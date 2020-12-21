Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев

15:13 22.12.2020

Пандемия паники: так ли страшен коронавирус?



Евгения САЗОНОВА



Выявлен ли коронавирус в лабораторных условиях, для чего нужны карантинные меры, правда ли, что они есть не во всех странах.



К чему приведет вакцинация, почему пцр-тесты дают ложные результаты, насколько опасна дезинфекция и для чего нужны маски.



Эпидемиолог Рафаэль Кипшакбаев о мутации коронавируса, погрешностях тестирования и смысле вакцинации







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