Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"

14:57 22.12.2020

В годовщину операции "Лиса пустыни" "Аль-Джазира" вспоминает, как США устроили бомбежку Ирака только за отказ властей сотрудничать с международными инспекторами, искавшими оружие массового поражения. Все помнят знаменитую пробирку Пауэлла и казнь Саддама Хусейна, но это была уже другая история. А все началось с желания Клинтона замять скандал со стажеркой.



Al Jazeera (Катар): цель - убить Саддама Хусейна и уничтожить потенциал Ирака. Знакомьтесь с американской операцией "Лиса пустыни"



Таха аль-Аани (طه العاني)



Цель - убить Саддама Хусейна и уничтожить потенциал Ирака. Знакомьтесь с американской операцией "Лиса пустыни"



Операция "Лиса пустыни" - это серия интенсивных воздушных и морских ракетных ударов сил коалиции под руководством США, совершенных по Ираку. Их целью были военные лагеря, объекты иракского правительства и, по мнению экспертов, лично покойный президент Ирака Саддам Хусейн.



Операция, начавшаяся 16 декабря 1998 года, продолжалась 4 дня. Предлогом для нее стал отказ иракских властей от сотрудничества с международными инспекторами, искавшими в стране оружие массового поражения.



Оправдания для нападения



Преподавателя современной истории Ирака в Университете Мосула Башар Фатхи аль-Акиди очень удивило обвинение главы Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака Ричарда Батлера в отсутствии сотрудничества иракских властей с этим органом. В то время Ирак уже многие годы жил в условиях экономической блокады, и правительство стремилось всячески уменьшить международное давление, подчиняясь требованиям инспекционных комиссий.



По мнению преподавателя политологии Университета Мосула Махмуда Азу, операция "Лиса пустыни" была частью американской кампании (до 2003 года) с целью оказать давление на иракский режим и добиться от него новых уступок.



Как отметил эксперт в беседе с "Аль-Джазирой", в тот период между Ираком и инспекционными комиссиями существовала фундаментальная проблема, касающаяся посещения и инспекции ряда очень важных объектов на территории государства. Среди них президентские дворцы и резиденции, существовавшие во всех иракских провинциях.



Скандал с участием Билла Клинтона



По словам Азу, причиной столь активной политики на иракском направлении была необходимость найти выход из кризиса, когда бывший президент США Билл Клинтон оказался в центре крупного скандала. Администрация президента пыталась отвлечь внимание американских СМИ путем объявлений о бомбардировках Ирака и озабоченности темой биологического и химического оружия в этой стране.



Клинтон действительно столкнулся с мощным давлением со стороны Конгресса из-за своих отношений с Моникой Левински, работавшей стажером в Белом доме. Однако предпринятые против Ирака меры отвечали цели вернуть это государство под контроль США.



Как заявил Маджид аль-Кайси, директор Программы безопасности и обороны в Центре разработки политики в Стамбуле, помимо скандала вокруг связи Клинтона с Левински, важно отметить жалобы иракцев по поводу проникновения в международный инспекционный орган американской разведки. Последняя установила в резиденции комиссии в Багдаде прослушивающие устройства, и когда власти узнали об этом, инспекторы были высланы из страны.



Целевые объекты



В рамках операции "Лиса пустыни" американские военные самолеты совершили 623 вылета, атаковали 100 целей и сбросили 540 бомб, в то время как британцы выполнили 28 вылетов и атаковали 11 целей. В результате бомбардировки погибло 62 иракских солдата и вдвое больше людей получили ранения. По данным аль-Кайси, также погибли 82 мирных жителя.



В результате атак были разрушены несколько начальных школ и резервуары для воды, которыми пользовались около 300 тысяч иракцев в Багдаде. Кроме того, американцы нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Басре, который якобы был замешан в незаконном вывозе нефти и нарушал санкции США и других западных государств против Ирака. Тем не менее в тот период американцы и британцы заявляли, что целью их операций являются исключительно военные объекты.



Последние, равно как и радиолокационные станции и ракетные объекты класса "земля-воздух" действительно были уничтожены, начиная с 1991 года. Так, у Ирака в распоряжении были ракеты "Скад", радиус действия которых достигает 650 километров.



