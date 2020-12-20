Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...

10:41 22.12.2020

Джо Байдену ввели вакцину от коронавируса в прямом эфире



Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую из двух доз вакцины от коронавирусной инфекции. Процесс транслировался в прямом эфире по национальному телевидению.



Байден поблагодарил персонал клиники в штате Делавэр, где он был привит, а также высоко оценил действия администрации Дональда Трампа по запуску кампании массовой вакцинации в последние недели. Избранный президент привился препаратом корпорации Pfizer, открыта также вакцинация препаратом компании Moderna.



Супруга Джо Байдена Джилл также сделала прививку 21 декабря. Будущая вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф получат вакцину на следующей неделе.



Ранее публично привились вице-президент Майк Пенс и еще ряд политиков. Все они заявили, что своим примером хотят показать безопасность вакцины, и призвали американцев вакцинироваться.



Байдену 78 лет, медики относят такой возраст к группе риска при коронавирусной инфекции. На публике он носит маску.



В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется в среднем более 200 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. С инфекцией уже столкнулись более 18 миллионов американцев. Более 320 тысяч умерли.



Президент России Владимир Путин пока не сделал себе прививку от COVID-19. В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что его возрастной категории пока нельзя прививаться. Президенту 68 лет. "Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", – сообщил Путин.



Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что глава государства якобы не может сделать прививку "по закону": он не может быть добровольцем из-за того, что он президент.