Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс

14:55 22.12.2020

"Молитву удалили из школ, а христианские религиозные символы - из общественной жизни"

Пол Робертс о деградации христианского Рождества в Западной цивилизации



Пол Робертс



Рождественские украшения и подарки - одна из наших связей с христианской культурой, которая объединяла западную цивилизацию на протяжении 2 000 лет.



В нашей культуре личность важна. Это позволяет отдельному человеку остановиться, занять твердую принципиальную позицию, стать реформатором и бороться против несправедливости.



Это расширение прав и возможностей личности уникально для западной цивилизации. Оно сделало человека гражданином, равным в правах со всеми другими гражданами, защищенным от тиранического правительства верховенством закона и свободой слова. Эти достижения являются продуктом вековой борьбы, но все они проистекают из учения о том, что Бог так ценит душу человека, что послал своего сына умереть, чтобы мы могли жить. Так возвысив человека, христианство дало ему право голоса.



Раньше голос имели только власть имущие. Но в западной цивилизации честные люди имеют право голоса. То же самое и в отношении людей, обладающих чувством справедливости, чести, долга и "честной игры". Реформаторы могут проводить реформы, инвесторы могут инвестировать, а предприниматели могут создавать коммерческие предприятия, новые продукты и новые занятия.



Результатом стала земля возможностей. Соединенные Штаты привлекали иммигрантов, которые разделяли наши ценности и отражали их в своей жизни. Наша культура впитывалась людьми разных народностей, которые стали единым целым.



В последние десятилетия мы упустили из виду то историческое достижение, которое придавало человеку сил. Религиозные, правовые и политические корни этого великого достижения больше не преподаются с благоговением в средних школах, колледжах и университетах и не уважаются нашим правительством. Голоса, которые доходят до нас на протяжении тысячелетий и связывают нас с нашей культурой, заглушаются "политикой идентичности", "политкорректностью" и войной против "белой культуры". Молитву удалили из школ, а христианские религиозные символы - из общественной жизни. По мере того как христианские традиции исчезают в качестве основы поведения, варварство набирает силу и господствует над нами.



Христианство постепенно маргинализируют. С каждым годом становится все труднее найти рождественскую открытку с надписью "С Рождеством" вместо "Сезонное поздравление". Вместо рождественских гимнов у нас голливудские рождественские песни. В некоторых церквях христианство превращается в христианский сионизм и поклонение Израилю. Над другими вывешивают флаги LGBTQ и BLM. Мы приближаемся к тому времени, когда христианское Рождество нельзя будет праздновать, поскольку оно неинклюзивно для разнообразного общества и, следовательно, политически некорректно - если только не будет сочтено "преступлением на почве ненависти".



Защиту Конституцией ослабили гегемонистскими политическими амбициями. Бессрочное содержание под стражей, пытки и убийства теперь являются признанной практикой правительства Соединенных Штатов. Историческое достижение "надлежащей правовой процедуры"* отменили. Возродилась тирания.



Разнообразие внутри страны и гегемония за границей поглощают ценности, разрушают культуру и верховенство закона. В мире много места для культурного разнообразия - но не в пределах одной страны. В Вавилонской башне культуры нет. Человек не может быть христианином сегодня, язычником - завтра, а мусульманином - послезавтра. Мешанина культурных и религиозных ценностей не творит никаких оснований для закона - только грубую силу дохристианского прошлого.



В христианстве очень заинтересованы все американцы. Независимо от того, верует ли каждый из нас во Христа или нет, мы получаем пользу от нравственного учения, которое обуздывало власть и защищало слабых.



Власть - это конь, на котором восседает зло. В 20-м веке этого коня гнали галопом, но в 21-м веке скорость увеличили. В ХХ веке истребили миллионы людей войнами, которые служили амбициям политических лидеров и идеологических движений. Многих убили просто потому, что они принадлежали к классу или расе, демонизированной интеллектуалами и политической властью. В начале XXI века сотни тысяч мусульман в семи странах были убиты, а миллионы - стали перемещенными лицами, чтобы все это служило планам неоконсерваторов по расширению господства Вашингтона и Израиля.



Власть, которая секуляризована и свободна от цивилизующих традиций, не ограничивается моральными и религиозными угрызениями совести. В. И. Ленин ясно дал это понять, когда определил значение своей диктатуры** как неограниченную власть, основанную непосредственно на силе, не ограниченную ничем. Стремление Вашингтона к господству над гражданами США и остальным миром полностью основано на применении силы и возрождает власть, ни перед кем не несущую ответственность.



Акцент христианства на ценности личности делает такую власть, о которой говорил Ленин - и о которой теперь заявляет Вашингтон - немыслимой. Независимо от того, религиозны мы или нет, наше празднование дня рождения Христа празднует ту религию, которая сделала нас хозяевами своей души и нашей политической жизни на Земле. За такую религию стоит держаться даже атеистам.



Вступая в 2021 год, западная цивилизация - продукт тысячелетних усилий - находится в упадке. Вырождение повсюду, прямо у нас перед глазами. Когда Запад погрузится в тиранию и вырождение, будут ли западные народы защищать свою свободу и свои души, или они погрузятся в тиранию, которая снова подняла свою уродливую и всепожирающую голову?



*Правовые гарантии (или надлежащая правовая процедура) - свод правил, в соответствии с которым государство должно уважать все законные права, принадлежащие человеку. Правовые гарантии уравновешивают полномочия государства с законом страны, защищая частных лиц от властей.



**Диктатура пролетариата - в марксистской теории это наиболее демократичная из всех существующих форма политической власти, осуществляющая законодательную, исполнительную и судебную власти, выражающие интересы рабочего класса, организованная совместно с коммунистической партией по принципу демократического централизма в советах наемных трудящихся, созданная для подавления власти общественного класса капиталистов и плавного строительства коммунистического общества.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнэл", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



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