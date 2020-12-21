 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.12.2020
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет

Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44  В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24  "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02  США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14  В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49  Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
00:34  В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
00:26  Посмели выйти на площадь. Последствия и уроки "арабской весны", - М.Беленькая
00:21  Мусульмане опасаются желатина в вакцинах. На пути прививок от COVID-19 могут встать религиозные убеждения, - "НГ"
00:18  Как Турция ответит на американские санкции, - Дм.Родионов
00:15  Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке, - А.Анпилогов
00:06  Буржуазная дуэль. Куда ведут выборы в США? - С.Кожемякин
Воскресенье, 20.12.2020
22:11  Йемен оказался не по зубам аравийским монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ примирили своих ставленников из страха перед хуситами
19:33  Почему Америка кричит о всемогуществе "русских хакеров"
17:05  Умер от КОВИ российский писатель-фантаст Роман Арбитман ("Досье детектива Дубровского")
16:37  Турция точит зубы на еще одного соседа, - Геворг Мирзаян
16:34  От ядерного Ирана до израильских поселений. Каким будет Ближний Восток между Байденом и Кремлем, - К.Светлова
16:07  Какие государства создали туркмены, кроме самой Туркмении?
15:54  Великобритания стала изгоем Европы из-за мутации COVID-19. Люди в панике бегут из Лондона
13:30  Вторая Приднестровская. Амбиции Молдовы могут стать детонатором войны России против США и Турции, - К.Сивков
12:44  Казахстанский генерал Копбаев (экс-глава департамента кадров МО) осужден на 5 лет за взятку
12:42  США потребовали призвать к ответу Берлин и Анкару
09:26  В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных коррупционеров
09:21  Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова
02:03  Российско-китайские отношения как стержень глобальной стабильности, - В.Павленко
01:59  Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:05 22.12.2020

Пример провинции Тыграй в Эфиопии демонстрирует, как центральная власть может не допустить развала страны

Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.
21.12.2020

Количество "непризнанных территорий", то есть отколовшихся от некогда единых государств, по последним данным, превышает два десятка в мире. Еще столько же районов, штатов и федеральных областей находятся в постоянной вражде с "центром" и грозят под тем или иным предлогом либо добиться самой широкой автономии, либо вовсе объявить о независимости. Причем эта "откалывающаяся болезнь" заразила не только страны Африки и Азии, но и вроде бы стоящие на прочной основе государства Европы и Северной Америки.

Сталкиваются с подобной проблемой и на территории бывшего СССР. Недавно прогремели бои вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, ранее велась самая настоящая война вокруг отсоединившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Да и ситуация вокруг Донбасса и Приднестровья свидетельствует о том, что там "отколовшиеся" от своих бывших республик территории вполне могут стать независимыми.

Можно ли разрешить такие коллизии, не прибегая к военным действиям? Теоретически да, но для этого либо центральная власть страны должна быть очень сильной и обладать возможностями (включая военные), чтобы навести вовремя у себя порядок. Либо руководство центрального правительства должно проявлять чудеса дипломатии, чтобы суметь мирно отговаривать "бунтовщиков" от опрометчивых шагов к широкой автономии или независимости (примеры Каталонии и Страны Басков в Испании).

Последний пример из этой серии "отколовшихся восставших" – ситуация вокруг северной провинции Тыграй в 110-миллионной Эфиопии. Обстановка там остается напряженной, конфликт пока не исчерпан, но очень показательные и имеющие тенденцию к повторению в любой точке мира, включая Россию, события стоило бы внимательно проанализировать.

Так вот, еще 27 лет назад, когда завершалась война между Эфиопией и ее воинственной соседкой Эритреей, так называемый Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) стал требовать от центральной власти "более широкой автономии" вплоть до выхода из состава единого государства. Ситуация резко обострилась, когда в сентябре 2020-го руководство Тыграя решило провести у себя местные выборы. Из Аддис-Абебы посоветовали голосование не проводить из-за введенных в стране ограничений по борьбе с коронавирусом.

