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Энерголимит и отключение света в Таджикистане в 2021 году
15:04 22.12.2020

Ледник тает, а с ним и мечта: избежит ли Таджикистан энерголимита в 2021 году

Едва выбравшись из затяжного энергокризиса, Таджикистан оказался на пороге нового. Спасительных стратегий немного - развивать альтернативные источники, экономить те, что есть, и надеяться на климатическое чудо

ДУШАНБЕ, 21 дек - Sputnik. За минувшую осень и первую половину декабря Таджикистан совершил настоящее путешествие в прошлое.

Увы, речь не о фантастических приключениях в духе Голливуда и даже не об исторической реконструкции славных деяний Саманидов. Все куда проще - Таджикистан вновь оказался под угрозой возвращения жесткого энерголимита и веерных отключений.

На фоне ввода в эксплуатацию Рогуна и модернизации Нурекской ГЭС граждане искренне надеялись (хотя не сильно верили), что страна окончательно покончила с энергодифицитом, о чем и заявлял Эмомали Рахмон дважды - сначала в январе 2017-го, а потом в ноябре 2018-го во время запуска первого агрегата Рогунской ГЭС. По крайней мере, в крупных городах серьезные перебои с электричеством наблюдались последний раз в 2016 году.

Искра таджикского Прометея: мощь Рогунской и Нурекской ГЭС изнутри

Осенне-зимний период 2020-го заставил в этом усомниться. Первые тревожные звоночки прозвучали еще летом - мэр Душанбе Рустам Эмомали оказался недоволен частыми отключениями света в столице и поручил чиновникам обеспечить регулярную подачу света и готовность всего электрооборудования к осени.

Чиновники согласно покивали головами, но проблему с отключениями так и не решили, да и не могли. Ну разве что коллективно помолиться о дожде - ведь в главном энергохолдинге страны "Барки Точик" объяснили, что отключения связаны с уменьшением осадков, обмелением притока на реке Вахш и, соответственно, понижением уровня Нурекского водохранилища. Таджикистан же - страна гидроэнергетики.

Проблемы начались не только у рядовых граждан, но и у государственной казны - Таджикистан вынужденно прекратил экспорт электричества в Афганистан и Узбекистан, а выручка от продажи мегаватт соседним странам в этом году составила 48,3 миллиона долларов, что на 43,4% меньше показателей 2019-го.

Но вот 2 сентября вода достигла максимальной отметки, водохранилище полностью заполнилось и начались ремонтные работы. Однако, вопреки заявлениям ответственных лиц, отключения не прекратились ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре. В соцсетях заговорили о неофициальном энерголимите.

Энерголимит в Таджикистане

Впервые энерголимит в Таджикистане был введен в 2007-2008 году, когда из-за суровой зимы с проблемой дефицита электричества столкнулись все страны Центральной Азии. Конкретно в Таджикистане сельские районы были полностью отключены от электроэнергии, но даже в Душанбе и Худжанде свет давали не более чем на три часа в сутки.

Переходим на темную сторону: почему Таджикистан ввел энерголимит и надолго ли это

Может сложиться ошибочное впечатление, что до 2007-го города Таджикистана утопала в сиянии электрических огней. Но нет, во время гражданской войны 1992-1997-го и еще лет 6 спустя подача света была абсолютно непредсказуема - его могли включить на целый день или, что случалось значительно чаще, отключить на неделю.

Что досталось современному Таджикистану в наследство от гражданской войны

Керосиновая лампа, свечи и печка-буржуйка, как в дореволюционные времена, были основными способами освещения и отопления в зимний период.

К середине 2000-х разрушенную войной инфраструктуру более-менее восстановили, но о бесперебойном обеспечении никто и не мечтал. Проблем в отрасли хватало. После экстремально холодной зимы 2008-го блэкаут 2009-го из-за аварии на ЛЭП у Нурека оставил без света большую часть страны, а затем произошел ряд аварий поменьше.

Перепады в энергосети из-за внезапных отключений приводили к поломкам бытовой техники, увеличивая финансовые траты горожан. Те времена люди, конечно же, вспоминают без особой радости. А потому с огорчением встречали очередные новости о "ремонтных работах". Хотя и были к этому готовы.

