 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.12.2020
15:16  2020-й - уходи! Самый високосный год
15:13  Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:12  Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:11  Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:09  Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин
15:08  Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:06  Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса

15:04  Энерголимит и отключение света в Таджикистане в 2021 году
15:01  В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги
14:59  Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких
14:57  Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"
14:55  Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс
11:30  На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41  Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36  Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28  Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00  Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56  Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39  Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
08:44  В Казахстанской Караганде приступили к производству рос-вакцины "Спутник V"
08:24  "Помощник Жапарова" вымогал деньги у депутата КырПарламента Жумалиева
08:02  США готовы развязать Третью мировую войну. В киберпространстве, - П.Сергеев
07:14  В России растет могущество "детей Кремля", - Le Monde
01:25  Пекин искореняет сепаратизм на национальных окраинах, - В.Скосырев
00:49  Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
00:34  В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:13 22.12.2020

Пандемия паники: так ли страшен коронавирус?

Евгения САЗОНОВА

Выявлен ли коронавирус в лабораторных условиях, для чего нужны карантинные меры, правда ли, что они есть не во всех странах.

К чему приведет вакцинация, почему пцр-тесты дают ложные результаты, насколько опасна дезинфекция и для чего нужны маски.

Эпидемиолог Рафаэль Кипшакбаев о мутации коронавируса, погрешностях тестирования и смысле вакцинации



Похожие Материалы:
Почему пандемия covid-19 – это бизнес?
"Грядет контрнаступление на коронавирус".

"Развитие казахской государственности идет на русском языке".
"Телибеков хочет исключить из Конституции РК светскость государства".
"PRO et CONTRA Азата Перуашева".
"Самоотвод" ОСДП требует корректировки для Nur Otan"
Ученые выявлены гены, от которых зависит тяжесть болезни COVID-19
Сколько Россия заплатит Казахстану в 2021 году за "Байконур" и военные полигоны
Скажи, что ты думаешь о ковиде, и я скажу, кто ты

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608639180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили ужесточить наказание за вырубку деревьев
- Н. Нигматулин встретился с шахтерами, медиками и учителями Карагандинской области
- В Казахстане начато производство вакцины "Спутник V"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №850
- Азат Перуашев - ровесникам партии "Ак жол": Мы вместе должны сделать нашу Родину лучше!
- Кадровые перестановки
- Аким Восточно-Казахстанской области встретился с генеральным директором АО "АЗИЯ АВТО" Ериком Сагымбаевым
- Судом №2 города Павлодара вынесен приговор шестерым подсудимым, трое из которых являлись государственными служащими
- На 10 лет осужден заместитель руководителя отдела финансирования Управления образования акимата Костанайской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  