Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19

00:40 22.12.2020

Это позволит усилить иммунологическую эффективность и создать более продолжительную защиту



Дмитрий Лару

Максим Ходыкин



Международное сотрудничество в области разработки вакцин необходимо для того, чтобы остановить пандемию COVID-19 и дать ответ на возможное появление новых штаммов вируса. Об этом "Известиям" заявили эксперты, комментируя подписание меморандума между НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи, англо-шведской корпорацией AstraZeneca, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "Р-Фарм". Комбинация вакцины "Спутник V" и препарата от AstraZeneca может усилить возможную иммунологическую эффективность и создать более продолжительную защиту. По случаю подписания меморандума Владимир Путин провел 21 декабря встречу в режиме видеоконференции. Глава государства считает, что именно с помощью сотрудничества можно приумножить достигнутые результаты отдельных стран и компаний.



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Усилить вакцину



Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 77 млн человек. Количество смертельных исходов - свыше 1,7 млн. Кроме того, в Великобритании недавно была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая заставила многие страны закрыть авиасообщение с Туманным Альбионом.



На этом фоне подписание меморандума о сотрудничестве имеет особое значение. Владимир Путин убежден, что такой настрой на партнерство сегодня может служить убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - защиты жизни, здоровья и безопасности людей. Первая в мире вакцина - "Спутник V" была разработана научными сотрудниками НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Собственную вакцину - AZD1222 создала и англо-шведская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. На днях было объявлено о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения этих двух вакцин.



- Знаю, что коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией, - подчеркнул Владимир Путин. - Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надежности самой вакцинации, самой вакцины, так и для ее большей доступности за счет внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.



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Клинические испытания не потребуют больших инвестиций и длительного времени, поскольку технологические платформы, на которых созданы обе вакцины, принципиально схожи, отметил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Те компоненты, которые входят как в один, так и в другой препарат, легко совместимы, добавил он. По его словам, комбинация вакцины "Спутник V" и препарата от AstraZeneca может усилить возможную иммунологическую эффективность и создать более продолжительную защиту. При этом англо-шведская компания "начнет клиническое исследование своей вакцины с комбинацией с аденовирусом "Спутника" 26-го серотипа в ближайшее время в трех странах", сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Между тем "Р-Фарм" выступит одним из спонсоров этого исследования.



- Есть большой эмпирический опыт у Гамалеи с аденовирусами. Они больше двух десятков лет над этим работают. Объединение научных коллективов и включение в совместную программу позволит создать вакцину совершенно нового уровня, - заявил "Известиям" член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.



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Исследования показывают, что ни у кого из добровольцев, привитых препаратом "Спутник V", не развилась средняя или тяжелая форма коронавирусной инфекции. То есть даже если кто-то все же заразился COVID-19, пациенту не потребовалась госпитализация. По словам Александра Гинцбурга, вакцина продемонстрировала высокую иммунологическую эффективность и стопроцентную эпидемиологическую значимость. Владимир Путин, в свою очередь, на встрече отметил, что он лично знает случаи, когда провакцинированные члены одной семьи реагируют на вирус по-разному: один не заражается, а второй заболевает в легкой форме. Александр Гинцбург пояснил, что "у человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона - белка, который является характеристикой врожденного иммунитета".



- Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации, - уточнил он.



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По словам главы государства, именно с помощью кооперации можно приумножить достигнутые результаты отдельных стран и компаний. При этом Россия, безусловно, готова к объединению таких усилий и совместной работе, добавил он. Парламентарий Александр Петров уверен, что международному научному сообществу нужно научиться оперативно распознавать вирус, создавать и оптимизировать производства. Важно быстро проводить клинические и доклинические исследования.



- В обычном порядке лекарства регистрируем 5–10 лет, а с вакциной так не получится. Мы должны научиться работать в совершенно новой схеме, - считает политик.



Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также уверен, что сейчас не нужна никакая "гонка вакцин". При этом специалист подчеркнул в беседе с "Известиями", что подписание меморандума - весьма важное событие на фоне скепсиса, который прослеживался со стороны зарубежных коллег.



- Распространялась информация, что вакцина получила регистрацию против всех правил и так далее. Хотя она получила временную регистрацию по нашим законам. Постепенно ситуация была переломлена, и мнение изменилось. Спокойные и обстоятельные ответы в научном сообществе, в СМИ сработали. Наши зарубежные партнеры поняли, что мы тоже кое-что можем сделать полезное. В данной ситуации лучше объединить усилия, чем конкурировать, - сказал он.



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Пандемия и ее последствия касаются каждого государства, поэтому международное сотрудничество крайне необходимо, согласен и кандидат медицинских наук, член Совфеда Владимир Круглый. По его словам, важно избежать какой-либо политизации вопросов, связанных с борьбой с коронавирусом. Кроме того, нельзя допустить, чтобы к вакцине имели доступ только определенные страны или слои общества. Специалист также уверен, что международное сотрудничество необходимо и для выработки адекватного ответа на появление новых штаммов вируса.



Сейчас в гражданский оборот выпущено около 440 тыс. доз вакцины "Спутник V". В ближайшие дни поступят еще 200 тыс. доз. Александр Гинцбург отметил: к ноябрю 2021-го порядка 70% населения РФ смогут получить прививку против коронавируса, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета. Российский препарат против COVID-19 получил первое зарубежное регистрационное удостоверение - оно было выдано министерством здравоохранения Белоруссии.