 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.12.2020
15:16  2020-й - уходи! Самый високосный год
15:13  Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:12  Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:11  Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:09  Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин
15:08  Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:06  Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса

15:04  Энерголимит и отключение света в Таджикистане в 2021 году
15:01  В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги
14:59  Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких
14:57  Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"
14:55  Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс
11:30  На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41  Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36  Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28  Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00  Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56  Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39  Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44  В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24  "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02  США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14  В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49  Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
00:34  В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:11 22.12.2020

Абдулло Ашуров

Душанбе заявил, что здание детсада в Риштане построено, остались отделочные работы и оснащение

Таджикоязычные жители Риштанского района Ферганской области Узбекистана обеспокоены тем, что обещанное строительство детского сада со стороны Таджикистана приостановлено.

В 2018 году, в рамках госвизита президента Узбекистана в РТ, две страны договорились на своих территориях построить школы, детские сады и больницы для таджикских и узбекских диаспор. В сентябре 2020 года Ташкент построил и сдал в эксплуатацию школу в Спитаменском районе Согдийской области.

Посол Таджикистана в Узбекистане заявил, что строительство детского сада в Риштанском районе приостановлено из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Между тем, по данным информированного источника, Таджикистан построил школу в Ургутском районе Самаркандской области, но не завершил ремонт и оснащение объекта.

"Нас упрекают"

Житель Риштанского района Ферганской области, представившийся Махмудхоном, написал 15 декабря в редакцию Радио Озоди о том, что строительство детского сада за счет Таджикистана "заморожено". "Нам говорят, что Таджикистан не смог даже построить детский сад. Мы просим власти Таджикистана поскорее завершить строительство детсада и сдать его в эксплуатацию, иначе эта ситуация нанесет ущерб имиджу страны и репутации таджиков Риштанского района", - написал Махмудхон.

Несколько других жителей Риштана в телефонной беседе выразили такое же мнение.

Содик Имоми, посол Таджикистана в Узбекистане, сообщил в письменном ответе Радио Озоди, что строительство детского сада практически было завершено, остались отделочные работы, но помешала пандемия коронавируса. "Строительство "заморожено" из-за ограничений, связанных с пандемией и закрытием границ. Полтора месяца назад я был на объекте. Основное строительство уже завершено, остались отделочные работы и оснащение детсада. После открытия границ все работы будут продолжены", - заверил дипломат.

"Это важно для сохранения языка и культуры"

Мирасрор Фаргони, таджикоязычный журналист в Узбекистане, сказал, что для Таджикистана важно поддерживать таджикский язык и культуру, строя детские сады и школы за пределами страны, чтобы таджики, проживающие за рубежом, могли сохранить свой язык и культуру.

По его словам, сейчас строительство детсада приостановлено, и Таджикистан должен приложить все усилия, что завершить строительство объекта. "Пандемия не должна быть причиной для оправдания, потому что Узбекистан в таких же условиях ограничений сумел достроить и сдать в эксплуатацию школу в Согде", - отметил собеседник.

В 2018 году Таджикистан и Узбекистан договорились о строительстве школ, детских садов и больниц для таджиков и узбеков на территориях друг друга. Согласно соглашению, Таджикистан обязался построить общеобразовательную школу на 640 учеников в Самарканде и детский сад на 300 мест в Риштанском районе Ферганской области.

В соответствии с соглашением, Узбекистан построил школу на 630 учеников в Спитаменском районе Таджикистана стоимостью 18 млн сомони, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре этого года, и планирует построить больницу на 200 коек в Кубодиене.

40 тыс таджиков в Риштане

Мирасрор Фаргони говорит, что в Риштанском районе Ферганской области проживают от 35 до 40 тыс таджиков, но на их жизнь повлияли холодные взаимоотношения между Душанбе и Ташкентом во времена правления Ислама Каримова.

"За это время язык обучения в большинстве таджикских школ региона был изменен на узбекский по просьбе самих же таджиков. Дело в том, что выпускники школ с таджикским языком обучения не могли поступить в университеты Узбекистана. Поэтому язык обучения в большинстве школ района – узбекский, за исключением отдаленного села Хуррамобод", - сказал он.

По официальным данным, в советские годы в Узбекистане насчитывалось 380 таджикских школ, но за последние 25 лет их число резко сократилось. В начале 2018 года группа таджиков в Узбекистане написала письмо в редакцию газеты "Овози Точик" (Голос таджика), в котором сетовала на отсутствие в стране таджикских школ и, соответственно, учителей.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608639060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили ужесточить наказание за вырубку деревьев
- Н. Нигматулин встретился с шахтерами, медиками и учителями Карагандинской области
- В Казахстане начато производство вакцины "Спутник V"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №850
- Азат Перуашев - ровесникам партии "Ак жол": Мы вместе должны сделать нашу Родину лучше!
- Кадровые перестановки
- Аким Восточно-Казахстанской области встретился с генеральным директором АО "АЗИЯ АВТО" Ериком Сагымбаевым
- Судом №2 города Павлодара вынесен приговор шестерым подсудимым, трое из которых являлись государственными служащими
- На 10 лет осужден заместитель руководителя отдела финансирования Управления образования акимата Костанайской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  