Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса

15:06 22.12.2020 Эффект COVID: последствия пандемии для сельского хозяйства и промышленности Таджикистана



По оценкам многих аналитиков, последствия коронавируса станут плачевными для Таджикистана, поскольку Нацбанку не хватит резервов для поддержания экономики страны в условиях кризиса



ДУШАНБЕ, 22 дек - Sputnik. Из-за пандемии коронавируса экономика Таджикистана оказалась в сложном положении и столкнулась с множеством проблем.



Закрытие границ уже привело к подорожанию продуктов питания и основных промышленных товаров, а из-за введенных карантинных мер в странах традиционного пребывания трудовых мигрантов упал приток денежных переводов.



По оценкам многих аналитиков, последствия коронавируса станут плачевными для Таджикистана, поскольку Национальному банку не хватит резервов для поддержания экономики страны в условиях кризиса. В Азиатском банке развития прогнозируют, что пандемия COVID-19 станет причиной замедления роста ВВП Таджикистана в 2020 и 2021 годах.



Экономика республики в основном держится на трех китах - сельском хозяйстве, денежных переводах мигрантов и промышленности (преимущественно на экспорте алюминия). Sputnik Таджикистан решил разобраться, как пандемия сказалась на развитии основных секторов.



От кризиса к росту



Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой одну из важнейших отраслей экономики Таджикистана. Он одновременно является главным источником обеспечения жителей продовольствием, поставщиком сырья промышленным предприятиям и ресурсом для трудоспособного населения. В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что развитие отрасли в первую очередь способствует улучшению экономического положения регионов.



В советские годы сельское хозяйство находилось под жестким госрегулированием, которое выражалось в повсеместном директивном планировании, напомнил экономист Ходжимухаммад Умаров.



"В Таджикистане в течение последних 30 лет существования советской власти полностью утвердилась монокультура хлопка. Это означало, что в аграрной политике СССР основное внимание в республике уделялось наращиванию производства хлопка-сырца", - сказал он.



По словам экономиста, сельское хозяйство Таджикской ССР развивалось в рамках так называемого общесоюзного разделения труда, где ему отводилась роль поставщика волокна для хлопчатобумажной промышленности всего Союза.



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Инерционное развитие структуры посевных площадей в Таджикистане продолжалось и после распада СССР - до середины девяностых. Однако из-за резкого снижения доходов населения и почти полного прекращения заказов на хлопок-волокно со стороны стран - членов СНГ, а также ухудшения продовольственной ситуации в республике начались диаметрально противоположные тенденции. Речь идет о росте удельного веса зерновых в структуре посевных площадей и снижении объемов хлопчатника, пояснил Умаров.



Министерство сельского хозяйства признает, что после распада СССР агропромышленный комплекс Таджикистана оказался в тяжелом положении, уровень жизни населения был очень низким, а обеспечивать жителей продовольствием стало практически невозможно.



Разразившая нежданно-негаданно гражданская война за пять лет уничтожила большую часть государственного и общественного имущества, в том числе и сельского хозяйства. Отрасль постепенно начала выходить из кризиса только после окончания жуткого периода кровопролития и установления порядка в республике.



За годы независимости в Таджикистане для развития сельскохозяйственной отрасли провели земельную реформу, реорганизовали хозяйства и приняли госпрограммы по развитию растениеводства, скотоводства, семеноводства. Благодаря принятым мерам и финансовой поддержке со стороны правительства достигнут общий рост производства сельхозпродукции. Так, в 2018-м выработка возросла примерно в 9 раз по сравнению с 1997-м.



В настоящее время сельское хозяйство занимает лидирующие позиции в структуре ВВП Таджикистана, обеспечивая 19% показателя, а также 66% занятости населения и почти треть экспорта.



Коронавирусная реальность



В 2020 году экономика Таджикистана столкнулась с новой напастью - коронавирусом. Из-за пандемии властям республики пришлось перекроить направление и ввести временный запрет на экспорт продуктов. Мера коснулась в первую очередь муки, пшена, риса, чечевицы, гороха, яиц, картошки и мяса.



Кроме того, президент страны Эмомали Рахмон поручил Минпрому и Минсельхозу повысить производства и заготовку продуктов первой необходимости, а также увеличить сев культур.



