Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"

15:08 22.12.2020

Власти Малайзии планируют приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" разработки Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.



Об этом заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. Его слова приводит газета The New Strait Times.



Малайзийский премьер сообщил, что правительство подписало соглашение о поставке 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca.



"Правительство также находится на заключительном этапе переговоров с китайскими компаниями Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи", - заявил Яссин.



По его словам, власти закупят достаточное количество вакцин у разных производителей, чтобы привить около 80 процентов населения страны.



В начале декабря посол Израиля в России Александр Бен-Цви сообщил, что Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины "Спутник V".



Дипломат отметил, что договоренность была достигнута на уровне израильской больницы "Хадасса", у которой есть филиал в Сколково.



О регистрации "Спутник V" президент Владимир Путин объявил 11 августа.



Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.



На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".



Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.