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Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:56 22.12.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 22.12.2020

О разных структурах влияния

Центризбирком Киргизии зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента, выборы которого назначены на 10 января.

Главный претендент на победу – Садыр Жапаров. Среди его конкурентов – заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции в отставке Курсан Асанов и бывший председатель ГКНБ генерал-майор Абдиль Сегизбаев, а также полтора десятка депутатов и политиков.

В последние дни Жапаров обозначил свою пророссийскую ориентацию. У него сложились отношения с командованием российской военной базы "Кант", расположенной в 20 км от Бишкека; свой первый визит в качестве избранного президента Жапаров намерен совершить в Москву.

Однако Жапаров не устраивает США. В последние дни Госдеп и посольство США усилили давление на Киргизию. Еще одна цель американцев – добраться до базы "Кант", изгнав оттуда русских, отмечает киргизский политолог Марс Сариев.

Провинциальная Киргизия горой за Жапарова не только на севере, откуда он родом, но и на неспокойном юге. Во время вспыхнувших там в 2010 году столкновений между киргизами и узбеками Жапаров участвовал в стабилизации региона, снискав репутацию "главного патриота" Киргизии. Поддержка и на севере, и на юге делает его безоговорочным фаворитом январских выборов.

Чтобы расшатать ситуацию в республике по линии север – юг, посольство США выкручивает руки киргизским властям, побуждая их арестовать и судить бывшего замглавы киргизской таможни Раимбека Матраимова, названного оппозиционными журналистами "главным коррупционером" Киргизии.

Жээнбеков, однако, не стал преследовать Матраимова, тот остается неформальным лидером южных кланов. Арест Матраимова автоматически создал бы разрыв между севером и югом, чреватый гражданской войной. В деревне Агартуу на юге Кыргызстана, где вырос Раимбек Матраимов по прозвищу Раим-миллион, его считают героем. В Кара-Суу, самом густонаселенном районе Киргизии, откуда родом Матраимов, его семья создала благотворительный фонд "Исмаил-Ата", названный в честь отца Матраимова, оплачивающего обучение десятков студентов из малообеспеченных семей в университетах города Оша. Фонд финансирует также раздачу продуктов пожилым людям, строит спортивные сооружения, завершает строительство большой мечети.

Возглавив республику, Жапаров заставил Матраимова вернуть практически все "заработанные непосильным трудом" миллионы в казну государства, но арестовывать его не стал, опасаясь лишиться избирателей юга. В октябре 2020 года сотрудники ГКНБ ненадолго задержали Матраимова по обвинению в "извлечении теневых доходов при таможенном администрировании", но после обещания Матраимова выплатить государству $24 млн в качестве возмещения ущерба его перевели под домашний арест.

В Киргизии невозможно полностью закрыть теневую экономику: "дыра" на границе с Китаем и с мусульманскими странами формирует большую часть национального дохода; перевод теневой деятельности торговцев, финансистов, базаров в Бишкеке, Оше, Кара-Суу в регулируемое пространство означал бы для большей части населения исчезновение средств к существованию.

9 декабря Минфин США внес Матраимова в "список Магнитского" как "иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или во взяточничестве".

Последствия этого решения для Киргизии разъяснило издание Eurasianet, финансируемое компанией Google, фондом "Открытое общество"***, Национальным фондом в поддержку демократии (США)*** и Институтом изучения проблем войны и мира при Колумбийском университете США: "Пока он (Матраимов. – Ред.) на свободе, Бишкеку, возможно, будет трудно вести переговоры об американской помощи".

Еще одно прозападное издание, казахстанская "Деловая неделя" заговорило языком прямых угроз, заявив, что Жапаров может оказаться в политической изоляции и повторить судьбу Жээнбекова, ушедшего в отставку с президентского поста на фоне массовых выступлений протеста.

10 декабря у здания киргизского парламента в Бишкеке прошла акция "Коридор позора". Участники акции потребовали роспуска парламента как нелегитимного. Демонстранты собрались у восточного входа, через который обычно проходят депутаты парламента, и скандировали: "Позор! Распуститесь! Уят! (Стыд!)"

Посол США в Бишкеке Дональд Лу во время вручения премии "Стремление" авторам расследования, посвященного "империи Матраимова", выступил с подстрекательской речью: "Какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние восемнадцать месяцев с момента нашей последней церемонии вручения наград? Выборы? Коронавирус? Революция? Нет. Самой важной историей последних восемнадцати месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима-миллиона".

Отметим, что в расследовании приняли участие финансируемые Госдепом США киргизское отделение "Радио Свобода"*** – "Азаттык", Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также новостные порталы Kloop и Factcheck.

Посол США в Киргизии завершил свою речь призывом к "смелым людям" выступить против киргизских властей. Американцы уже оказали финансовую помощь "смелым людям", на что обратил внимание киргизский политолог Нурлан Алиев: "В республике в последнее время подняли голову различные проамериканские НПО и НКО, это хорошо видно по прокатившимся по Киргизии митингам".

В Киргизии сейчас действует более 18 тысяч НПО/НКО – колоссальное количество для страны с 6 миллионами населения. Киргизию называют "страной НПО". Присутствие в республике прозападных фондов видно на каждом шагу. Многие госструктуры располагают купленной ими техникой. Компьютеры с ярлыком USAID стоят в мэриях многих киргизских городов. Государственные служащие ходят на семинары повышения квалификации, проводимые западными коучами. Милиционеры устали отбиваться от претензий правозащитников. Западные гранты спускаются на уровень самых захолустных аулов. Америка располагает в Киргизии внушительным набором подконтрольных НПО, фондов и лидеров общественного мнения.

Национальный фонд в поддержку демократии (США)***, Американский национальный демократический институт международных отношений***, Агентство по международному развитию (USAID ), Фонд Сороса*** и другие создали прозападную сеть организаций из местных НПО по всей Киргизии и контролируют общественную атмосферу. По некоторым данным, объем ежегодных средств, выделяемых донорами местным НПО, превышает бюджет государственных учреждений и некоторых областей Киргизии.

Действиями прозападных НПО объясняется и та политическая "чехарда" в республике, на которую обратил внимание в ходе недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Чехарда эта выражается в регулярном финансировании протестов и вызываемых ими цветных революций. При этом Запад с помощью сети НПО транслирует на население республики свой привлекательный "образ будущего", российское же влияние ограничивается, как правило, установлением отношений с главами государств (организацию Россотрудничеством культурно-развлекательных мероприятий в расчет можно не принимать).

Поэтому США вполне могут сорвать внеочередные выборы в Киргизии, выведя на улицы тысячи мечтающих о "грядущем процветании".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608612960
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