В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги

15:01 22.12.2020

Здание рассчитано на 500 ученических мест, в нем есть столовая, 24 учебных и методических кабинета.



БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. В Оше прошла церемония открытия нового корпуса Нариманской средней школы, построенного на средства от борьбы с коррупцией, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.



В Оше прошла церемония открытия нового корпуса Нариманской средней школы, построенного на средства от борьбы с коррупцией



Здание рассчитано на 500 ученических мест, в нем есть столовая, 24 учебных и методических кабинета.



В мероприятии приняли участие и. о. президента Талант Мамытов, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, министр образования и науки Алмаз Бейшеналиев, руководители учреждений из сферы образования, аксакалы и местные жители.



После ознакомления со зданием школы Мамытов отметил, что выделит учебному заведению интерактивную доску и 10 компьютеров.



"Возведенный дополнительный корпус решает проблему дефицита ученических мест в Нариманской общеобразовательной школе. Но во многих других школах данная проблема продолжает оставаться острой", - сказал он.



На строительные работы, начавшиеся в 2019 году, было выделено более 53 миллионов сомов. Средства были перечислены с депозитного счета по борьбе с коррупцией.