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|Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
08:00 22.12.2020
Министр финансов Японии награжден орденом "Дустлик"Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Награда была вручена Таро Асо за неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между странами.
Накануне в рамках визита правительственной делегации в Токио состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с зампремьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо.
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В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщают в пресс-службе МИВТ.
В качестве примера успешного сотрудничества был рассмотрен проект "Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства", реализуемый с привлечением финансовых средств Японского агентства международного сотрудничества. С его помощью были воплощены 492 инвестпроекта в агропромышленном секторе и создано свыше 11 тысяч новых рабочих мест в сельской местности Узбекистана.
В завершение встречи состоялась церемония вручения заместителю премьер-министра Японии Таро Асо ордена "Дустлик" за неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Японией.