Однако выборы в Тыграе все же состоялись, и, естественно, представители НФОТ получили все места в региональном парламенте. Центральная власть результаты голосования отменила, а на недовольных подобным решением и пригрозившим войной "за свободу и независимость" местным властям премьер-министр Эфиопии Абий Ахмет послал войска. В течение месяца связь с Тыграем была прервана, события, там происходившие, обрастали с каждым днем подробностями якобы кровопролитных боев, рассказами о спасающихся на территории соседнего Судана сотнях тысяч беженцев и неправомерной жестокости эфиопских солдат по отношению к тамошнему населению.

И вот премьер-министр Эфиопии (лауреат Нобелевской премии мира за то, что нормализовал отношения с соседней Эритреей) объявил о "победе над сепаратистами" и восстановлении в регионе законной центральной власти. Правда, лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл пообещал не сдаваться и продолжать партизанскую войну против федеральных войск (копия событий на российском Северном Кавказе в середине 1990-х).

Что во всей этой ситуации показательно? Прежде всего, любое сепаратистское движение, какими бы оно демократическими лозунгами ни прикрывалось, возможно только там, где центральная власть очень слаба или реально не контролирует всю территорию страны (тот же Афганистан). Для Эфиопии, в которой проживает только крупных восемь народностей и около трех десятков поменьше, сохранение целостности многомиллионного государства – единственный путь к элементарному выживанию в нынешних непростых из-за нашествия вируса условиях.

Что касается армии, то стоит отметить, что в Вооруженных силах Эфиопии более 60% офицерских должностей, включая высшие, занимают как раз выходцы из Тыграя. Плюс на территории провинции базируется более 20% военной техники и личного состава армии после окончания военного конфликта с Эритреей. Именно на них совершали нападения "борцы за независимость" Тыграя, и именно жертвы среди военнослужащих заставили центральные власти страны применить против повстанцев силу.

Как обычно, при подобных конфликтах неизбежны жертвы среди мирного населения и наличие проблемы беженцев. Но никто до сих пор подробностей этого не знает: власти Эфиопии прежде всего полностью отрезали мятежный район от внешней связи (в провинции и столице Тыграя Мэкэле были отключены интернет и телефон, а также мобильная связь). В регион не допускались иностранные корреспонденты, правозащитники и сотрудники различных неправительственных организаций.

Опасения же насчет того, что восставшие против центральной власти перейдут к ведению партизанской войны, всегда и везде зависят от жесткости и грамотности действий этих властей. К тому же в этом конфликте Эфиопия и Эритрея действуют во многом совместно. Соответственно ни той, ни другой не нужен у себя на территории новый очаг напряженности, который в условиях борьбы с коронавирусом будет отвлекать местные власти от важнейшей задачи – выживания очень бедного местного населения.

Интересно еще и вот что. Как по команде, ведущие зарубежные СМИ набросились за жесткое наведение конституционного порядка на эфиопского премьера. Дескать, лауреат Нобелевской премии мира не должен использовать армию для подавления "широких народных протестов". Вот только не учитывают столь "обеспокоенные положением в Эфиопии" критики того, что те самые сотни тысяч эфиопских беженцев и спасающихся от хаоса и внутреннего конфликта могут очень скоро оказаться на улицах европейских городов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608584700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in
- С 25 декабря 2020 г. до 5 января 2021 г. в РК усилят ограничительные меры
- Сенаторы рассмотрят Экологический кодекс
- Комментарий к решению Конституционного Совета по вопросам применения смертной казни
- В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию, на чем с мая 2019 года настаивала партия "Ак жол"
- Осужденный китаевед Сыроежкин решил обратиться к Токаеву, парламенту и правозащитникам
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 3 кв. 2020 года
- Скончалась экс-аким Усть-Каменогорска
- Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в компании KMG Kashagan B.V. в рамках дела Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  