барр. в сутки) до весны 2021 года", – считает эксперт Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, в зависимости от того, как будет восстанавливаться спрос и как будет вести себя ОПЕК+ цены на нефть могут колебаться в пределах 40–60 долл. за баррель в следующем году.

20.12.2020