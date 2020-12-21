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Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:12 22.12.2020

УЗМЕТРОНОМ: "ГЕНЕРАЛА ОСВОБОДИЛИ В ЗАЛЕ СУДА"

Понедельник, 21 Декабря 2020

17 декабря апелляционная инстанция Судебной коллегии Верховного суда отменила приговор Военного суда в отношении генерала Вооруженных сил Узбекистана Феруза Усманова, полностью оправдала его, реабилитировала и освободила в зале суда. 26 августа 2010 года генерал был признан виновным в измене государству и приговорен к 15 годам заключения, с лишением воинского звания. Тогда же по сфабрикованным обвинениям к длительным срокам были приговорены еще одиннадцать офицеров, о чем наше издание неоднократно писало.

Рассмотрение в апелляционной инстанции состоялось на основании решения Президиума Верховного суда от 27 августа 2020 года, отменившем определение суда апелляционной инстанции от 19 октября 2010 года об оставлении приговора в силе. Предшествовал отмене протест заместителя генерального прокурора Узбекистана на определение апелляционной инстанции десятилетней давности.

На сегодняшний день из 12 фигурантов дела от 2010 года в виду отсутствия события преступления реабилитированы пятеро кадровых военных армии Узбекистана. Еще семеро - в ожидании реабилитации, ставшей возможной только после смены высшего политического руководства страны.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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