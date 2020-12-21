Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов

20:04 21.12.2020

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 21.12.2020 |



Дымовая завеса над планами глобальной элиты



Новейшие планы мировой закулисы по перестройке миропорядка, представленные в виде книги Клауса Шваба и Тьерри Малльре Covid-19: The Great Reset, я свел в предыдущей статье в восемь основных положений. Продолжим разговор.



Одним из ключевых понятий "великой перестройки" является Inclusive Capitalism (инклюзивный капитализм), или, если говорить по-русски, капитализм "открытый для всех", "всеохватный", "всеобъемлющий". За десятки лет работы я встречал колоссальное количество определений капитализма, но "инклюзивный капитализм" – это новинка.



Видимо, финансовый кризис 2007-2009 гг. окончательно убедил мировую закулису в том, что существующая модель мировой капиталистической системы полностью себя изжила. Под "мировой закулисой" я понимаю хозяев денег (главных акционеров ФРС США), стремящихся стать хозяевами мира.



Никаких внятных определений "инклюзивного капитализма" у Шваба нет. Кто-то, рассуждая о "всеобъемлющем" капитализме, будет говорить, что это капитализм без бедных и нищих. Кто-то скажет, что в такой модели все будут вовлечены в экономическую деятельность. Кто-то примется рассуждать об ответственности "всеохватного" капитализма перед будущими поколениями.



Однако все это – словесная эквилибристика. Если угодно – обман, дешевая пропаганда. Приведу как пример конференцию высокого уровня в Лондоне в мае 2014 года, в которой участвовали исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, его королевское высочество принц Чарльз, леди Линн де Ротшильд, бывший президент США Билл Клинтон, лорд-мэр лондонского Сити Фионе Вульф. Главным инициатором встречи была Линн де Ротшильд. Незадолго до этого она как раз выступила с инициативой Inclusive Capitalism (так что выдумал это не профессор Шваб). Особенно любопытным на той встрече было выступление Кристин Лагард.



Во-первых, она подтвердила, что авторство идеи принадлежит госпоже Ротшильд: "Мы все собрались здесь, чтобы обсудить "всеобъемлющий капитализм", который, должно быть, является идеей Линн!"



Во-вторых, Лагард дошла до Маркса и сделала вывод, что, с его точки зрения, "всеобъемлющий капитализм" – словосочетание, содержащее несовместимые понятия: "Официальное закрепление слово "капитализм" происходит в XIX веке. С промышленной революцией пришел Карл Маркс, который основное внимание уделял присвоению средств производства и который предсказал, что капитализм с его эксцессами несет в себе семена своего собственного разрушения – накопление капитала в руках немногих, в основном стремящихся к накоплению прибыли, ведет к серьезным конфликтам и циклическим кризисам. Итак, "всеобъемлющий капитализм" является оксюмороном?"



У Маркса, конечно же, капитализм является не "инклюзивным", а, наоборот, "эксклюзивным". Он выталкивает из общественного производства "лишних" людей, оставляя их в бедности и нищете. Он исключает миллионы из любых форм общественной жизни. Маркс называл это всеобщим законом капиталистического накопления: в ходе капиталистического развития происходит социально-экономическая поляризация общества; на одном полюсе – малая горстка богатых и сверхбогатых, на другом – подавляющая часть общества в виде бедных и нищих.



Что ж, и Кристин Лагард, и принц Чарльз, и леди Линн де Ротшильд согласились в том, что Маркс был прав. Однако он, дескать, описывал капитализм, существовавший 150-200 лет тому назад. А сегодня капитализм из эксклюзивного может и должен превратиться в инклюзивный, всеобъемлющий.



Пошел седьмой год со времени той лондонской встречи. Стал ли мировой капитализм хоть чуточку более инклюзивным? Нет! Он развивается согласно всеобщему закону капиталистического накопления Маркса: богатые становятся еще богаче, бедные – еще беднее. В январе 2020 года накануне 50-й встречи в Давосе неправительственная организация Oxfam обнародовала доклад о распределении богатства в мире. Согласно данным этого доклада, состояние 2153 миллиардеров, проживающих на планете, превышает сумму всех денежных средств, имеющихся в распоряжении 60 процентов населения земного шара. Комментарии излишни.



Если проанализировать сказанное Швабом по поводу "новой" модели капитализма, то в конечном счете все сводится к предложению отказаться от принципа максимизации прибыли. Мол, бизнесу следует осознать, что эпоха приращения капитала завершается, средняя прибыль во многих отраслях и на многих рынках стремится к нулю. Кстати, тот же Джордж Сорос лет двадцать назад пошутил: "Музыка кончилась, а они все еще танцуют". А лучше напомнить Карла Маркса, который полтора столетия назад сформулировал закон тенденции нормы прибыли к снижению и сказал, что в результате роста технического строения капитала (вытеснения рабочей силы машинами) норма прибыли может упасть до нуля.



Итак, Шваб вслед за госпожой Линн де Ротшильд решил спасти капитализм, объявив его "инклюзивным". Во-первых, прибыль должна перестать быть целью и главным ориентиром успешности бизнеса. Во-вторых, компании должны идти навстречу потребителям, снижая цены и постепенно искореняя бедность и нищету. В-третьих, следует отказываться от привычного представления о том, что корпорации принадлежат акционерам.



Здесь упомяну американский Круглый стол бизнеса (Business Roundtable, BRT), представляющий многие крупнейшие компании США. В руководящие органы BRT входят Джефф Безос из Amazon, Тим Кук из Apple, Мэри Барра из General Motors и другие известные фигуры, занимающие первые строчки рейтингов богатейших людей Америки и мира. BRT в прошлом году заявил, что принцип главенства акционеров устарел и что обязательства должны распространяться на все заинтересованные стороны (работников компаний, поставщиков и подрядчиков, потребителей продукции, государство). Круглый стол бизнеса поставил цель содействовать "экономике, которая обслуживает всех американцев", а не только владельцев акций.



Клаус Шваб это приветствует и добавляет: "Цель компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс создания стоимости". То есть каждая компания должна стать "инклюзивной", и выстраивать инклюзивный капитализм должно не государство, а вот такие компании. Государство же постепенно должно "поглощатьcя" (bee included) инклюзивными компаниями, но не отмирать, как в классическом марксизме, а приватизироваться крупнейшими корпорациями.



Несколько столетий существует в мире капитализм, при котором царит принцип Homo homini lupus est (человек человеку волк). В течение многих поколений взращивались и матерели волки капитализма, пожирающие более слабых. И вот волки заявляют, что готовы отныне питаться травой?!



Оставим вздор. Пресловутый инклюзивный капитализм – это дымовая завеса над планами глобальной элиты на пути к будущему, которое можно назвать и посткапитализмом, и новым феодализмом, и новым рабовладельческим строем. Глобальная элита готова отказаться от продолжения погони за прибылью, но она ни при каких обстоятельствах не откажется от власти. "Великая перестройка" задумана для сохранения и укрепления этой власти.



Хозяева денег намерены конвертировать свои капиталы в абсолютное мировое господство.