Однако такой подход дал положительный результат. И сельское хозяйство Таджикистана не просто смогло выдержать натиск болезни, но и сумело "расправить крылья".



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Так, за десять месяцев 2020-го объем производства продукции АПК превысил 2,4 миллиарда долларов. Показатель оказался на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го.



Темпы производственного роста в сферах растениеводства и животноводства составили 7% и 9,2% соответственно. С января по октябрь текущего года во всех категориях хозяйств удалось получить более 1,4 миллиона тыс. тонн зерновых, в том числе свыше 846,1 тысячи тонн пшеницы, 897 тысяч тонн картофеля, 351,4 тысячи хлопка и других видов продукции.



Однако, даже несмотря на такие высокие показатели, специалисты USAID утверждают, что Таджикистан страдает от хронической нехватки продовольствия. И хотя в сельском хозяйстве заняты более 53% трудоспособного населения, а четверть ВВП страны формируется из этой сферы, орошаемы всего лишь 7% земли.



Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса



Согласны с американскими коллегами и эксперты британского журнала The Economist. В индексе "Глобальная продовольственная безопасность" (The Global Food Security Index) по итогам 2019-го Таджикистан занял 93-е место среди 113 стран, расположившись рядом с Лаосом и Нигерией.



Но дело не просто в недостаточных объемах производства сельхозпродукции. Ситуация гораздо прозаичнее. Ведь население Таджикистана недоедает, потому что цены на рынках растут как на дрожжах. И пандемия коронавируса дала новый толчок для тенденции.



Ситуация характерна не только для Таджикистана - пандемия больно ударила по кошельку и себестоимости товаров во всех странах мира. Это, прежде всего, объясняется закрытием границ, ограничением движения транспорта и нарушением устоявшихся схем импорта и экспорта.



Согласно подсчетам аналитиков, в первом полугодии 2020-го торговля сократилась примерно наполовину - в основном до продаж продовольственных товаров (в 2019-м доля продовольствия составила 47,7% общего розничного оборота). Сейчас ситуация постепенно выправляется, но происходит это очень медленно и уже не исправит положения.



Как отмечают специалисты ЕАБР, по итогам 2020-го инфляция в Таджикистане составила 6,6%. Отсутствие денежных переводов от мигрантов бьет еще больнее. В частности, в стране упала покупательная способность населения, а цены на продукты резко выросли.



По данным Всемирной продовольственной программы, 47% граждан Таджикистана живет менее чем на 1,33 доллара в день, а около 30% жителей хронически недоедает.



Например, 50-килограммовый мешок муки стоит не менее 250-260 сомони. Можно найти килограмм картошки и за 5 сомони, но качество ее будет оставлять желать лучшего, для тех, кто хочет повкуснее, овощ обойдется в 15 сомони. Из-за таких цен сегодня многие семьи вынуждены покупать на свою заработную плату только товары первой необходимости и не самого лучшего качества.



Проблему продовольственной безопасности много лет исследует политолог Парвиз Муллоджанов. По его словам, отсутствие источников кредитования, подорожание материалов и удобрений, налоговые сборы, а также общая инфляция сделала профессию агрария нерентабельной, что стало причиной массовой миграции в другие страны и привело к кризису в данной сфере.



"Сейчас завозят много импортного, а местная продукция не может конкурировать с иностранной. Кроме того, крупные компании не заинтересованы в конкуренции на местах", - говорит эксперт.



Муллоджанов полагает, что при удачном проведении реформы в сельскохозяйственной отрасли республика могла бы в значительной степени обеспечивать продовольствие за счет внутреннего производства.



Импорт превышает экспорт



Главным источником притока иностранной валюты в Таджикистан являются мигрантские переводы. Но также деньги поступают в республику в результате экспорта хлопка, алюминия, электроэнергии и сухофруктов.



Торговый баланс Таджикистана является отрицательным уже порядка 20 лет. Его дефицит негативно влияет на различные сектора национальной экономики, а также препятствует притоку денег из-за рубежа.



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В этом году показатель сложился на уровне 1,2 миллиарда долларов, а ввоз в страну превысил 2,5 миллиарда долларов - на 6,3% меньше января-октября 2019-го. Данные наглядно демонстрируют о катастрофическом разрыве между импортом и экспортом в Таджикистане.



