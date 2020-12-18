На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"

11:30 22.12.2020

С началом третьей четверти школьники могут вернуться за парты c "домашней удаленки". Но... К сожалению, многие из тех, кому не посчастливилось учиться в платных частных школах, будут грызть гранит науки в полуразрушенных зданиях.

Можно сказать, всем повезло, что сейчас большинство школьников находятся на дистанционном обучении. Все больше школьных зданий переходит в разряд аварийных и нуждается в срочном капитальном ремонте. Но ведь реальное обучение рано или поздно возобновится. Куда придут учиться дети?

Печально, но чиновники относятся к этой проблеме по принципу "пока гром не грянет".

Яркий пример: 7 декабря в селе Чон–Талаа Баткенской области сгорела школа, которую сельчане давно считали опасной для детей, и они просили построить новую. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Здание школы было построено в 1982 году, там обучались начальные классы. И вот пожар. Теперь уже и.о. премьер–министра Артем Новиков обещает наконец–то дать на это деньги.

А в мае этого года ветер снес крышу со школы в селе Кун–Туу Сокулукского района. Причем, по данным МЧС, скорость ветра достигала 16 метров в секунду. Такой ветер нельзя назвать ураганом, но он снес крышу площадью 250 квадратных метров, превратив школу в груду железа и деревянных перекрытий. А ведь местные жители уже не один год требуют провести капитальный ремонт учебного заведения. Ради безопасности детей!

Назначенный два месяца назад министр образования Алмазбек Бейшеналиев сейчас ездит по всем областям республики. Везде ему непременно показывают аварийные школы. На прошлой неделе, например, он побывал в Иссык–Кульской области, где увидел несколько разрушающихся строений, в которых все еще проводятся занятия.

Впрочем, есть и положительные сдвиги. Спасибо зарубежным спонсорам. Сейчас ведется строительство 27 государственных школ, финансируемых за счет кредита Саудовского фонда развития.

По данным Координационной группы при департаменте жилищно–гражданского строительства Госстроя КР, на всех объектах ведутся строительно–монтажные работы в полном объеме.

Согласно отчету, на сегодняшний день фактически освоено 9 миллионов 166 тысяч 394 доллара, из них средств Саудовского фонда развития - 6 миллионов 901 тысяча 399 долларов.

Но в этом случае речь идет о регионах. А в Бишкеке муниципальные школы финансируются только за счет городской казны. И в столице несколько школ были признаны опасными для детей.

Год назад, еще до всеобщего карантина, закрылась для учащихся профессионально–техническая школа–лицей № 76 на проспекте Жибек Жолу. Здесь было 600 учащихся, которых экстренно распределили по другим учебным заведениям района. Здание, построенное еще в 1936 году, нуждается в капитальном ремонте, трубы отопления сгнили, проседает фундамент, износилась электропроводка.

Прошел уже год, но школа так и стоит в прежнем состоянии! Ремонта тут не было и неизвестно когда предвидится.

- Осенью мы с коллективом за свой счет провели отопление во втором, более новом корпусе нашей школы. Здесь учителя хотя бы могут проводить онлайн–уроки, тут же размещается избирательный участок. Городские власти никакой помощи нам не оказали. Да, мы уже не стали обращаться, потому что знаем, что все это бесполезно. Я бью тревогу с 2013 года. Обращался за помощью в правительство, Жогорку Кенеш, горкенеш и мэрию, но все безрезультатно. О состоянии школы знали все мэры и все акимы Свердловского района, и все лишь кормят обещаниями, - рассказал "ВБ" директор школы Аскар Турдуниязов.

До сих пор не решена судьба и другой разваливающейся на глазах школы - № 75, которая расположена на улице Касымалы Баялинова (бывшая Ленинградская). Здесь потрескались стены и протекает крыша.

В школу с прошлого года приходило несколько комиссий из мэрии. Мэр Азиз Суракматов обещал снести и построить на этом месте новую школу. Но, увы, все обещания остались на бумаге. Директор школы Самара Шербаева рассказала корреспонденту "ВБ", что о ремонте ничего не известно. Сейчас, несмотря на то, что все ученики дома на удаленке, в школе поддерживается отопительная система от местной кочегарки.

В школе № 89 жилмассива "Учкун" в прошлом году провалился пол в спортивном зале. Причем после обследования выяснилось, что и само здание опасно. Его признали аварийным. Городские власти опять обещают включить эту школу в списки на капитальный ремонт в 2021 году. Верить - не верить?



цифирь

В Бишкеке работает 97 муниципальных школ, проектная мощность которых составляет 76 тысяч 935 учеников. Но в настоящее время в них числится вдвое больше - 165 тысяч 439 учеников! То есть школы переполнены почти в два с половиной раза.

Заметна тенденция, что каждый год на капитальный ремонт школ в Бишкеке выделяется все меньше средств. Например, в 2019 году - 122 миллиона сомов, а в 2020 год было предусмотрено 105 миллионов сомов, но даже это в связи с пандемией и карантином не было реализовано.

Это, повторим, несмотря на то, что возраст почти 60 процентов столичных школ уже перевалил за 50 лет. Ясно, что практически все они требуют основательного ремонта - начиная от подвала и заканчивая кровлей.

Наталья КРАЙНОВ

18.12.2020