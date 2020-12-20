 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:36 22.12.2020

В США для Трампа готовят "инаугурацию" на "второй срок"
О желании принять участие в мероприятии заявили 62 тысячи человек.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн инаугурацию" для него в день, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джо Байден, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как свидетельствует созданная в Facebook страница, мероприятие пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США. В описании мероприятия указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связанна с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили 62 тысячи человек.
Соцсеть пометила страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".

Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608618960
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