Отказавшись от экспорта большинства позиций сельхозпродукции, Таджикистан поставил себя в достаточно сложное положение. Ведь покрыть бюджет оказалось невозможно и за счет продаж электроэнергии Узбекистану и Афганистану, поскольку в этом году республика столкнулась с самым масштабным дефицитом воды за всю историю независимости.



Согласно официальным данным, летом уровень воды в Нурекском водохранилище упал на 17 метров. Расчеты показали, что запас снизился более чем на 1,5 кубического километра, то есть на седьмую часть от объема водохранилища. В связи с этим властям пришлось отказаться от экспорта в соседние страны ради того, чтобы не лишить собственное население электричества темными и холодными зимами.



Не лучшим образом в первой половине 2020-го обстояли дела и у локомотива таджикской экономики - алюминиевого завода ТАЛКО.



Из-за пандемии коронавируса и остановки промышленности во многих странах стоимость металла начала резко снижаться в середине января. За несколько месяцев цены на него упали почти на 20%: с 1827 долларов за тонну в январе против 1490 долларов в апреле.



Сейчас котировки держатся у максимума - 2064,5 доллара, подскочив более чем на 40% по сравнению с весенними показателями. Однако потери Таджикистана в первом полугодии они покрыть все равно не смогут.



Однако почти год республика жила в основном на экспорте драгоценных и полудрагоценных камней, а также цементе, руде, угле, текстиле, которые не способны перекрыть доходы от основных поставок.



А как там в промышленности…



Одним из основных драйверов Таджикистана являются высокие темпы промышленного производства. Как отмечает Минэкономразвития, это способствует реализации главной стратегической цели - индустриализации страны.



Объем промышленного производства за девять месяцев составил 1,8 миллиарда долларов, что на 10,7% больше, чем в прошлом году. При этом роста удалось добиться за счет увеличения выработки в обрабатывающей промышленности (+19,3%).



Возможно, такие успешные показатели в период пандемии были достигнуты после разгромного совещания Эмомали Рахмона, которое прошло в 2019-м.



В частности, президент выразил негодование из-за средних темпов развития промышленности Таджикистана, которые за последние семь лет обеспечиваются на неудовлетворительном уровне около 12%. Он также обратил внимание, что доля отрасли в ВВП составила 17,3%, однако показатель необходимо довести до 30%.



Однако цифры все равно выглядит скромными по сравнению с 1991-м, когда на промпредприятиях Таджикистана работало 13% населения страны, а объем производства обеспечивал 25,4% ВВП.



Колоссальный урон отрасли, который до сих пор не удается восстановить в полной мере, был нанесен в годы гражданской войны - тогда промышленность была практически уничтожена.



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Принимаемые сейчас меры для развития сектора стопорятся еще и технологической изношенностью большинства предприятий, построенных в 50-60-х. Ведь, с одной стороны, их реконструкция в некоторых случаях невозможна, а с другой, работы требуют высочайших трат из бюджета, чего Таджикистан, к сожалению, не может себе позволить.



И хотя в республике уверенно рапортуют об открытии новых производств и запуске сотен предприятий ежегодно, окупаются далеко не все.



Согласно данным Статагентства, за девять месяцев 2020 года удельный вес убыточных предприятий и организаций в Таджикистане составил 27,8%, а сумма дебетового сальдо превысила 61,6 миллиона долларов.



И даже если не обращать внимание на убыточные компании, ситуация в промышленности Таджикистана все равно обстоит не лучшим образом, поскольку общая кредиторская задолженность предприятий в республике на сегодняшний день достигла почти 7,7 миллиарда долларов.



Новый министр промышленности Таджикистана Шерали Кабиров уже пообещал в ближайшие 5 лет увеличить уровень промпроизводства и улучшить благосостояние населения. Такого результата он намерен добиться с помощью программы ускоренной индустриализации Таджикистана, рассчитанной до 2025 года.



И хотя Кабиров утверждает, что концепция сыграет ключевую роль в переходе экономики Таджикистана к инновационному развитию, очевидно, что глава ведомства не учел: пока распространяется по миру коронавирус и закрыты границы, достичь желанных результатов будет сложно, если и вовсе невозможно. Источник - Sputnik

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