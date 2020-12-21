Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда

15:12 22.12.2020

УЗМЕТРОНОМ: "ГЕНЕРАЛА ОСВОБОДИЛИ В ЗАЛЕ СУДА"



Понедельник, 21 Декабря 2020



17 декабря апелляционная инстанция Судебной коллегии Верховного суда отменила приговор Военного суда в отношении генерала Вооруженных сил Узбекистана Феруза Усманова, полностью оправдала его, реабилитировала и освободила в зале суда. 26 августа 2010 года генерал был признан виновным в измене государству и приговорен к 15 годам заключения, с лишением воинского звания. Тогда же по сфабрикованным обвинениям к длительным срокам были приговорены еще одиннадцать офицеров, о чем наше издание неоднократно писало.



Рассмотрение в апелляционной инстанции состоялось на основании решения Президиума Верховного суда от 27 августа 2020 года, отменившем определение суда апелляционной инстанции от 19 октября 2010 года об оставлении приговора в силе. Предшествовал отмене протест заместителя генерального прокурора Узбекистана на определение апелляционной инстанции десятилетней давности.



На сегодняшний день из 12 фигурантов дела от 2010 года в виду отсутствия события преступления реабилитированы пятеро кадровых военных армии Узбекистана. Еще семеро - в ожидании реабилитации, ставшей возможной только после смены высшего политического руководства страны.



Соб. инф.