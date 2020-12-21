Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак

20:05 21.12.2020

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 21.12.2020 |



Война, которую нужно выигрывать каждый день



После событий последних месяцев появились причины, по которым хочется крикнуть – без паники, но громко. Смотря в глаза каждому, кто все еще думает о жизни, оставшейся в прошлом: "Мы находимся в состоянии войны!" Говорить это спокойно уже не имеет смысла – спокойно об этом много раз говорили раньше.



Это не только напоминание в очередной раз о том, что твердят с экранов ТВ в различных ток-шоу: "...идет война информационная, экономическая, гибридная…" И нет смысла играть на страхах – людей уже приучили к состоянию страха перед неопределенностью завтрашнего дня. Приучили и к слову "война", звучащему по поводу событий, происходящих на границах Российской Федерации, сжимающих кольцо вокруг этих границ.



Слово "война" превратилось в обыденное, употребляемое повседневно. И спроси любого, находимся ли мы в состоянии войны, он ответит утвердительно… При этом однако… ничего по сути не меняется. Наверное, так устроен человек. Особенно русский человек. Пока на голову не начнут падать ракеты, не начнут гибнуть родные, близкие (или далекие) люди, убедить его в том, что "текущее состояние международных отношений требует мобилизации", вряд ли удастся. Это при "традиционной" войне приоритеты меняются быстро: счастьем становится видеть живыми родных, близких каждое утро, а радость могут доставить продуктовый паек, крыша над головой, вода и тепло в доме…



Все это не так утрированно, как может показаться. Понимание серьезности переживаемого исторического момента притуплено именно из-за того, что война ведется не "традиционными" способами прямой вооруженной агрессии. Война в "традиционном" понимании – это разрушение и уничтожение промышленного потенциала, инфраструктуры, земли (из-за возможного химического и радиоактивного заражения), рабочей силы. Сейчас мы не чувствуем масштабов идущей войны, как лягушка не чувствует приближение смерти, когда ее варят на медленном огне. Резких изменений условий существования и повседневного быта не происходит. И задача организаторов войны против России сделать так, чтобы "процесс" оставался для большинства граждан как можно дольше не выявленным, не определенным, чтобы эпизоды, операции, стратегические направления военной кампании были в восприятии наблюдателя не связанными между собой.



Среди задач современной войны физическое уничтожение противника и ликвидация его экономического потенциала – не главное. Главное, установление контроля над ресурсами противника – активами, землей, населением. Важно сохранить их в состоянии, пригодном для эксплуатации. Активы скупить за бесценок, конкурентов разорить, сознание населения перестроить, лишить воли к сопротивлению.



Идеальный сценарий: вовлеченные в активную фазу "смены режима" (для успеха "цветной революции" достаточно 1-2% от численности населения активных участников и 10% лояльных) совершают государственный переворот, затем их количество растет под влиянием СМИ, они начинают верить в правильность переворота и уже не способны оценить причины упадка общественных отношений, снижения уровня жизни и всего, что последует...



Процесс, организованный коллективным Западом против России, можно именовать по-разному, один из вполне точных терминов – "сетевая война". Или война, в которой нет фронта и тыла. Она ведется не столь очевидно конкретным государством или военным блоком, сколько глобальными и/или региональными "тематическими" структурами. Направление деятельности этих структур определяется в соответствии с принципами, по которым формируются сети. Участники – от агентов влияния во власти государства-мишени до международных "благотворительных" фондов, "независимых" СМИ, легиона разномастных НКО-НПО, страниц в социальных сетях.



При описании сетевой войны когда-то использовали такой пример. Вы сидите в окопе, через прицел автомата пытаетесь разглядеть врага, но на вас налетает рой жалящих кровососущих насекомых. Против каждого из них вы имеете избыточную силу. И даже против десятка, сотни, тысячи. Но рой облепляет, насекомые забираются под одежду, каждый укус – мелочь, но все же вы теряете каплю крови и получаете микродозу яда. В конце концов, происходит интоксикация организма, а миллиграммы потерянной крови приводят к обескровливанию. И вы гибнете. Всего лишь от роя мелких насекомых.



