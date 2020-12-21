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В России стало в два раза меньше мигрантов
00:16 23.12.2020

Экономика не может обойтись без иностранной рабочей силы, но ее привлечение – задача нетривиальная

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

23 декабря состоится заседание правительственной комиссии по миграционным вопросам. В повестке дня – проблемы с обустройством и лечением приезжих, прием их детей в школы. По словам экспертов, мигранты по-прежнему необходимы стране, но государственная система работы с ними явно хромает. Очевидны манипуляции со статистикой и отсутствие анализа реальной потребности экономики в иностранных работниках. Контроль за приезжими зачастую и сводится к чрезмерным бюрократическим мерам.

Конституционный суд (КС) на днях отказался рассматривать жалобу представителей котласской горбольницы, которую уже трижды оштрафовали за непредставление в МВД уведомления о прибытии иностранных граждан (ИГ), то есть пациентов из числа приезжих.

Заявители пытались обжаловать неконституционность законодательных норм, налагающих на них дополнительные "миграционные" обязанности, тем более что ресурсы и возможности под это законодатели не предусмотрели. Они указывали на отсутствие обязанностей самих иностранных граждан "предъявить при поступлении в медорганизацию документы, удостоверяющие личность. Норма позволяет привлекать медорганизации к административной ответственности без учета отсутствия у них объективной возможности выполнить эти обязательства". За неуведомление о них больницы могут подпасть под крупные штрафы, которые, как пояснило ведомство Валерия Зорькина, потом можно уже в индивидуальном порядке оспаривать в судах общей юрисдикции.

Как пояснила "НГ" эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, иностранцам, у которых нет регистрации в РФ (а значит, как правило, и медицинского полиса), бесплатно доступна только первая и скорая медицинская помощь. "Многие иностранцы и люди без гражданства не могут получить полисы ОМС. Значит, их лечение ложится "на карман" медиков. При реализации данной нормы, с ее слов, действительно "возникает масса вопросов: допустим, откуда больницы заранее могут знать, сколько у них пролечится иностранец и на сколько дней они должны поставить его на миграционный учет? Или потом ходить по второму кругу продлять регистрацию. Где взять отдельного сотрудника, который будет ходить в миграционные органы, сидеть в очередях, а юрлиц принимают в определенные дни", – говорит правозащитница.

По словам экспертов "НГ", это один из примеров абсолютно бессмысленного ужесточения миграционного законодательства.

Юрист по миграционным вопросам Алексей Якубенко напомнил, что с началом пандемии ФСБ закрыла границы для иностранцев, кроме определенных групп, вроде высококвалифицированных специалистов. В марте вышло распоряжение правительства, в котором говорится, что теперь, если работодатель хочет пригласить на работу мигранта, он должен сперва согласовать это с министерством, в сфере которого находится эта организация. Все это может длиться по полтора месяца. Далее министерство направляет согласованный список в ФСБ и МВД. Последнее спускает его в ГУВМ, а тот уже в УВМ по городу, где подаются документы на приглашение иностранного гражданина. "Вопрос – зачем в этой цепочке министерства? Которые вообще ничего не смыслят во внешней миграции, это не в их компетенции. А из-за этой лишней бюрократии и волокиты компании зачастую теряют приличные суммы, подпадая под штрафные санкции за просрочку по договору", – посетовал эксперт.

Как напомнил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, количество мигрантов в стране уменьшилось примерно вдвое: регионы стали ощущать острую нехватку рабочих рук в строительной сфере и ЖКХ. Но далеко не все из них готовы для привлечения людей повысить зарплаты и обеспечить работников соцпакетами. Эксперт считает, что необходимо подумать об адресном привлечении мигрантов из стран ближнего зарубежья. "При обеспечении должного санитарно-эпидемиологического контроля можно было бы подумать о коридоре для въезда мигрантов", – подчеркнул он. Нынешняя система учета мигрантов несовершенна: из 6 млн на сегодняшний день только у 1 млн есть пакет документов для легализации. Проблема еще и в том, что никто в высших эшелонах власти не формулирует задачи миграционной политики. МВД, напомнил Брод, недавно анонсировало новую систему учета и легализации мигрантов, но самого законопроекта пока нет. Миграционную политику поставили на затяжную паузу.

Аналитики делают неутешительные прогнозы. Российской экономике не хватает несколько миллионов рабочих, отметил в разговоре с "НГ" директор информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский. Только от крупных предприятий, по его словам, есть заявки примерно на миллион иностранцев. Существенная часть рабочей силы с Украины, Молдавии, Белоруссии в силу экономических и политических причин уже предпочитает уезжать на Запад, в страны с более облегченным миграционным законодательством. России приходится рассчитывать на потоки из Центральной Азии. Но и тут есть вероятность, что выходцы из среднеазиатских республик через какое-то время переориентируются на Китай, где зарплаты стали выше, чем в России. Общие тенденции, продолжает Московский, таковы: количество иностранцев в РФ в коронавирусный период будет сокращаться, при этом останавливающаяся экономика потребует людей: "Многие процессы нельзя автоматизировать, а замена их российскими гражданами осуществляется лишь частично". При этом российские власти, продолжает эксперт, не спешат принимать в гражданство носителей русского языка или потомков тех, кто жил в границах современной РФ. При этом действует закон, позволяющий выдворить иностранца за два любые правонарушения, например, переход дороги в неположенном месте. Градацию нарушений чиновники вводить отказываются. "В результате из страны было выдворено не менее 3,5 млн человек с запретом на обратный въезд. И мы были вынуждены уже трижды проводить амнистию только для граждан Молдавии", – подчеркнул собеседник "НГ".

При этом он пояснил, что отсутствие здравой миграционной политики объяснимо еще и "зачастую неверными оценками миграционной обстановки". Сплошь и рядом количество въездов в РФ выдают за количество людей, находящихся в стране на данный момент, совершенно забывая, что одновременно есть еще и количество выехавших. А нелегально работающие мигранты выдаются в целом за нелегалов, несмотря на их законное нахождение в РФ.

Источник - НГ
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