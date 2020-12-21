УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений

00:17 22.12.2020

АББОС САЛАЙДИНОВ: "ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ"



Понедельник, 21 Декабря 2020



Из ряда законов, принятых Законодательной палатой (нижней палатой парламента - ред.) и направленных в Сенат для одобрения, следует, что теперь есть возможность ограничения права граждан на кассационное обжалование судебного решения, пишет юрист Аббос Салайдинов в статье, опубликованной изданием Kun.uz.



По его словам, одним из пугающих следствий этого станет то, что, если после принятия решения судом первой инстанции, данное решение не будет обжаловано в установленный срок в апелляционном порядке, то впоследствии его вообще нельзя будет обжаловать.



Чтобы понять сущность "реформы", юрист предлагает вспомнить действующий порядок обжалования судебного решения.



Так, согласно статье 403 Гражданского процессуального кодекса, решение суда, вступившее в законную силу и не рассмотренное в апелляционном порядке, может быть обжаловано и опротестовано прокурором в течение 6 месяцев в кассационном порядке.



Статьями 498 Уголовно-процессуального кодекса, 282 Экономического процессуального кодекса и 224 Кодекса об административном судопроизводстве также закреплено право граждан на обжалование в кассационном порядке и установлена возможность кассационного обжалования судебных решений, не рассмотренных в апелляционном порядке.



К примеру, одна из сторон в суде по каким-либо причинам не согласна с судебным решением по делу, в котором она участвовала, после вступления его в законную силу. В этом случае если лицо пропустит срок апелляционной жалобы, то у него будет право обжалования в кассационном порядке с использованием вышеуказанного права, установленного процессуальными кодексами.



Но это право граждан скоро может оказаться в прошлом, если законы, принятые депутатами Законодательной палаты, будут одобрены, и их подпишет президент, отмечает А.Салайдинов.



Он обращает внимание на то, что на десятом пленарном заседании Сената 18 декабря было запланировано рассмотрение ряда законов, принятых депутатами Законодательной палаты. Причем, шестью законами, относящимися к теме, предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие документы:



- Конституцию;

- Кодекс об административной ответственности;

- Кодекс об административном судопроизводстве;

- Уголовно-процессуальный кодекс;

- Экономический процессуальный кодекс;

- Гражданский процессуальный кодекс.



При этом в процессе обсуждений в Законодательной палате общественности не было предоставлено никакой внятной информации об этих законах.



После справедливых возражений общественности, депутат Расул Кушербаев, чувствуя ответственность перед избирателями, дал краткую информацию об изменениях, которые будут внесены в Конституцию.



Однако о законах, предусматривающих внесение изменений в кодексы, нигде ни слова не было сказано.



Аббос Салайдинов сообщает, что в названиях вышеуказанных законов применяются громкие фразы, такие, как "в связи с усовершенствованием процессуального порядка пересмотра судебных решений", но, по сути, эти проекты могут "утопить в болоте" институт пересмотра судебных решений.



Юрист предлагает рассмотреть ситуацию на конкретных примерах.

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс в связи с усовершенствованием института пересмотра судебных актов" в настоящий Кодекс должны быть введены следующие положения:



- В статью 292 - о возможности обжалования (опротестования) после рассмотрения и вступления в законную силу постановления о решении, вынесенном первой инстанцией, в апелляционном порядке;



- В статью 285 - о возможности подачи кассационной жалобы (протеста) в течение одного года со дня принятия постановления суда апелляционной инстанции.



Представим последствия принятия законопроекта в таком виде, пишет А.Салайдинов.



Скажем, предприниматель собирается судиться в экономическом суде. Оплачивает государственную пошлину для рассмотрения иска. Суд намеренно или невольно рассматривает дело односторонне, и выносит постановление в ущерб предпринимателя. Предприниматель по неуважительным причинам пропускает срок обжалования в апелляционном порядке.



Согласно действующему законодательству, если предприниматель пропустил срок подачи апелляционной жалобы, у него имеется право подать кассационную жалобу (в течение 6 месяцев). За это время у предпринимателя будет возможность собрать доказательства, чтобы выиграть дело.



Но если законопроект утвердят, и вышеуказанный предприниматель не подаст апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в течение установленного срока (30 дней), то потом он вообще не сможет обжаловать это решение.



Кроме того, узбекистанцы много раз были свидетелями того, как на практике, на основании жалоб или протестов, поданных спустя несколько лет, выявлялись приговоры, вынесенные неверно ввиду допущенных ошибок, после чего справедливость восстанавливалась, а лица, несправедливо приговоренные, были оправданы.



Предлагаемыми изменениями срок обжалования (опротестования) может быть сокращен с 1 года до 20 дней. "Мы не ошибемся, если назовем это изменой по отношению к правам лиц, которые столкнулись и в будущем могут столкнуться с несправедливостью в суде", отмечает юрист.



И уточняет, что можно привести много подобных примеров по гражданским и административным делам.



В указе президента от 24 июля 2020 года имелось указание о внедрении порядка пересмотра судебных постановлений, рассмотренных в апелляционном порядке, судебными коллегиями Верховного суда Республики Узбекистан в кассационном порядке.



Однако, по-видимому, этот указ не предусматривал внедрение механизма, затрагивающего права граждан на правосудие за счет ликвидации всей надзорной инстанции в качестве института.



Подобное резкое изменение института обжалования судебных решений противоречит Всемирной декларации прав человека.



Декларацией установлено, что при нарушении прав, предоставленных лицу законодательством, имеется право эффективного обеспечения этих прав в судах.



Возникает уместный вопрос, продолжает юрист: на опыт каких иностранных государств опирались депутаты при разработке этого законопроекта? Или цель реформирования заключается только в сокращении объема работы судов посредством "уклонения" от обжалований судебных решений?



Аббос Салайдинов отмечает, что если граждане будут лишены возможности выбора второй инстанции (апелляционный или кассационный порядок), и их права на правосудие из общепризнанных международных норм и Конституции будут ограничены принудительным установлением прохождения апелляционной процедуры для рассмотрения дела в кассационном порядке - имидж Узбекистана на международной арене резко "просядет".



К тому же, народу, ограниченному в правах на правосудие, утратившему доверие к государству и к суду, придется искать справедливость в другом месте.



В заключение автор выражает просьбу к членам Сената критически отнестись к представленным законопроектам на пленарном заседании. Поскольку каждая норма, касающаяся прав на правосудие, должна полностью выражать интересы народа.



Соб. инф.