 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.12.2020
11:30  На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41  Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36  Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28  Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00  Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56  Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39  Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021

00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44  В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24  "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02  США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14  В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49  Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
00:34  В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
00:26  Посмели выйти на площадь. Последствия и уроки "арабской весны", - М.Беленькая
00:21  Мусульмане опасаются желатина в вакцинах. На пути прививок от COVID-19 могут встать религиозные убеждения, - "НГ"
00:18  Как Турция ответит на американские санкции, - Дм.Родионов
00:15  Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке, - А.Анпилогов
00:06  Буржуазная дуэль. Куда ведут выборы в США? - С.Кожемякин
Воскресенье, 20.12.2020
22:11  Йемен оказался не по зубам аравийским монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ примирили своих ставленников из страха перед хуситами
19:33  Почему Америка кричит о всемогуществе "русских хакеров"
17:05  Умер от КОВИ российский писатель-фантаст Роман Арбитман ("Досье детектива Дубровского")
16:37  Турция точит зубы на еще одного соседа, - Геворг Мирзаян
16:34  От ядерного Ирана до израильских поселений. Каким будет Ближний Восток между Байденом и Кремлем, - К.Светлова
16:07  Какие государства создали туркмены, кроме самой Туркмении?
15:54  Великобритания стала изгоем Европы из-за мутации COVID-19. Люди в панике бегут из Лондона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
11:30 22.12.2020

С началом третьей четверти школьники могут вернуться за парты c "домашней удаленки". Но... К сожалению, многие из тех, кому не посчастливилось учиться в платных частных школах, будут грызть гранит науки в полуразрушенных зданиях.
Можно сказать, всем повезло, что сейчас большинство школьников находятся на дистанционном обучении. Все больше школьных зданий переходит в разряд аварийных и нуждается в срочном капитальном ремонте. Но ведь реальное обучение рано или поздно возобновится. Куда придут учиться дети?
Печально, но чиновники относятся к этой проблеме по принципу "пока гром не грянет".
Яркий пример: 7 декабря в селе Чон–Талаа Баткенской области сгорела школа, которую сельчане давно считали опасной для детей, и они просили построить новую. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Здание школы было построено в 1982 году, там обучались начальные классы. И вот пожар. Теперь уже и.о. премьер–министра Артем Новиков обещает наконец–то дать на это деньги.
А в мае этого года ветер снес крышу со школы в селе Кун–Туу Сокулукского района. Причем, по данным МЧС, скорость ветра достигала 16 метров в секунду. Такой ветер нельзя назвать ураганом, но он снес крышу площадью 250 квадратных метров, превратив школу в груду железа и деревянных перекрытий. А ведь местные жители уже не один год требуют провести капитальный ремонт учебного заведения. Ради безопасности детей!
Назначенный два месяца назад министр образования Алмазбек Бейшеналиев сейчас ездит по всем областям республики. Везде ему непременно показывают аварийные школы. На прошлой неделе, например, он побывал в Иссык–Кульской области, где увидел несколько разрушающихся строений, в которых все еще проводятся занятия.
Впрочем, есть и положительные сдвиги. Спасибо зарубежным спонсорам. Сейчас ведется строительство 27 государственных школ, финансируемых за счет кредита Саудовского фонда развития.
По данным Координационной группы при департаменте жилищно–гражданского строительства Госстроя КР, на всех объектах ведутся строительно–монтажные работы в полном объеме.
Согласно отчету, на сегодняшний день фактически освоено 9 миллионов 166 тысяч 394 доллара, из них средств Саудовского фонда развития - 6 миллионов 901 тысяча 399 долларов.
Но в этом случае речь идет о регионах. А в Бишкеке муниципальные школы финансируются только за счет городской казны. И в столице несколько школ были признаны опасными для детей.
Год назад, еще до всеобщего карантина, закрылась для учащихся профессионально–техническая школа–лицей № 76 на проспекте Жибек Жолу. Здесь было 600 учащихся, которых экстренно распределили по другим учебным заведениям района. Здание, построенное еще в 1936 году, нуждается в капитальном ремонте, трубы отопления сгнили, проседает фундамент, износилась электропроводка.
Прошел уже год, но школа так и стоит в прежнем состоянии! Ремонта тут не было и неизвестно когда предвидится.
- Осенью мы с коллективом за свой счет провели отопление во втором, более новом корпусе нашей школы. Здесь учителя хотя бы могут проводить онлайн–уроки, тут же размещается избирательный участок. Городские власти никакой помощи нам не оказали. Да, мы уже не стали обращаться, потому что знаем, что все это бесполезно. Я бью тревогу с 2013 года. Обращался за помощью в правительство, Жогорку Кенеш, горкенеш и мэрию, но все безрезультатно. О состоянии школы знали все мэры и все акимы Свердловского района, и все лишь кормят обещаниями, - рассказал "ВБ" директор школы Аскар Турдуниязов.
До сих пор не решена судьба и другой разваливающейся на глазах школы - № 75, которая расположена на улице Касымалы Баялинова (бывшая Ленинградская). Здесь потрескались стены и протекает крыша.
В школу с прошлого года приходило несколько комиссий из мэрии. Мэр Азиз Суракматов обещал снести и построить на этом месте новую школу. Но, увы, все обещания остались на бумаге. Директор школы Самара Шербаева рассказала корреспонденту "ВБ", что о ремонте ничего не известно. Сейчас, несмотря на то, что все ученики дома на удаленке, в школе поддерживается отопительная система от местной кочегарки.
В школе № 89 жилмассива "Учкун" в прошлом году провалился пол в спортивном зале. Причем после обследования выяснилось, что и само здание опасно. Его признали аварийным. Городские власти опять обещают включить эту школу в списки на капитальный ремонт в 2021 году. Верить - не верить?

цифирь
В Бишкеке работает 97 муниципальных школ, проектная мощность которых составляет 76 тысяч 935 учеников. Но в настоящее время в них числится вдвое больше - 165 тысяч 439 учеников! То есть школы переполнены почти в два с половиной раза.
Заметна тенденция, что каждый год на капитальный ремонт школ в Бишкеке выделяется все меньше средств. Например, в 2019 году - 122 миллиона сомов, а в 2020 год было предусмотрено 105 миллионов сомов, но даже это в связи с пандемией и карантином не было реализовано.
Это, повторим, несмотря на то, что возраст почти 60 процентов столичных школ уже перевалил за 50 лет. Ясно, что практически все они требуют основательного ремонта - начиная от подвала и заканчивая кровлей.
Наталья КРАЙНОВ
18.12.2020

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608625800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили ужесточить наказание за вырубку деревьев
- Н. Нигматулин встретился с шахтерами, медиками и учителями Карагандинской области
- В Казахстане начато производство вакцины "Спутник V"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №850
- Азат Перуашев - ровесникам партии "Ак жол": Мы вместе должны сделать нашу Родину лучше!
- Кадровые перестановки
- Аким Восточно-Казахстанской области встретился с генеральным директором АО "АЗИЯ АВТО" Ериком Сагымбаевым
- Судом №2 города Павлодара вынесен приговор шестерым подсудимым, трое из которых являлись государственными служащими
- На 10 лет осужден заместитель руководителя отдела финансирования Управления образования акимата Костанайской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  