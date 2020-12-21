 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.12.2020
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет

Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44  В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24  "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02  США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14  В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49  Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
00:34  В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
00:26  Посмели выйти на площадь. Последствия и уроки "арабской весны", - М.Беленькая
00:21  Мусульмане опасаются желатина в вакцинах. На пути прививок от COVID-19 могут встать религиозные убеждения, - "НГ"
00:18  Как Турция ответит на американские санкции, - Дм.Родионов
00:15  Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке, - А.Анпилогов
00:06  Буржуазная дуэль. Куда ведут выборы в США? - С.Кожемякин
Воскресенье, 20.12.2020
22:11  Йемен оказался не по зубам аравийским монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ примирили своих ставленников из страха перед хуситами
19:33  Почему Америка кричит о всемогуществе "русских хакеров"
17:05  Умер от КОВИ российский писатель-фантаст Роман Арбитман ("Досье детектива Дубровского")
16:37  Турция точит зубы на еще одного соседа, - Геворг Мирзаян
16:34  От ядерного Ирана до израильских поселений. Каким будет Ближний Восток между Байденом и Кремлем, - К.Светлова
16:07  Какие государства создали туркмены, кроме самой Туркмении?
15:54  Великобритания стала изгоем Европы из-за мутации COVID-19. Люди в панике бегут из Лондона
13:30  Вторая Приднестровская. Амбиции Молдовы могут стать детонатором войны России против США и Турции, - К.Сивков
12:44  Казахстанский генерал Копбаев (экс-глава департамента кадров МО) осужден на 5 лет за взятку
12:42  США потребовали призвать к ответу Берлин и Анкару
09:26  В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных коррупционеров
09:21  Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова
02:03  Российско-китайские отношения как стержень глобальной стабильности, - В.Павленко
01:59  Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:17 22.12.2020

АББОС САЛАЙДИНОВ: "ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ"

Понедельник, 21 Декабря 2020

Из ряда законов, принятых Законодательной палатой (нижней палатой парламента - ред.) и направленных в Сенат для одобрения, следует, что теперь есть возможность ограничения права граждан на кассационное обжалование судебного решения, пишет юрист Аббос Салайдинов в статье, опубликованной изданием Kun.uz.

По его словам, одним из пугающих следствий этого станет то, что, если после принятия решения судом первой инстанции, данное решение не будет обжаловано в установленный срок в апелляционном порядке, то впоследствии его вообще нельзя будет обжаловать.

Чтобы понять сущность "реформы", юрист предлагает вспомнить действующий порядок обжалования судебного решения.

Так, согласно статье 403 Гражданского процессуального кодекса, решение суда, вступившее в законную силу и не рассмотренное в апелляционном порядке, может быть обжаловано и опротестовано прокурором в течение 6 месяцев в кассационном порядке.

Статьями 498 Уголовно-процессуального кодекса, 282 Экономического процессуального кодекса и 224 Кодекса об административном судопроизводстве также закреплено право граждан на обжалование в кассационном порядке и установлена возможность кассационного обжалования судебных решений, не рассмотренных в апелляционном порядке.

К примеру, одна из сторон в суде по каким-либо причинам не согласна с судебным решением по делу, в котором она участвовала, после вступления его в законную силу. В этом случае если лицо пропустит срок апелляционной жалобы, то у него будет право обжалования в кассационном порядке с использованием вышеуказанного права, установленного процессуальными кодексами.

Но это право граждан скоро может оказаться в прошлом, если законы, принятые депутатами Законодательной палаты, будут одобрены, и их подпишет президент, отмечает А.Салайдинов.

Он обращает внимание на то, что на десятом пленарном заседании Сената 18 декабря было запланировано рассмотрение ряда законов, принятых депутатами Законодательной палаты. Причем, шестью законами, относящимися к теме, предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие документы:

- Конституцию;
- Кодекс об административной ответственности;
- Кодекс об административном судопроизводстве;
- Уголовно-процессуальный кодекс;
- Экономический процессуальный кодекс;
- Гражданский процессуальный кодекс.

При этом в процессе обсуждений в Законодательной палате общественности не было предоставлено никакой внятной информации об этих законах.

После справедливых возражений общественности, депутат Расул Кушербаев, чувствуя ответственность перед избирателями, дал краткую информацию об изменениях, которые будут внесены в Конституцию.

Однако о законах, предусматривающих внесение изменений в кодексы, нигде ни слова не было сказано.

