|19:12 Баку-Кабул. Появится ли свет в конце "Лазуритового коридора", - В.Панфилова
15:16 2020-й - уходи! Самый високосный год
15:13 Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:12 Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:11 Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:09 Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин
15:08 Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:06 Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса
15:04 Ледник тает, а с ним и мечта: избежит ли Таджикистан энерголимита в 2021 году
15:01 В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги
14:59 Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких
14:57 Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"
14:55 Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс
11:30 На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41 Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36 Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28 Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00 Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56 Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39 Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021
00:44 КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40 Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37 Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30 Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17 УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05 Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00 В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
|23:35 В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22 На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07 Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05 Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04 Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02 Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10 КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35 Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33 Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09 Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41 Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30 Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25 США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16 Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10 В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07 Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04 Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01 Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44 В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24 "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02 США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14 В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25 Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49 Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
|КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:44 22.12.2020
Канат Исаев отказывается от борьбы за президентский пост?
21 декабря 2020 - Екатерина Улитина
Канат Исаев отказывается от борьбы за президентский пост?
Кандидат в президенты Канат Исаев будет участвовать в предвыборной гонке формально, фактически он отказался от реальной борьбы. Таким мнением в поделился бывший генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков.
"Исаев расформировал основную часть своей PR команды, расторг договор с рекламными агентствами. Это означает что будет участвовать в гонке формально. Похоже на него нашли рычаги воздействия. Считай минус еще один кандидат",- написал Карыпбеков в своем Твиттер.
Отметим, в Кыргызстане проходит агитационная кампания перед досрочными президентскими выборами. Голосование за нового президента назначены на 10 января. В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы 18 кандидатов.
Канат Исаев является одним из кандидатов на президентский пост. Он является лидером партии "Кыргызстан". В 2017 году Исаев тоже участвовал на президентских выборах, но снял свою кандидатуру, поддержав Омурбека Бабанова.