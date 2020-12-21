Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"

15:11 22.12.2020

Абдулло Ашуров



Душанбе заявил, что здание детсада в Риштане построено, остались отделочные работы и оснащение



Таджикоязычные жители Риштанского района Ферганской области Узбекистана обеспокоены тем, что обещанное строительство детского сада со стороны Таджикистана приостановлено.



В 2018 году, в рамках госвизита президента Узбекистана в РТ, две страны договорились на своих территориях построить школы, детские сады и больницы для таджикских и узбекских диаспор. В сентябре 2020 года Ташкент построил и сдал в эксплуатацию школу в Спитаменском районе Согдийской области.



Посол Таджикистана в Узбекистане заявил, что строительство детского сада в Риштанском районе приостановлено из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Между тем, по данным информированного источника, Таджикистан построил школу в Ургутском районе Самаркандской области, но не завершил ремонт и оснащение объекта.



"Нас упрекают"



Житель Риштанского района Ферганской области, представившийся Махмудхоном, написал 15 декабря в редакцию Радио Озоди о том, что строительство детского сада за счет Таджикистана "заморожено". "Нам говорят, что Таджикистан не смог даже построить детский сад. Мы просим власти Таджикистана поскорее завершить строительство детсада и сдать его в эксплуатацию, иначе эта ситуация нанесет ущерб имиджу страны и репутации таджиков Риштанского района", - написал Махмудхон.



Несколько других жителей Риштана в телефонной беседе выразили такое же мнение.



Содик Имоми, посол Таджикистана в Узбекистане, сообщил в письменном ответе Радио Озоди, что строительство детского сада практически было завершено, остались отделочные работы, но помешала пандемия коронавируса. "Строительство "заморожено" из-за ограничений, связанных с пандемией и закрытием границ. Полтора месяца назад я был на объекте. Основное строительство уже завершено, остались отделочные работы и оснащение детсада. После открытия границ все работы будут продолжены", - заверил дипломат.



"Это важно для сохранения языка и культуры"



Мирасрор Фаргони, таджикоязычный журналист в Узбекистане, сказал, что для Таджикистана важно поддерживать таджикский язык и культуру, строя детские сады и школы за пределами страны, чтобы таджики, проживающие за рубежом, могли сохранить свой язык и культуру.



По его словам, сейчас строительство детсада приостановлено, и Таджикистан должен приложить все усилия, что завершить строительство объекта. "Пандемия не должна быть причиной для оправдания, потому что Узбекистан в таких же условиях ограничений сумел достроить и сдать в эксплуатацию школу в Согде", - отметил собеседник.



В 2018 году Таджикистан и Узбекистан договорились о строительстве школ, детских садов и больниц для таджиков и узбеков на территориях друг друга. Согласно соглашению, Таджикистан обязался построить общеобразовательную школу на 640 учеников в Самарканде и детский сад на 300 мест в Риштанском районе Ферганской области.



В соответствии с соглашением, Узбекистан построил школу на 630 учеников в Спитаменском районе Таджикистана стоимостью 18 млн сомони, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре этого года, и планирует построить больницу на 200 коек в Кубодиене.



40 тыс таджиков в Риштане



Мирасрор Фаргони говорит, что в Риштанском районе Ферганской области проживают от 35 до 40 тыс таджиков, но на их жизнь повлияли холодные взаимоотношения между Душанбе и Ташкентом во времена правления Ислама Каримова.



"За это время язык обучения в большинстве таджикских школ региона был изменен на узбекский по просьбе самих же таджиков. Дело в том, что выпускники школ с таджикским языком обучения не могли поступить в университеты Узбекистана. Поэтому язык обучения в большинстве школ района – узбекский, за исключением отдаленного села Хуррамобод", - сказал он.



По официальным данным, в советские годы в Узбекистане насчитывалось 380 таджикских школ, но за последние 25 лет их число резко сократилось. В начале 2018 года группа таджиков в Узбекистане написала письмо в редакцию газеты "Овози Точик" (Голос таджика), в котором сетовала на отсутствие в стране таджикских школ и, соответственно, учителей.