Для иллюстрации успешной сетевой войны с участием множества НПО-НКО хорошо подходит пример Украины. Против нее такая война велась более трех десятилетий, и завершилась она установлением полного внешнего контроля над территорией Украины с ее ресурсами и системой государственной власти.



Против страны-мишени используются разные инструменты. Вот некоторые из них.



НКО-НПО, финансируемые из-за рубежа по линии USAID, NED, Фонда Сороса, Международного республиканского института, Национального демократического института (деятельность указанных организаций запрещена в РФ) и многих других, которые работают против России и внутри России, невзирая на ограничения деятельности "иностранных агентов". Деятельность этих организаций заметна от социальных сетей до органов государственной власти. Остановить финансирование подрывной деятельности извне крайне сложно. Закрыть выезды на тренинги и семинары будущих активистов "цветных революций" также проблематично (разве что усилить ограничения "по линии коронавируса").



Социальные сети, СМИ – это работа по трансформации сознания населения, и ведется она эффективно. Социальные сети используются как эффективное средство давления на государство через создание тематических групп и сообществ под предлогами борьбы за интересы народа с "коррумпированными чиновниками", "за экологию", "за благоустройство городов" и т. п. Одновременно проводится фильтрация информации, пользователей дрессируют запретами, "банами". Человек незаметно для себя подстраивается под требования, чтобы не быть отлученным от общения, хотя бы и виртуального. По мере такой дрессировки привычка избегать определенных тем и выражений приживается, "скорректированное" мнение постепенно становится частью мировоззрения.



Глобальные информационные платформы



Давление санкциями, которые должны убедить политическое руководство и граждан в том, что санкционным прессом будут давить страну до тех пор, пока давление дает хоть какой-то результат (или, скажем, до тех пор, пока Россия обладает территориями от Калининграда до Чукотки и 40% мировых запасов природных ископаемых). Одновременно тема санкций и контрсанкций становится поводом для осуждения и дискредитации власти в подготовленных соцсетях, в ангажированных СМИ (например, из-за появившегося дефицита определенных видов товаров).



Создание пояса напряженности по всему периметру государственных границ государства-мишени. Так, "цветные революции" в бывших советских республиках неизменно приводят к власти политические силы, уводящие эти республики все дальше от России. Враждебно настроенные к РФ режимы готовы принять участие в антироссийских санкциях, в осуществлении политических провокаций.



Коронавирус – как "уникальный шанс", как повод для "великой перестройки". История с "пандемией" – отличная замена разрушительной мировой войны с целью развала экономик и попадания одних государств в полную зависимость от других. Без полного восстановления способности жить в условиях экономической самодостаточности (способности, а не необходимости!) последствия такой "пандемии" окажутся если не разрушительными, то слишком заметными.



Попытки организации вооруженных конфликтов вокруг РФ, в которые пытались и будут пытаться втянуть Россию в качестве участника, – Донбасс, Карабах. С прицелом на будущее – Приднестровье. Очевидно стремление создать напряженность в Черноморском регионе, в государствах Средней Азии.



Украина перебрасывает военную технику на Донбасс



Цель этих с виду не связанных между собой процессов – ослабление России, лишение ее возможности самостоятельного развития и в итоге превращение ее в набор сопредельных, желательно враждующих между собой территорий без суверенитета, не контролирующих собственные ресурсы.



Вне сомнений, выборы в Государственную Думу (сентябрь 2021 г.) и президентские выборы (март 2024 г.) будут использовать для расшатывания государства. И задача состоит не только в том, чтобы вывести на улицы как можно больше людей, антиправительственно настроенных. Более важная задача – лишить желания выйти на улицы тех, кто против разрушения своей страны.



Нельзя заигрывать с наемниками, изображающими из себя оппозицию, отстаивающую права народа. И нельзя делать вид, что не существует тонкой, но жирной прослойки чиновников, готовых в случае "Ч" быстро упаковать чемоданы и отойти на заранее подготовленные позиции в Лондоне и Женеве.



Враз победить заразу майдана невозможно. Она как герпес – есть в каждом организме, но проявляется тогда, когда слабеет иммунитет. И майдан как болезнь, которую нельзя победить раз и навсегда, требует постоянной профилактики. Это та война, которая идет сейчас. Выигрывать ее нужно каждый день.