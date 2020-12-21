Баку-Кабул. Появится ли свет в конце "Лазуритового коридора", - В.Панфилова

19:12 22.12.2020

Афганистан и Азербайджан попробуют оживить товарно-транспортный проект после пандемии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.12.2020



Афганскую делегацию в Баку встретили по-деловому.

Кабул заинтересован в расширении экономического и политического сотрудничества с Азербайджаном. В Баку прибыла афганская делегация, в составе которой советник президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и глава администрации афганского президента Мохаммад Шакир Каргар. Состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Отношения между Афганистаном и Азербайджаном никогда не отличались интенсивностью, считает эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. "С экономической точки зрения единственный проект, который считается сторонами важным и объединяющим, – это товарно-транспортный "Лазуритовый коридор", который лоббируется западными странами, прежде всего США. Коридор берет начало в Афганистане, поэтому и получил название от "лазурита" – полудрагоценного афганского камня, проходит через Туркменистан, затем паромом через Каспий в Азербайджан, оттуда в Грузию, Турцию и Европу", – сказал "НГ" Князев.



По словам эксперта, с момента анонсирования этого проекта было предпринято несколько попыток организовать караваны автомашин. Но придать проекту масштабность не удалось. "Похоже, "Лазуритовый коридор" если и может служить, то только разовым акциям, потому что список товаров из Афганистана, которые способна поставлять страна на азербайджанский, турецкий или европейский рынок, мягко говоря, сильно ограничен – упомянутые автокараваны везли ковры, сухофрукты и в небольшом количестве полудрагоценные и драгоценные камни. Этого недостаточно, чтобы быть востребованным и серьезно отразиться на экономике Афганистана", – считает Князев.



По мнению эксперта, проект "Лазуритовый коридор" можно и нужно рассматривать только под политическим углом, поскольку он призван объединить Афганистан с Центральной Азией в рамках известного проекта С5+1, задействуя Туркмению, и сформировать маршрут в обход Ирана и России. "Это, вероятно, его единственный смысл, и он носит исключительно политический характер. Потому что с экономической точки зрения он абсолютно нерентабелен", – отметил Князев. По его словам, можно также констатировать, что Азербайджан вовлекается в афганскую ситуацию еще и как транзитная страна для доставки грузов авиационным путем – речь об аэродроме подскока для западных стран, который используется для переброски военных грузов в Афганистан. Нельзя исключать, что кроме лазурита и сухофруктов в западном направлении идут и наркотики.



"Лазуритовый коридор" – это тренд региональной политики, сказал "НГ" руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. В допандемический период президенты Азербайджана и Афганистана общались довольно часто, пересекаясь на международных площадках, Ашраф Гани даже приезжал с визитом в Баку, на днях состоялся телефонный разговор двух президентов, а некоторое время назад общение состоялось в трехстороннем формате – при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Накануне визита афганской делегации Ильхам Алиев принял вверительную грамоту от нового посла Афганистана Аманнулы Джейхуна. Алиев отметил, что встречи с Ашрафом Гани всегда были продуктивными. "В результате наших совместных усилий в регионе возникла совершенно новая ситуация. Мы обсуждаем многочисленные вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством и инвестиционными проектами", – подчеркнул Алиев. Он напомнил, что еще одним важным элементом двустороннего сотрудничества являются вопросы безопасности. Азербайджан уже около 20 лет принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. По словам президента, Афганистан всегда поддерживал Азербайджан. "Мы ощутили эту поддержку и в ходе войны. Афганистан был одной из первых стран, оказавших общественную поддержку Азербайджану. Мы благодарны за это, весь азербайджанский народ знает это и высоко ценит", – заявил Алиев. Он также отметил, что есть продвижение и в региональных транспортных вопросах: "Рады, что через Азербайджан из Афганистана на международные рынки уже транспортируются определенные грузы".



Ильгар Велизаде считает, что по "Лазуритовому коридору" осуществляются довольно серьезные поставки грузов в Афганистан. Это не только военные грузы для дислоцированного в этой стране корпуса НАТО, но и продовольствие, медикаменты, оборудование. Система "Лазуритового коридора" обеспечивает значительную часть поставок в Афганистан, поскольку переброска грузов через Пакистан затруднена обострившимися отношениями между Кабулом и Исламабадом. "Еще одна дополнительная транспортная артерия была запущена на днях из Ирана в Афганистан. Не исключено, что она косвенно свяжет Афганистан с Азербайджаном. Часть поставок может осуществляться через иранскую территорию", – отметил Велизаде. По его словам, транспортные коммуникации активно развиваются в регионе, но из-за затянувшейся пандемии нагрузка на них пока слабая, а сейчас закладываются отношения на постпандемический период. "Обеспечение транзита для Афганистана – центральная тема. Речь о выходе к черноморским портам и далее в Европу. В перспективе именно к этому маршруту можно привязать продукцию афганской горнорудной промышленности. В Афганистане большие залежи полезных ископаемых. Их мало кто разрабатывает, и не случайно афганская сторона не раз обращалась к Азербайджану с предложениями инвестировать. Но в Азербайджане нет мощных горнодобывающих компаний. Однако какие-то другие отрасли афганской экономики могут быть интересны Баку", – сказал Велизаде.