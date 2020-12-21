Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов

20:07 21.12.2020

Виртуальное – всегда актуальное



Об авторе: Георгий Георгиевич Почепцов – писатель-фантаст, специалист в области коммуникативных технологий, информационных войн, журналист.

21.12.2020



В шахматной академии на Манхэттене в два раза выросло число желающих получать частные уроки после выхода сериала "Ферзевый гамбит". Кадр из сериала "Ферзевый гамбит". 2020

Наш мир становится все сложнее. Раньше он был ограничен пределами физического мира и личного опыта, а это весьма ограниченный набор поступков и событий, когда все можно проверить буквально руками. Но мир, который с помощью технологий строится сейчас, другой. Он такой же красивый и блестящий, как когда-то его создавала советская пропаганда. Только другой, но все равно красивый...

Массовое сознание как цель



Теперь в рамках информационного и виртуального миров, которые с помощью интернета резко расширили наши возможности, снялись многие запреты, принадлежащие миру физическому. Возможно, не все, но многие. В результате миллионы людей вжимаются в свои кресла от страха каждый вечер, а потом обмениваются с друзьями радостной вестью о новом телесериале, где страшного даже больше.



Дополнительно к этому сохраняется жесткая конкуренция за доминирование той или иной модели мира. Это были кровавые войны за то, чей флаг признает главным человечество в своем разуме. Они не исчезли и сегодня, но стали мягче. Пришлось прошлые кровавые войны переименовать в гибридные: вместо тела объектом атаки стал ум. Но зато теперь воюют не только против военных, но и против гражданских. Массовое сознание как цель интересует и политтехнологов, и маркетологов, которые хотят подвигнуть нас на новое поведение.



Наш мир стал миром сериалов, так много времени люди стали проводить у экранов. Люди не отрываются от сериалов везде и всюду. И отсюда следует важный вывод: человечество таким образом, вероятно, скоро изобретет способ постепенно убирать людей от протестного мышления. Такого погружения в ирреальное будущее, которое появилось сегодня в сериалах, не было никогда.



Когда-то супергерои и комиксы спасли мозги американцев от великой депрессии, сегодня точно так наши мозги отправляют либо в ирреальное прошлое ("Гарри Поттер" или "Игра престолов"), либо в ирреальное будущее. А сколько убийц и убийств проходит через наши мозги в рассказах о настоящем времени... Мозги быстро не меняются, но когда-то это все-таки нас трансформирует.



Дети уже давно живут в анимационной вселенной, приравняв ее к реальности.



Последний пример влияния телесериалов на жизнь – "Ферзевый гамбит". Вот данные "Нью-Йорк Таймс": 62 млн домохозяйств смотрели этот сериал, среди которых, конечно, были женщины и девушки. Сайт Chess.com увеличил число зарегистрированных членов с момента показа сериала на 2,35 млн, причем женщин пришло на 15% больше, чем за такой же прошлый период. В шахматной академии на Манхэттене в два раза выросло число желающих получать частные уроки, причем среди них много женщин.



Кому он нужен, этот физический мир



Сериал обладает завораживающей силой, порождающей зависимость, равной в чем-то наркотической. Утрируя, можно констатировать, что никто не пойдет на уличный протест во время трансляции новой серии любимого сериала. В Японии уже есть молодые поколения, которые вообще месяцами не выходят из дома, сидя в видеоиграх.



Человечество достигло определенного минимального уровня удовлетворения материальных потребностей, поэтому оно не боится волнений из-за голода и разрухи, а на все остальное можно виртуально закрыть глаза населению. Его погружают в радость видеоигры или сериалы, которые способны заменять жизнь.



Физический мир перестал быть интересен. Он ведь тоже теперь воспринимается сквозь призму досуга. Хорошо бы поехать в Италию или Испанию – там так красиво и необычно... как на открытке. То есть просто сам по себе физический мир не влечет, в нем должна быть "изюминка" из мира досуга.



Мы живем, погруженные в мир мифов еще прочнее, чем какие-нибудь древние египтяне. Мифы – это непроверяемая реальность, в нее можно только верить.



Нам все рассказывают: школы, газеты, медиа... Это коллективный рассказчик, которому мы привыкли верить больше, чем рассказчику индивидуальному. Раньше все коллективно могли верить, что Земля стоит на трех китах, и именно коллективное мнение делало это утверждение правдой... Теперь мир точно так же постепенно завораживают, например, новые рассказы об инопланетянах от людей в погонах – то американских, то израильских.



Враг выгоден для госуправления



Соцсети управляют нашим настроением. Но точно так действует и телевидение. Социологи, которые сегодня считают, что они реально измеряют действие телевидения, а не общественное мнение, выдают, например, такой набор стран-врагов: США – 70%, Украина – 14%, Великобритания – 10%, Европа – 7%, Польша – 7%. Но все враги приходят с экрана. Никто не имеет личного опыта общения именно с врагами.