С 2017-го стало полегче. Энерголимит официально сняли, хотя местами свет нет-нет да пропадал, несмотря на заверения чиновников в обратном. И вот спустя 3 года - "снова-здорово".

Маловодье Таджикистана

В "Барки Точик" с самого начала энерголимит отрицали. Осенью пресс-секретарь Нозирджон Едгори пояснил, что нехватка электроэнергии в некоторых районах обусловлена ремонтом Нурекской ГЭС, и призвал население немного потерпеть. Мол, если электроэнергия в нашей стране зависит от капризных сил природы, то уж извините, ее поступление в дома граждан может быть несколько хаотичным.

Мало воды, много людей: в Таджикистане объяснили перебои с электричеством

"Она никого не выбирает и распределяется поровну. Мы день и ночь стараемся, чтобы все жители в равной степени были обеспечены светом. Пожалуйста, не стоит паниковать", - заявил он.

К началу зимы "Барки Точик" вернул бесперебойную подачу и извинился за доставленные неудобства. Правда, выключать свет не прекратил. Ситуация на редкость сложная: с одной стороны, энергии действительно не хватает, а с другой - не хочется наносить ущерб государственной репутации и вводить лимит, когда страна всего лишь 3 года назад от него "навсегда" избавилась.

А повлиять на природу Таджикистан не в силах. Глобальное потепление - враг невидимый и сильный.

"Ледники сокращаются по всему миру, а их сток уменьшается, и, разумеется, там, где питание водохранилищ зависит от ледника - что типично для Центральной Азии, - обмеление горных рек незамедлительно сказывается на энергетике", - объяснил Sputnik Таджикистан Сергей Семенов, директор Института глобального климата и экологии.

Согласно последним данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, за 30 лет из 14 тысяч ледников, имеющих жизненно важное значение для всего региона, исчезло не менее тысячи. Темпы сокращения объема ледников составляют от 0,2 до 1% в год и понемногу увеличиваются.

Ледники Таджикистана: водный донор ЦА

Прогнозы довольно пессимистичны. По данным межгосударственной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25% - до 1,5 тысячи кубометров в год на человека. В таких условиях под угрозой может оказаться и главный национальный проект и мечта современного Таджикистана - Рогунская ГЭС. В ближайшие годы у Рогуна пока будет достаточно запасов в водохранилищах, однако стремительные климатические изменения уже сейчас серьезно беспокоят руководство страны.

Говоря об уходящем 2020-м, важно признать: Таджикистан столкнулся с рекордным дефицитом воды в истории. Так, на встрече глав стран СНГ Эмомали Рахмон назвал нехватку водных ресурсов в числе самых опасных вызовов современного мира наряду с терроризмом и последствиями пандемии. А летнее обмеление Вахша посчитал самым серьезным вызовом с момента обретения страной независимости.

Единственная хорошая новость в том, что этот процесс цикличен, а таяние ледяных шапок, если верить наблюдениям таджикских климатологов, не всегда проходит одинаково интенсивно.

"На данный момент нам удалось выяснить, что нет единой тенденции на всей территории республики. Так, в зоне верховья рек Кофарнихон и Варзоб идет мощная деградация ледников, а на восточном Памире они фактически находятся в стабильном состоянии, в центральной же части даже появляются новые", - отметил директор Центра по изучению ледников Абдулхамид Каюмов.

Экономить и не воровать: жителям Душанбе покажут, как сберечь электроэнергию

Теоретически республика может развивать и другие эффективные и экологичные источники энергии - ветряки или солнечные батареи. Однако власти, похоже, настроены по отношению к этой идее весьма скептически и даже могут оштрафовать гражданина, самовольно установившего подобное оборудование, - прецеденты уже были.

Гражданский долг и долг обычный

Однако для погрязшей в долгах и понесшей убытки компании важнейшей задачей было не только вернуть свет в дома, но и как-то решить финансовые проблемы.

