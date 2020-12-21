|Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:08 22.12.2020
Власти Малайзии планируют приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" разработки Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Об этом заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. Его слова приводит газета The New Strait Times.
Малайзийский премьер сообщил, что правительство подписало соглашение о поставке 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca.
"Правительство также находится на заключительном этапе переговоров с китайскими компаниями Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи", - заявил Яссин.
По его словам, власти закупят достаточное количество вакцин у разных производителей, чтобы привить около 80 процентов населения страны.
В начале декабря посол Израиля в России Александр Бен-Цви сообщил, что Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины "Спутник V".
Дипломат отметил, что договоренность была достигнута на уровне израильской больницы "Хадасса", у которой есть филиал в Сколково.
О регистрации "Спутник V" президент Владимир Путин объявил 11 августа.
Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".
Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.