Нашу модель мира с происками врагов активно строят телевизионные политические ток-шоу. Здесь есть эксперты "наотмашь бьющие" и "мальчики для битья". При этом зритель всегда будет ассоциировать себя с теми, кто сильнее, а это ведущие и правильные эксперты, которые, как в сказке, всегда побеждают неправильных, понаехавших отовсюду. При этом эти "понаехавшие", когда журналисты их "поскребли", оказались своими-родными с другими фамилиями, что и объясняет их прекрасное владение русским языком, который они используют без всякого акцента.



Наш мир также все время нуждается в определенном "подхлестывании", поскольку спокойные времена расслабляют. Когда-то это делала холодная война, которая одновременно способствовала развитию не только обороны, но и науки и образования. Теперь это делают то региональные конфликты между странами, то религиозные и расовые столкновения внутри стран. Сейчас в этом списке почетное место заняла пандемия. Нам приходится принимать ее как новую данность нашего мира. Как Луна или Солнце – она останется с нами навсегда в качестве негативной движущей силы.



Негатив вообще является основным объектом нашего внимания. Активно обсуждается негативный шлейф когда-то известных актерских персонажей. Они то и дело разводятся, делят наследство и отправляются в тюрьму. Даже мертвому не уйти от этих пересудов.



Негатив стал привычнее позитива. Массовое сознание в принципе всегда больше любило негатив. Анекдот советского времени был его мягкой формой. Сегодня в реке негатива плывут фейки и конспирология. А вот слухи как-то спокойно перетекли в соцмедиа. Теперь там каждый может сказать про каждого гадость.



Современный человек – ленивый человек. Только коронавирус смог его взбодрить, да и то ненадолго. Ухань и летучие мыши как-то быстро растаяли, исчезнув из массового сознания. Коронавирус оказался интересным феноменом очень сильного будущего, но без прошлого. А вот страх будущего никуда не уходит. Раньше мы жили в ожидании светлого коммунистического будущего. Теперь посткоронавирусным будущим является простое прошлое, а больше нам ничего не надо.



Сначала у нас забрали прошлое, отменив его за неправильность, а теперь добрались и до будущего, которое стало еще более неизвестным. Все страны закрывают свои границы, авиакомпании разоряются, а мир лишается людей, поскольку все должны быть на изоляции. Мы вроде и есть, и вроде нас нет...



Куда податься "хомосапиенсу"



Когда-то книга и книгопечатание создали современное человечество, поскольку они породили образование и науку иного типа. И они же создали новый тип досуга с книгой в руке. Интеллект человечества вырос. Человечество постепенно набиралось ума.



Но нет ничего неизменного. Последние десятилетия уровень IQ в мире, наоборот, падает, что косвенно подтверждает и снижение числа выдаваемых патентов. Школы переводят предметы в игровую форму, поскольку у многих детей дефицит внимания, они не могут долго концентрироваться на чем-то одном. Под эти задачи создаются институты, как они себя называют, серьезных игр.



А пока миром правят условные институты несерьезных игр, создающие телесериалы и ток-шоу, которые помогают человечеству радостно тратить его время. Да здравствуют видеоигры – будущее всего человечества! Они будут обучать вместо школы и нас, и наших детей.



Не менее важны и интернет-приложения, тоже забирающие мозги. Китай пытается вывести TikTok из-под запретов США. Оно оказалось самым популярным приложением, которое скачали 315 млн раз только за первый квартал этого года, что больше любого другого приложения в истории.



При этом власть переходит в руки алгоритмов. Китай отдает искусственному интеллекту право оценки решений новых проектов в сфере внешней политики. ЦРУ, в свою очередь, таким же путем готово предсказывать социальную нестабильность в чужой стране за 3–5 дней. В Японии обучили искусственный интеллект считывать язык тела и выражений лица главы Банка Японии, чтобы понять будущие изменения ставок. Точно так же эта система считывала эмоции главы Европейского центрального банка, предсказывая будущие негативы. Искусственный интеллект оказывается прозорливее человеческих мозгов.



Человека теснят повсюду. И только у экрана он ощущает свою прежнюю мощь, борясь с пришельцами и зомби. Кстати, лет десять назад у американцев была серьезная разработка, что делать армии с... зомби. Настоящая, страниц на сорок. И это важно, так как армии всегда нужны готовые инструкции, которые сразу можно достать из стола при появлении опасности.



Мы попали в мир нового измерения, когда правда реальности не является правдой, если о ней не рассказали медиа. Развитие технологий привело к тому, что глаз и медиа поменялись местами: правдой является не то, что ты видишь, а то, о чем рассказали медиа. И это понятно, ты видишь только то, что есть у тебя под окном, а медиа видят все.