А потому энергоходинг призвал вспомнить о честности, высокой культуре и гражданском долге жителей Таджикистана, который выражается в своевременной оплате счетов ЖКХ.

"В развитых странах мира, в том числе в Европе, такая энергетическая культура пропагандируется в школах с раннего возраста. Экономия - краеугольный камень знаний. Вовремя платить за электричество и экономно расходовать его - признак высокой культуры и честности каждого гражданина", - подчеркнул Нозирджон Едгори.

Правда, в развитых странах постоянные отключения - это внештатная ситуация, а вот в Таджикистане - обыденность. Вероятно, именно так считают некоторые граждане: раз поставщик не обеспечивает светом регулярно, я и платить регулярно не буду.

К примеру, в начале прошлого года долги населения Таджикистана за электроэнергию достигли 956,8 миллиона сомони (101,3 миллиона долларов).

Взаимоотношения энергослужб и рядовых потребителей действительно непростые - проверяющие жалуются на незаконное подключение к сетям и задержки платежей, а обыватели - на обман при поверке счетчиков и взяточничество инспекторов.

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Рахмон пригрозил вернуть энерголимит в Таджикистане

Наиболее популярная схема - требование оплаты наличными на месте, через мобильные устройства, подключенные к "Амонатбонку". Хитрость в том, что контролер не сдает деньги в кассу, а абонент копит квитанции, уверенный, что все в порядке. Спустя месяц-другой приходит новый контролер и сообщает - за вами должок. А поскольку чек на квитанции из термобумаги быстро стирается и рвется, доказать факт мошенничества становится невозможно.

Если потребитель твердо решит платить через банк, коррупционер может серьезно осложнить ему жизнь. Например, наотрез отказаться принимать показания счетчиков в надежде, что среднестатистический гражданин поленится жаловаться в надзорные органы и согласится дать на лапу.

Сомони и киловатты

Но как известно с первых уроков физики - любое действие рождает противодействие. У обывателей оно закономерно обличено в форму бытовой агрессии.

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За примерами далеко ходить не надо - в августе столичного контролера электроэнергии сильно избили за требование оплаты по счетам. По заявлению МВД, хозяин квартиры утверждал об отсутствии задолженности в 900 сомони, а проверяющий в грубой форме угрожал отключить электричество.

Неизвестно, вымогал ли проверяющий взятку или же стал жертвой обмана собственных коллег, зато известны последствия такого "недоразумения" - уголовное дело против абонента и госпитализация контролера с тяжелыми травмами лица.

Претензии к работе энергокомпаний есть не только у простых клиентов. Весной Генпрокуратура Таджикистана уличила "Барки точик" в обмане.

Согласно данным генпрокурора Юсуфа Рахмона, в 2018-2019-х должностные лица электрических сетей Вахдата сообщили не о 17,8 миллиона КВт/ч использованной электроэнергии, а указали недостоверную информацию в отчетах о потреблении электроэнергии компаниями "Джонг Фу" и "Сохтмон-Вахдат".

"Ущерб государству составил 12 миллионов сомони", - сказал генпрокурор на заседании верхней палаты парламента.

Незаконные действия также были обнаружены на предприятии в Кулябе, в результате чего государство недосчиталось 350 тысяч сомони.

Сколько ГЭС в Таджикистане

Коррупция ряда сотрудников наносит ущерб не только бюджету страны, но и самой компании.

Так, в сентябре 2020-го в Душанбе милиция поймала целую сеть мошенников, которые специальной хакерской программой снижали показатели потребления электричества на счетчиках жителей. А разницу клали себе в карман.

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К счастью, ситуация потихоньку улучшается, по крайней мере, в крупных городах. Хотя бюрократия, как и раньше, остается головной болью потребителей, однако на действия инспекторов действительно стало проще подать жалобу либо в "Барки Точик", либо в надзорные органы, а оплачивать можно любым удобным способом, несмотря на возражения проверяющего. Кроме того, энергохолдинг буквально на днях открыл горячую линию для обращений населения.

Нерешенной остается главная и самая фундаментальная проблема - климатическая. Не станет ли обмеление Вахша явлением регулярным?

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608638640
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