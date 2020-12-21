Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких

14:59 22.12.2020

Шпион, выйди вон



Виктор ШАЦКИХ



Россия ужесточает контроль за деятельностью в стране "иностранных агентов". Последует ли Казахстан этому примеру?



Госдума РФ приняла в первом чтении довольно любопытный закон.



Он регулирует деятельность физических лиц и незарегистрированных организаций, которые "участвуют в политических процессах на территории России" при материальной поддержке из-за границы. Раньше в категорию "иностранный агент" попадали только официально зарегистрированные юридические лица, главным образом НКО (некоммерческие организации) и СМИ, работающие в России и получающие финансирование из-за рубежа. Теперь, если закон будет принят, список расширится.



Разумеется, эти подвижки вызвали критику со стороны прогрессивной общественности. Предыдущие ограничения, касающиеся иностранных агентов, тоже возбуждали у этой общественности гнев и сарказм, несколько, впрочем, натужный. Например, потому, что в США давно есть аналогичный закон, который жестко регламентирует деятельность организаций, получающих финансирование из-за границы. Американцы приняли эти ограничения еще в 1938 году. В первую очередь они были направлены против попыток тогдашнего германского правительства вести в США нацистскую пропаганду. Затем, в 1950 годы, во время Холодной войны, закон использовали в борьбе с коммунистическим влиянием. А теперь применяют для противодействия путинской пропаганде. В 2017 году Министерство юстиции США потребовало от Russia Today и Sputnik, вещающих в том числе на Америку, зарегистрироваться в этой стране в качестве иностранных агентов. В ответ Россия приняла закон № 327-ФЗ, вводящий понятие СМИ-иностранного агента, который приравнивался к НКО-инагентам.



– Теперь я американский шпион! Прошу любить и жаловать! – горько шутил в фейсбуке журналист одного из попавших в список изданий. Наверное, путаница в значениях слова "агент" (это ведь и "представитель" и "разведчик") действительно причиняет неудобства отдельным законопослушным гражданам. По крайней мере, снова и снова рассказываются истории о том, как чья-то бабушка в Костроме едва не получила инфаркт, узнав, что ее московский внучок-журналист "иностранный агент". Однако благодарить за это надо американцев. Именно они заложили двусмысленность. У них ведь и Джеймс Бонд агент, и Russia Today агент. А россияне лишь скопировали термин. Но об этом прогрессивная общественность помалкивает.



Вообще, если разобраться, вся критика российских мер по регламентации деятельности в стране зарубежных организаций ("Кремлевский карлик совсем с глузду съехал!" "Полицейское государство!" и т.п.) сводится к простым вещам. Подразумевающим, что Запад имеет полное право влиять на общественно-политическую ситуацию в России и шире – в постсоветской Евразии. Поскольку это благотворное влияние. Несущее прогресс, добро и свет. А ответные попытки влиять на Америку должны вызывать у чистой публики гомерический хохот. Правда, тогда не понятно, зачем ограничивать работу Russia Today в США. Почему надо бояться путинской пропаганды. Пусть американцы смотрят, слушают и хохочут.



Что касается несомого в Евразию добра и проливаемого над нею света, тут картина замысловатая. С одной стороны, трудно спорить, что разоблачение при помощи НКО коррумпированных чиновников и т.п. дело нужное. Но я давно обратил внимание, что, например, российское представительство одной известной международной организации, борющейся за интернациональную прозрачность (это и в названии отражено), воюет с коррупцией слегка асимметрично. С одной стороны, сотрудники этой организации вполне добротно разоблачили главного начальника "Роскосмоса", видного русского патриота Рогозина. Хорошо поработав с реестрами и базами данных, нашли у него громадную квартиру в центре Москвы ценой в полмиллиарда рублей. Хотя Рогозин ни дня не работал в бизнесе. Разразился скандал. Но, с другой стороны, эти борцы с коррупцией никогда не трогают российских либералов. Когда Навальный со своей компанией попался на распиливании московских тендеров, воины международной прозрачности молчали, как рыба об лед. Зато руководительница этой славной организации, милая дама, с которой мы несколько раз интересно общались на профильные темы, громче многих шумела о том, какая же глупость – борьба с "иностранными агентами".



У вас не так давно была похожая история. Хорошие ребята и девчата создали на деньги Джорджа Сороса организацию "Фактчек.кз" и принялись бороться с фейками. (Кстати в России, насколько знаю, подобных структур нет. Там фактчекингом в каждой редакции занимается специальный человек или целая группа, если редакция большая). И вот боролись, значит, эти люди за правду, боролись, а потом вдруг стали объяснять, что правительство и вооруженные силы США не имеют никакого отношения к биолаборатории в Алма-Ате и другим подобным био-объектам в Казахстане. Когда им в ответ была опубликована обстоятельная статья, где доказывалось, что еще как имеют – хорошие парни и девчата просто замолчали. Ушли в игнор.



Казахстан в отношениях с иностранными агентами пока проявляет большую деликатность, чем Россия. Правда, в 2015 году, после принятия ряда поправок в законодательство РК, руководителей 57 действующих в стране неправительственных организаций заставили предоставлять правительству информацию о своих активах и спонсорах. А принятые в 2016 году поправки к Налоговому кодексу РК обязали неправительственные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, информировать налоговые органы о поступлении средств. Такие новости, разумеется, вызывают негодование международных правозащитных организаций. В частности, Amnesty International в докладе с характерным названием "Закон как инструмент подавления: глобальное наступление на организации гражданского общества" резко осудила эти действия. Заявила, что Казахстан практически скопировал российский закон об иностранных агентах. Отметила, что в целом "за последнее десятилетие появилась тревожная глобальная тенденция, когда государства принимают и используют законы, которые нарушают право на свободу ассоциаций и препятствуют работе организаций гражданского общества и отдельных лиц, которые в них участвуют".



Речь, разумеется, идет главным образом о постсоветских государствах. Но давайте уже признаем очевидную истину: каждая страна в меру сил и возможностей ведет работу по продвижению своих интересов в других странах. А также предпринимает действия по ограничению на своей территории иностранного влияния. С этих позиций и принимаются законы, которым посвящена моя сегодняшняя заметка. И если какие-то люди пытаются объявить такие действия российских, белорусских, казахстанских или узбекских законодателей абсурдными, противоречащими демократии, международному праву и еще чему-то высокому и светлому – значит, скорее, всего, эти люди на работе у американцев. Ничего личного, только бизнес. Хотя бывает два в одном: и на работе, и по велению горячего сердца.