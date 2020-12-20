Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов

00:37 22.12.2020

Для трудовых мигрантов, выезжающих из Узбекистана в Россию, поставят 1 миллион доз вакцины "Спутник V", сообщил посол Владимир Тюрденев. Кроме того, в следующем году ожидается закупка у России второй вакцины от COVID-19 "Эпиваккорона".



Узбекистан и Россия подписали соглашение о поставках 1 миллиона доз вакцины "Спутник V" для выезжающих из Узбекистана на заработки в РФ трудовых мигрантов, заявил 21 декабря журналистам посол страны в Ташкенте Владимир Тюрденев.



Владимир Тюрденев также сообщил, что в следующем году ожидается "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 „Эпиваккорона"".



Напомним, 100 доз российской вакцины против коронавируса "Cпутник V" в начале декабря доставил в Ташкент министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.