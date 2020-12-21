Почему у Украины нет будущего, - А.Головачев

00:05 23.12.2020

Никакого будущего у Украины пока не будет - только унылое, постоянно повторяющееся настоящее А то, что сейчас есть во власти и обществе - это не планы, это просто мечты, фантазии и "хотелки", с сожалением констатирует автор.



Главред (Украина): у Украины нет видения своего будущего и планов, как его достичь



Андрей Головачев



Про стратегию будущего Украины. Примечательно, что ни у власти, ни у общества сейчас нет никакой стратегии будущего. Разумеется, никакой стратегии будущего нет и не может быть у случайного президента Зеленского.



Стратегия - это не та идеальная картинка будущего, которая, может быть, есть у власти и у общества, это не то, что мы страстно желаем: межнациональный мир, благополучие, достаток, счастье, гарантии, здоровье, справедливость, правопорядок и т.д. Это не стратегия, а это просто желания, мечты и фантазии.



Стратегия - это то, от чего мы готовы отказаться, в чем мы готовы поменяться, чтобы достичь своих целей. Как оказалось, после "революции достоинства" ни власть, ни общество ни от чего отказаться не пожелали и ни в чем не готовы поменяться. И более того, даже не в состоянии внятно артикулировать, от чего нам надо отказаться и в каком направлении поменяться.



Ну, а раз так, то никакого будущего у нас пока не будет. А будет одно только унылое, постоянно повторяющееся настоящее, в котором:



- гоняют несчастных ФОПов (представители малого бизнеса - прим. ред.);

- олигархи постоянно тасуют между собой министерские портфели;

- преследуют чокнутую Татьяну Черновол (украинский журналист, общественный активист - прим. ред.);

- постоянно повышают тарифы;

- ведут бесконечную войну за кредиты Запада;

- постоянно избирают президентами и депутатами или бандитов, или воров, или клоунов.