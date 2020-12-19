Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса

15:35 21.12.2020

Текст: Алина Назарова



Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым более заразным вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей.



"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", – сказал чиновник, передает РИА "Новости" со ссылкой на Sky News.



Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый более заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно. Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.



"Данный штамм коронавируса – огромная проблема. … Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", – отметил он.



Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.



В субботу правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.