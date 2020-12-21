Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин

15:09 22.12.2020

Битва за ресурс

"Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу



Михаил Хазин



Очень сложная работа - пытаться описать элитные расклады. Потому что информация, которая доступна нам, совершенно не совпадает с той, которую получают представители элиты, и потому, что их образ мысли и действий с нашим совершенно не совпадает. В качестве примера можно привести попытки предложить российскому олигарху (это, конечно, не элита, но степень оторванности от нормальной человеческой жизни примерно такая же) какой-то проект. Логика, в которой принимаются решения, не является человеческой - там работают совершенно другие механизмы



Если быть более точным, то механизмы те же самые, но совершенно другие акценты. Описывать я их не буду, скажу только одно: для того, чтобы этот разрыв сократился, олигарх должен попасть в крайне тяжелое положение. И тогда он может принимать более или менее понятные решения. А может и не принимать.



Если рассматривать ситуацию в США, то главные мировые олигархи, элита "Западного" глобального проекта, транснациональные финансисты, попали в крайне критическую ситуацию. Поскольку в результате наступающего кризиса произойдет разрушение всех систем их жизнеобеспечения. Пример их страха - ситуация с Путиным. Откуда такая дикая ненависть к Путину (например, которую буквально вчера выдал Помпео, настолько неадекватно, что Трампу пришлось его поправлять)? Почему Путин - это самый главный ужас современной олигархии? Нельзя же всерьез считать, что транснациональные банкиры, которые вообще плюют на "свободу" и "демократию", могут за "неправильное" отношения к этим понятиям кого-то там ненавидеть.



А дело в том, что главный враг финансовой олигархии - бонапартизм. То есть такой режим власти в стране, при которой первое лицо может сколотить коалицию против кого угодно. Этот человек совершенно не является диктатором (отметим, что этот термин имеет крайне широкое понимание), но, главное, его способности позволяют совершать крайне широкий спектр действий против конкретных лиц. Для примера: Ричард Львиное сердце и Филипп Красивый не были диктаторами, они не были даже представителями абсолютизма, их возможности были серьезно ограничены, что хорошо описано в литературе, даже художественной. Но - с тамплиерами справились.



При этом некоторых других, куда более грозных королей, ростовщики держали железной хваткой (например, Карла V Испанского). Почему? Видимо, дело в личных качествах. Так вот, мировая финансовая олигархия считала в начале 2000-х, что Россия у нее в кармане. И - ошиблась. Поскольку процесс усиления независимости нашей страны явно ассоциируется с Путиным (что хорошо видно по Медведеву, который проводил совсем иную политику), ненависть к нему очень велика. Но если вспоминать историю, то вся эта история достаточно типовая.



И вот теперь мы возвращаемся к ситуации в США. Проблема мировой финансовой олигархии не только в том, что исчез главный ресурс, на котором возникла эмиссия. Собственно, здесь можно было бы выкрутиться - поскольку практически все политические и государственные элиты находятся под контролем этой олигархии (в том числе и у нас). Но есть один важный дополнительный фактор: кризис будет настолько сильным, что практически неизбежен приход к власти новых политических фигур.



Причем, поскольку политическое поле выжжено финансистами (под политических либералов) практически дотла, то новые политические фигуры практически наверняка приобретут серьезный диктаторский оттенок. У них просто не будет времени нарабатывать политический опыт, они будут приходить к власти в крайне жестких условиях. И в условиях высокой неопределенности они могут принимать достаточно жесткие решения в адрес тех лиц, которые много десятилетий были абсолютно неприкосновенны. Путин по сравнению с ними будет казаться "белым и пушистым", причем влиять на них будет совершенно невозможно, все решения будут ситуационными и, во-многом, спонтанными.



Поскольку наш доклад о сравнении "плана Байдена" и "плана Трампа" в США прочли (это не гипотеза, это утверждение), да и вообще, логика этого доклада постепенно становится общей, то у элиты "Западного" глобального проекта есть серьезные проблемы. Они практически протащили Байдена в президенты - но последствия этого решения могут стать для них самих критическими. Собственно, про это я уже писал.



По этой причине начало договоренностей можно себе представить. Начинают диалог финансисты и предлагают что-то вроде: мы можем дотащить Байдена, но понимаем, что стратегически это для нас всех поражение. Потому мы готовы пойти на уступки по Трампу, но - при условии, что наши интересы будут учтены.



Вопрос. А как вообще могут выглядеть гарантии с обеих сторон в условиях, когда финансисты должны пойти на уступки первыми? Ну, скажем, пропустят финансисты Трампа (например, не будут возражать против введения военного положения и анализа выборов в трибуналах), а он в ответ возьми и проведи аудит ФРС и массовые аресты представителей элиты "Западного" проекта. СМИ это могут даже не очень заметить, поскольку лица эти не очень публичны. И, самое главное, как контролировать ситуацию, если кризис будет усиливаться (а он будет), и на Трампа начнут давить обстоятельства?



Могу предложить гипотезу. Состоит она в следующем. Для выхода из кризиса нужен ресурс, и эмиссия уже не помогает, нужно менять модель. Скажем, жестко разделить мир на зоны и начать внутренние инвестиции в реальный сектор США. Беда в том, что сделать это быстро без финансистов невозможно - альтернативных инвестиционных институтов в США нет, их создание - дело долгое. Отметим, что, фактически, такой проект означает "раскулачивание" Евросоюза и Китая, примерно по тому же механизму, по которому "раскулачили в конце 80-х Советский Союз. Поскольку именно они были главными бенефициарами "рейганомики", как ни странно. А главными проигравшими стали СССР и США (если смотреть на состояние воспроизводственного контура их экономик).



И в результате появляется инвестиционный ресурс в США (и за это отвечают банкиры), и спад (который все равно произойдет) становится управляемым. А управляет им, как понятно, пусть и на первом этапе, Трамп. И, в общем, в такой ситуации есть и взаимные гарантии, и некоторые надежды на будущее. Да, в Германии и Китае будет плохо, но им никто ничего не обещал. Главное - понятно, откуда берется ресурс и за счет чего осуществляется сговор (раздел вполне конкретного ресурса). Ну и, при этом, финансисты используют свой международный ресурс для того, чтобы никто из альтернативных центров силы не вырос слишком сильно (как СССР в 60-е - 70-е годы прошлого века). Получится у них или нет - вопрос уже другой.



Если эта гипотеза верна, то должны произойти какие-то неожиданные событие, условно, CNN или New York Times должны произнести что-то вроде:



"А Трамп-то, на самом деле, не такой уж урод!"



А сам Трамп должен очень ужесточить отношения с Китаем. Последнее, к слову, уже произошло.А что касается CNN… Будем следить за обстановкой.