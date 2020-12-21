Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов

00:05 22.12.2020

Пример провинции Тыграй в Эфиопии демонстрирует, как центральная власть может не допустить развала страны



Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.

21.12.2020



Количество "непризнанных территорий", то есть отколовшихся от некогда единых государств, по последним данным, превышает два десятка в мире. Еще столько же районов, штатов и федеральных областей находятся в постоянной вражде с "центром" и грозят под тем или иным предлогом либо добиться самой широкой автономии, либо вовсе объявить о независимости. Причем эта "откалывающаяся болезнь" заразила не только страны Африки и Азии, но и вроде бы стоящие на прочной основе государства Европы и Северной Америки.



Сталкиваются с подобной проблемой и на территории бывшего СССР. Недавно прогремели бои вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, ранее велась самая настоящая война вокруг отсоединившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Да и ситуация вокруг Донбасса и Приднестровья свидетельствует о том, что там "отколовшиеся" от своих бывших республик территории вполне могут стать независимыми.



Можно ли разрешить такие коллизии, не прибегая к военным действиям? Теоретически да, но для этого либо центральная власть страны должна быть очень сильной и обладать возможностями (включая военные), чтобы навести вовремя у себя порядок. Либо руководство центрального правительства должно проявлять чудеса дипломатии, чтобы суметь мирно отговаривать "бунтовщиков" от опрометчивых шагов к широкой автономии или независимости (примеры Каталонии и Страны Басков в Испании).



Последний пример из этой серии "отколовшихся восставших" – ситуация вокруг северной провинции Тыграй в 110-миллионной Эфиопии. Обстановка там остается напряженной, конфликт пока не исчерпан, но очень показательные и имеющие тенденцию к повторению в любой точке мира, включая Россию, события стоило бы внимательно проанализировать.



Так вот, еще 27 лет назад, когда завершалась война между Эфиопией и ее воинственной соседкой Эритреей, так называемый Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) стал требовать от центральной власти "более широкой автономии" вплоть до выхода из состава единого государства. Ситуация резко обострилась, когда в сентябре 2020-го руководство Тыграя решило провести у себя местные выборы. Из Аддис-Абебы посоветовали голосование не проводить из-за введенных в стране ограничений по борьбе с коронавирусом.



Однако выборы в Тыграе все же состоялись, и, естественно, представители НФОТ получили все места в региональном парламенте. Центральная власть результаты голосования отменила, а на недовольных подобным решением и пригрозившим войной "за свободу и независимость" местным властям премьер-министр Эфиопии Абий Ахмет послал войска. В течение месяца связь с Тыграем была прервана, события, там происходившие, обрастали с каждым днем подробностями якобы кровопролитных боев, рассказами о спасающихся на территории соседнего Судана сотнях тысяч беженцев и неправомерной жестокости эфиопских солдат по отношению к тамошнему населению.



И вот премьер-министр Эфиопии (лауреат Нобелевской премии мира за то, что нормализовал отношения с соседней Эритреей) объявил о "победе над сепаратистами" и восстановлении в регионе законной центральной власти. Правда, лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл пообещал не сдаваться и продолжать партизанскую войну против федеральных войск (копия событий на российском Северном Кавказе в середине 1990-х).



Что во всей этой ситуации показательно? Прежде всего, любое сепаратистское движение, какими бы оно демократическими лозунгами ни прикрывалось, возможно только там, где центральная власть очень слаба или реально не контролирует всю территорию страны (тот же Афганистан). Для Эфиопии, в которой проживает только крупных восемь народностей и около трех десятков поменьше, сохранение целостности многомиллионного государства – единственный путь к элементарному выживанию в нынешних непростых из-за нашествия вируса условиях.



Что касается армии, то стоит отметить, что в Вооруженных силах Эфиопии более 60% офицерских должностей, включая высшие, занимают как раз выходцы из Тыграя. Плюс на территории провинции базируется более 20% военной техники и личного состава армии после окончания военного конфликта с Эритреей. Именно на них совершали нападения "борцы за независимость" Тыграя, и именно жертвы среди военнослужащих заставили центральные власти страны применить против повстанцев силу.



Как обычно, при подобных конфликтах неизбежны жертвы среди мирного населения и наличие проблемы беженцев. Но никто до сих пор подробностей этого не знает: власти Эфиопии прежде всего полностью отрезали мятежный район от внешней связи (в провинции и столице Тыграя Мэкэле были отключены интернет и телефон, а также мобильная связь). В регион не допускались иностранные корреспонденты, правозащитники и сотрудники различных неправительственных организаций.



Опасения же насчет того, что восставшие против центральной власти перейдут к ведению партизанской войны, всегда и везде зависят от жесткости и грамотности действий этих властей. К тому же в этом конфликте Эфиопия и Эритрея действуют во многом совместно. Соответственно ни той, ни другой не нужен у себя на территории новый очаг напряженности, который в условиях борьбы с коронавирусом будет отвлекать местные власти от важнейшей задачи – выживания очень бедного местного населения.



Интересно еще и вот что. Как по команде, ведущие зарубежные СМИ набросились за жесткое наведение конституционного порядка на эфиопского премьера. Дескать, лауреат Нобелевской премии мира не должен использовать армию для подавления "широких народных протестов". Вот только не учитывают столь "обеспокоенные положением в Эфиопии" критики того, что те самые сотни тысяч эфиопских беженцев и спасающихся от хаоса и внутреннего конфликта могут очень скоро оказаться на улицах европейских городов.