По словам эксперта, американские самолеты также бомбили противокорабельные ракетные комплексы на полуострове Фао (юг Ирака) под предлогом, что они угрожают судоходству в Персидском заливе.



В ходе воздушных атак пострадали более 70 военных объектов и штаб-квартиры иракского руководства, ряд дворцов покойного президента Ирака Саддама Хусейна, главный штаб партии Баас, а также нефтяные месторождения на юге Ирака.



Как сообщалось, в то время советник США по национальной безопасности Сэнди Бергер назвал главной целью данной операции президента Ирака Саддама Хусейна и уничтожение иракской программы по созданию химического, биологического и ядерного оружия.



Яростная атака



Операция началась с ожесточенной бомбардировки иракских аэропортов и других стратегических объектов ракетами "Томагавк" (их было около 400, что значительно больше, чем в 1991 году). По словам Ибрагима Исмаила ар-Рави, генерального директора компании Al-Shaheed, работавшей в секторе военной промышленности в 1990-х годах, в операции участвовали американские самолеты B-52, оснащенные 7 тоннами бомб.



В беседе с "Аль-Джазирой" он рассказал: "Целями бомбардировок также были центры подготовки и другие объекты в лагере Таджи к северу от Багдада, но в военных расчетах такие потери не учитывались и не считались значительными".



Атаки планировалось продолжать вплоть до капитуляции президента Саддама, однако этому помешал протест таких государств, как Франция, Китай и Россия.



По мнению аль-Акиди, с помощью данной операции американская сторона пыталась уничтожить инфраструктуру Ирака и тем самым подготовить почву для следующего этапа - свержения иракского правящего режима. Атаки были нацелены на уничтожение оставшегося потенциала иракской армии, которая все еще была боеспособной после реорганизации бригад республиканской гвардии (в 1991 году). Американцы считали последнюю главной опорой иракской армии.



Попытки избежать бомбардировок



По словам аль-Акиди, Ирак пытался избежать этих ударов, и с этой целью пытался обсудить данный вопрос с Францией, Китаем и Россией.



Американская операция была спланирована заранее, поскольку Вашингтон хотел спровоцировать войну в регионе, уничтожить иракскую армию и привлечь оппозицию на свою сторону.



Что касается внутриполитических попыток Ирака смягчить последствия бомбардировок, то сотрудники объектов военной промышленности оставались на местах в качестве живых щитов. Как указывает ар-Рави, это помогло защитить от нападения около 50% таких объектов, связанных с военным производством.



В связи с этим аль-Кайси указывает на отсутствие у Ирака возможности избежать удара: "Нас атаковали, но мы не могли ответить, так как весь военный потенциал страны был уничтожен, включая военно-воздушные силы. Наши самолеты не могли летать даже в разрешенной зоне, а сухопутные войска потеряли около двух третей единиц техники. К тому же, у нас не было ракет для установок, и это был тупик, ставший результатом войны 1990 года".



Подготовка к вторжению



По словам преподавателя политологии Азу, операция проложила путь к более масштабной военной кампании. С ее помощью американцы испытали иракский потенциал в плане возможности дать отпор США и мобилизовать иракскую и международную общественность.



Аль-Акиди полностью согласен с этой точкой зрения. По его мнению, операция "Лиса пустыни" была прелюдией к вторжению в Ирак, и в период с 1990 по 2003 год ее целью было уничтожить иракский потенциал, чтобы страна была не способна противостоять новым актам агрессии. Вдобавок ко всему, Соединенные Штаты начали подготовку к созданию международной коалиции, что в итоге предоставило им юридические основания для нападения на Ирак.



Как отмечает аль-Кайси, Ирак является краеугольным камнем региональной системы безопасности, и пусть, возможно, американцы выиграли войну, они лишились мира. То, что сегодня Ирак до сих пор страдает от последствий вторжения, подтверждает отсутствие четкой послевоенной стратегии США. В результате Ближний Восток стал ареной для многочисленных региональных конфликтов.