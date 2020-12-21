 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.12.2020
01:57  Восточное сближение: Турция и Китай связали себя железной дорогой
01:53  Уроки Карабаха для России, - К.Затулин
00:18  Константин Ремчуков. "Вчерашней жизни больше нет! На все – новая цена!"
00:16  В России стало в два раза меньше мигрантов
00:12  О дурацких неологизмах "бетперде" (маска), "жакпаймай" (мазь) в казахском языке, - Н.Нуртазина
00:05  Почему у Украины нет будущего, - А.Головачев
Вторник, 22.12.2020
19:12  Баку-Кабул. Появится ли свет в конце "Лазуритового коридора", - В.Панфилова

15:16  2020-й - уходи! Самый високосный год
15:13  Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:12  Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:11  Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:09  Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин
15:08  Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:06  Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса
15:04  Энерголимит и отключение света в Таджикистане в 2021 году
15:01  В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги
14:59  Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких
14:57  Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"
14:55  Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс
11:30  На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41  Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36  Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28  Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00  Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56  Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39  Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
20:05  Нетрадиционная война, или Когда лягушку варят на медленном огне. Ч. 1, - А.Дудчак
20:04  Инклюзивный капитализм как идеология Великой Перестройки, - В.Катасонов
20:02  Институциональная память и реформы: что делать с государственным управлением в Казахстане, - Д.Ашимбаев
19:10  КырБасмачи атаковали санаторий "Джалал-Абад"
15:35  Власти Британии потеряли контроль над ситуацией с новым штаммом коронавируса
15:33  Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
10:09  Нефтяные доходы России поделят Иран и Саудовская Аравия, - "НГ"
09:41  Без бухла. КазПарламент запретил рекламировать пиво
09:30  Что это было? Огромная "черная дыра" в галактике Abell 2261 неожиданно полностью исчезла
09:25  США анонсируют 1-й Всемирный съезд лесбо-гее-демо-шизов "Саммит за демократию"
09:16  Министр здравоохранения Каракалпакстана Курбанов приступил к работе с покупки Malibu
09:10  В состоянии ли Казахстан противостоять угрозе гибридных войн? - Кенже Татиля
09:07  Осужденный Казполитолог К.Сыроежкин бьется с "КазПравосудием"
09:04  Правозащитники призвали Туркменистан освободить посаженного на 4 года журналиста Нургельды Халыкова
09:01  Обвинивший Узбгенпрокурора в преступлениях прокурор Бухары Фозилов восстановлен в должности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уроки Карабаха для России, - К.Затулин
01:53 23.12.2020

"Одна неправда нам в убыток": Уроки Карабаха для России
Депутат Госдумы Константин Затулин - о том, что должна понять и сделать Москва после войны в Закавказье осенью 2020-го

Константин ЗАТУЛИН

Для мальчишек в Карабахе российские миротворцы - безусловные герои и защитники.

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАРОДНАЯ ТРАГЕДИЯ

Неделю назад в Баку состоялся парад и пир победителей. Речи президентов Алиева и Эрдогана не оставили сомнений в общности замысла и осуществления их странами недавней войны в Нагорном Карабахе. Не было недостатка ни в клятвах верности, ни в славословии братства, ни в унижении побежденных: "Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени… мы уничтожили Армению на поле боя… Армения вынуждена была подписать акт капитуляции… сегодня день победы и гордости для всех нас, для всего тюркского мира".

Не ограничиваясь сегодняшним днем, триумфаторы решили свести счеты с прошлым. "Две страны - один народ": Турция, не признающая геноцид армян на своей территории в XX веке, устами своего президента воззвала к душе Энвера-паши, главного организатора этого истребления. А Азербайджан, разделяющий с Турцией непризнание геноцида, намекнул о претензиях на Ереван, Севан и другие "исторические земли", пустив, как в 1918 году, маршировать по Бакинской набережной военнослужащих в форме интервентов Нури-паши, брата Энвера. Надо ли удивляться, что через пару дней миротворческая миссия России в Карабахе подверглась первому испытанию из-за попытки победителей захватить еще два армянских села в Гадрутском районе?

В Азербайджане состоялся парад по случаю окончания боевых действий в НКР

Второй акт трагедии: преданный своими властями на поле боя и в дипломатическом противоборстве армянский народ пробудился от страшного сна и требует отставки виновников провала. Те упираются, забыв вчерашние соросовские речи, хватают Россию за руки в безнадежной попытке предотвратить неизбежное.

"КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ"

Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Уверен только, что без ухода Никола Пашиняна никакое возрождение духа и веры армянского народа в свои силы невозможно. И это сугубо внутреннее, суверенное дело Армении и ее граждан. Наше дело - определиться, приобрела или потеряла Российская Федерация, правопреемница Советского Союза и Российской империи, в результате новой войны на Кавказе. В чем уроки Карабаха для России?

Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную Республику Арцах (как армяне называют Нагорный Карабах. - Ред.), а на самом деле на армян и Армению, нарушив достигнутое с нашей помощью и по его просьбе в 1994 году соглашение о прекращении огня. Пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение "контрнаступлением".

"Это оскорбляет мой ум", - говорил в похожем случае Аль Пачино в "Крестном отце": не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления.

В итоге Азербайджан извлек всю выгоду из нарушения статус-кво, сохранявшегося более 20 лет: "Многие, в частности, занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное решение" (из выступления президента Алиева на параде в Баку).

Посредники - это мы, Россия. Для оправдания войны и Алиев, и Эрдоган много говорят об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на протяжении многих лет. Забывая признать, что Азербайджан несет куда большую, чем "посредники", ответственность за недоговоренность: одна история со срывом соглашения в Казани в 2011 году, уже положенного на бумагу, ярко это подтверждает. И совсем уж сомнительно выслушивать упреки от президента Турции, с 1974 года парализующей любые переговоры по определению судьбы оккупированного ею Северного Кипра.

Константин Затулин: Миотворческая операция - главное, что может поставить себе в заслугу Россия по итогам произошедшего в Карабахе.

ЭТО ЕЩЕ НЕ "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"

Значение азербайджано-турецкого эксперимента по разрешению затянувшихся споров для России, вовлеченной в истории с Донбассом, Приднестровьем, Абхазией и Осетией, выходит далеко за рамки Кавказского региона. Все фанаты турецких дронов по ту сторону противостояний пришли в радостное возбуждение. Азербайджан посеял зубы дракона. Кто же пожнет всходы?

Это первый из уроков Карабаха для России. Второй очевидный урок состоит в том, что Азербайджан на долгую перспективу превратился в проводника и агента влияния Турции на Кавказе, прорывающейся и дальше, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию. Это, впрочем, было видно и раньше. Теперь союз "двух стран, одного народа" скреплен кровью и совместными действиями. Если после 13 войн с прежней Турцией, сегодня не признающей Крым российским, Сирию - сирийской, а Святую Софию - христианской, мы видим проблему в росте аппетитов этой страны, то должны распространить это беспокойство и на союзный Турции Азербайджан.

И третье. Если твой официальный военный союзник терпит поражение, потерял дееспособность и погружен в хаос - не спрашивай, по ком звонит колокол. В течение 44 дней войны 5 тысяч наших солдат и офицеров на базе в Гюмри были в блокаде вместе со всей Арменией. Я помню, как несколько лет назад Владимир Путин, находясь в Гюмри, где когда-то служил автор "Прощания славянки", сказал: "Этот марш Агапкин написал по другому поводу. Мы с Кавказа никуда уходить не собираемся!"

Значит, нет никакой альтернативы поддержке в трудный момент нашего исторического союзника - Армении и армянского народа. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается. Наши отношения тоже скреплены кровью - много раньше участия в Великой Отечественной войне.

ПЕРЕОБУВШИЕСЯ НА ХОДУ

Миротворческая операция в Карабахе - главное, что Россия может поставить себе в заслугу по итогам происшедшего, - дело нашей чести. Когда я и другие в дни войны настаивали на ее необходимости, разве не слышали мы в России друзей воюющего Азербайджана, на все лады развивающих тезис "это не наше дело", "не дадим проливать кровь русского солдата за чужие интересы" и т. д. Диву даешься, как, на ходу переобувшись, прозрели господа, теперь усматривающие в решении Президента России высшую государственную мудрость.

И поэтому еще один вывод на будущее. Я не шучу, я серьезен как никогда, призывая сделать все возможное, чтобы сохранить в первозданном виде все образцы пропагандистских трудов вольных или невольных соучастников преступления, которым, несомненно, была прошедшая в Карабахе война. Лоббисты этой войны не должны уйти в тень. Они должны быть все время рядом с нами, как Крошка Дафи на виду у губернатора Старка из "Всей королевской рати". Чтобы мы помнили, чьих добрых советов и руководящих мнений России следует избегать.

Одна неправда нам в убыток.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608677580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили ужесточить наказание за вырубку деревьев
- Н. Нигматулин встретился с шахтерами, медиками и учителями Карагандинской области
- В Казахстане начато производство вакцины "Спутник V"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №850
- Азат Перуашев - ровесникам партии "Ак жол": Мы вместе должны сделать нашу Родину лучше!
- Кадровые перестановки
- Аким Восточно-Казахстанской области встретился с генеральным директором АО "АЗИЯ АВТО" Ериком Сагымбаевым
- Судом №2 города Павлодара вынесен приговор шестерым подсудимым, трое из которых являлись государственными служащими
- На 10 лет осужден заместитель руководителя отдела финансирования Управления образования акимата Костанайской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  