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В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
00:00 22.12.2020

Государево "Око"
Обновленный Госсовет оброс структурой и аппаратом

Владимир Путин в понедельник подписал указы о составе и структуре Госсовета, который после реформы Основного закона превратился из консультативного в "конституционный государственный орган". В нем появятся 18 профильных комиссий во главе с губернаторами, которые смогут влиять на исполнение "национальных целей". Еще две комиссии возглавят руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко: первый будет отвечать за "единство публичной власти", второй - за оценку эффективности региональных правительств. У всех комиссий будет свой аппарат, расположенный в "Москва-Сити". Эксперты считают, что Госсовет заметно усиливается сам и укрепляет вертикаль власти.

Президент Владимир Путин подписал 21 декабря два указа и три распоряжения о Госсовете. Некоторые детали работы обновленного органа в тот же день разъяснил журналистам секретарь Госсовета, помощник президента Игорь Левитин.

Большинство членов Госсовета вошли в него по должности: это премьер Михаил Мишустин, глава администрации президента (АП) Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также главы всех регионов. Кроме того, согласно указу Владимира Путина, членами Госсовета стали лидеры четырех думских фракций Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), два представителя местного самоуправления - глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков и глава Евпатории Олеся Харитоненко,- а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Указы президента и разъяснения господина Левитина внесли некоторую ясность в вопросы о фактическом влиянии Госсовета и о том, как будет решаться проблема дублирования его функций с АП.
Напомним, вступивший в силу в конце прошлой недели закон о Госсовете дал ему статус конституционного государственного органа и право обсуждения и выработки рекомендаций по ряду ключевых для страны вопросов, включая бюджет и документы стратегического планирования. Кроме того, функционал Госсовета отчасти пересекается с полномочиями АП: например, к компетенциям обоих органов была отнесена выработка критериев эффективности региональных правительств.

Проблема дублирования функций была решена просто: глава АП Антон Вайно и его первый заместитель, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко возглавят две ключевые комиссии нового конституционного органа.

Под председательством господина Вайно будет работать комиссия по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Напомним, что понятие "единой системы публичной власти" тоже впервые появилось в обновленной Конституции.

По словам господина Левитина, комиссия будет улучшать взаимодействие федеральных органов власти, глав регионов и местного самоуправления.
"На ней будут рассматриваться вопросы передачи полномочий между названными органами, подготовка согласительных процедур с целью разрешения разногласий между этими органами и предложения по совершенствованию этой деятельности",- пояснил чиновник. В комиссию также войдут Сергей Кириенко, бывшие сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд губернаторов.

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Сергей Кириенко, в свою очередь, возглавит комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов. То есть теперь функция по выработке KPI для губернаторов фактически будет закреплена за господином Кириенко и в АП, и в Госсовете. Его заместителями в комиссии станут Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и зампред правительства Марат Хуснуллин.

При этом тематика восьми из 18 комиссий, которые возглавят губернаторы, совпадает с национальными проектами.
К примеру, самарский губернатор Дмитрий Азаров возглавит комиссию по направлению "Культура", а глава Московской области Андрей Воробьев возьмет на себя коммуникацию, связь и цифровую экономику. Другие комиссии займутся отдельными направлениями социально-экономического развития - промышленностью, транспортом, сельским хозяйством и т. п. А под председательством мэра Москвы Сергея Собянина будет работать комиссия "Государственное и муниципальное управление". Губернаторы, возглавляющие комиссии, будут входить в президиум Госсовета на постоянной основе вместе с Игорем Левитиным. Еще восемь глав регионов будут его членами на ротационной основе.

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Подтверждено и участие обновленного органа в решении стратегических вопросов государства. По словам господина Левитина, первое заседание Госсовета 23 декабря будет посвящено "национальным целям развития РФ до 2030 года", на достижение которых направлены национальные проекты. Оно пройдет совместно с президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. При этом влияние Госсовета на исполнение нацпроектов - это, по сути, закрепление практики, сложившейся с 2018 года.

У всех комиссий Госсовета появятся собственные аппараты, которые будут расположены в бизнес-центре "Око" в "Москва-Сити".
В той же башне уже разместились несколько экономических департаментов мэрии Москвы, а в соседнее здание на Пресненской набережной переехали Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи и подведомственные им службы - Росимущество, Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт.

Ранее некоторые эксперты подчеркивали, что отсутствие у Госсовета собственного аппарата не давало ему возможности стать самостоятельным органом власти. Впрочем, аппаратно Госсовет не уходит полностью из-под контроля АП. Близкий к ней осведомленный источник "Ъ" уверенно утверждает, что общее руководство и координация деятельности Госсовета останутся за АП в лице управления по обеспечению деятельности Госсовета. Это подтверждает и источник "Ъ" в АП: по его словам, нынешняя роль управления не изменится. Как говорят собеседники "Ъ", скорее всего, для работы комиссий будет создана специальная автономная некоммерческая организация при управлении делами президента (такая возможность предусмотрена новым положением о Госсовете), к которой и будут приписаны сотрудники аппаратов.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова напоминает, что именно в рамках Госсовета в последнее время проходила "увязка больших планов" по реализации национальных проектов с пониманием возможностей и практикой на местах.

Это одновременно и завершение централизации - единая система публичной власти, и усиление голоса регионов в обсуждении больших решений. Сели, обсудили, проработали",- поясняет эксперт.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский указывает, что организация единой системы публичной власти является одной из главных идей конституционной реформы. А усиление Госсовета было предопределено закреплением за ним конституционного статуса и функций по развитию системы публичной власти, поясняет эксперт: "Поэтому вполне естественно создание новых комиссий, которые как раз посвящены этим вопросам, и управление ими администрацией президента. Госсовет - это орган при президенте, а администрация обеспечивает реализацию президентом его конституционных полномочий. Вполне логично, что ее роль в работе Госсовета достаточно велика".

Господин Бадовский также полагает, что Госсовет объективно становится площадкой для отработки новых практик взаимодействия разных уровней власти и включения в эту систему местного самоуправления. "Это требует серьезной отработки всех этих вопросов уже в практике государственного управления, поскольку это достаточно существенная инновация,- отмечает эксперт.- Логично, что организация этой работы по властной вертикали выходит на передний план". При этом вполне логично выглядит акцент на роли АП как проводника президентских полномочий, добавляет он.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова

Источник - kommersant.ru
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