КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"

19:10 21.12.2020

21 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

От имени Камчыбека Ташиева пытались захватить санаторий "Джалал-Абад"



Пресечена попытка захвата санатория "Джалал-Абад". Ворвавшиеся в здание утверждали, что действуют от имени Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



"И. о. начальника управления "Кыргызкурорттуризм" ФПК КР С.Кучуков и незаконно назначенный им же и. о. директора санатория "Джалал-Абад" Э.Айтиев с группой лиц попытались силой проникнуть в административное здание и занять кабинет директора санатория. Однако и. о. директора санатория Б.Сатыгулов, ознакомившись с приказом о назначении, сообщил прибывшим лицам, что приказ является недействительным, так как директор санатория "Джалал-Абад" М.Абышкаев находится на больничном и его освобождение от должности является незаконным", - рассказали в госкомитете.



В ведомстве отмечают, что пытавшиеся занять здание административного корпуса заявляли о причастности Камчыбека Ташиева к захвату.



"Председатель ГКНБ К.К. Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет. Более того, он не давал и не дает подобные поручения", - уточнили в пресс-центре.



С.Кучуков и Э.Айтиев были задержаны и доставлены в ГУВД Джалал-Абада для проведения следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.