Аббос Салайдинов сообщает, что в названиях вышеуказанных законов применяются громкие фразы, такие, как "в связи с усовершенствованием процессуального порядка пересмотра судебных решений", но, по сути, эти проекты могут "утопить в болоте" институт пересмотра судебных решений.

Юрист предлагает рассмотреть ситуацию на конкретных примерах.
Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс в связи с усовершенствованием института пересмотра судебных актов" в настоящий Кодекс должны быть введены следующие положения:

- В статью 292 - о возможности обжалования (опротестования) после рассмотрения и вступления в законную силу постановления о решении, вынесенном первой инстанцией, в апелляционном порядке;

- В статью 285 - о возможности подачи кассационной жалобы (протеста) в течение одного года со дня принятия постановления суда апелляционной инстанции.

Представим последствия принятия законопроекта в таком виде, пишет А.Салайдинов.

Скажем, предприниматель собирается судиться в экономическом суде. Оплачивает государственную пошлину для рассмотрения иска. Суд намеренно или невольно рассматривает дело односторонне, и выносит постановление в ущерб предпринимателя. Предприниматель по неуважительным причинам пропускает срок обжалования в апелляционном порядке.

Согласно действующему законодательству, если предприниматель пропустил срок подачи апелляционной жалобы, у него имеется право подать кассационную жалобу (в течение 6 месяцев). За это время у предпринимателя будет возможность собрать доказательства, чтобы выиграть дело.

Но если законопроект утвердят, и вышеуказанный предприниматель не подаст апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в течение установленного срока (30 дней), то потом он вообще не сможет обжаловать это решение.

Кроме того, узбекистанцы много раз были свидетелями того, как на практике, на основании жалоб или протестов, поданных спустя несколько лет, выявлялись приговоры, вынесенные неверно ввиду допущенных ошибок, после чего справедливость восстанавливалась, а лица, несправедливо приговоренные, были оправданы.

Предлагаемыми изменениями срок обжалования (опротестования) может быть сокращен с 1 года до 20 дней. "Мы не ошибемся, если назовем это изменой по отношению к правам лиц, которые столкнулись и в будущем могут столкнуться с несправедливостью в суде", отмечает юрист.

И уточняет, что можно привести много подобных примеров по гражданским и административным делам.

В указе президента от 24 июля 2020 года имелось указание о внедрении порядка пересмотра судебных постановлений, рассмотренных в апелляционном порядке, судебными коллегиями Верховного суда Республики Узбекистан в кассационном порядке.

Однако, по-видимому, этот указ не предусматривал внедрение механизма, затрагивающего права граждан на правосудие за счет ликвидации всей надзорной инстанции в качестве института.

Подобное резкое изменение института обжалования судебных решений противоречит Всемирной декларации прав человека.

Декларацией установлено, что при нарушении прав, предоставленных лицу законодательством, имеется право эффективного обеспечения этих прав в судах.

Возникает уместный вопрос, продолжает юрист: на опыт каких иностранных государств опирались депутаты при разработке этого законопроекта? Или цель реформирования заключается только в сокращении объема работы судов посредством "уклонения" от обжалований судебных решений?

Аббос Салайдинов отмечает, что если граждане будут лишены возможности выбора второй инстанции (апелляционный или кассационный порядок), и их права на правосудие из общепризнанных международных норм и Конституции будут ограничены принудительным установлением прохождения апелляционной процедуры для рассмотрения дела в кассационном порядке - имидж Узбекистана на международной арене резко "просядет".

К тому же, народу, ограниченному в правах на правосудие, утратившему доверие к государству и к суду, придется искать справедливость в другом месте.

В заключение автор выражает просьбу к членам Сената критически отнестись к представленным законопроектам на пленарном заседании. Поскольку каждая норма, касающаяся прав на правосудие, должна полностью выражать интересы народа.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608585420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in
- С 25 декабря 2020 г. до 5 января 2021 г. в РК усилят ограничительные меры
- Сенаторы рассмотрят Экологический кодекс
- Комментарий к решению Конституционного Совета по вопросам применения смертной казни
- В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию, на чем с мая 2019 года настаивала партия "Ак жол"
- Осужденный китаевед Сыроежкин решил обратиться к Токаеву, парламенту и правозащитникам
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 3 кв. 2020 года
- Скончалась экс-аким Усть-Каменогорска
- Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в компании KMG Kashagan B.V. в рамках дела Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  