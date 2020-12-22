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Неолибы вместо неоконов. В США за спиной Байдена будет править дуумвират Блинкен – Салливан, - Д.Минин
08:35 23.12.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 22.12.2020 |

Неолибы вместо неоконов

Мало кто сомневается в том, что избранный президентом США 78-летний демократ Джо Байден будет царствовать, но не править. Самая близкая аналогия – второй срок республиканца Рональда Рейгана (1985-1989 гг.), который, как уже доподлинно известно, провел его "в устойчивом Альцгеймере". При этом публике регулярно представлялась картинка его повседневной активности, так что о действительном состоянии президента люди не догадывались.

Р. Рейган и М. Горбачев

Р. Рейган и М. Горбачев

Однако тогда за спиной Рейгана находился многомудрый и изощренный вице-президент, а до этого директор ЦРУ Джордж Буш-старший. Он и правил Америкой при Рейгане.

Похожую роль при значительно уступавшем по всем параметрам отцу, малодееспособном Джордже Буше-младшем играл волевой вице-президент Д. Чейни. В случае с Байденом повторение подобной комбинации оказалось невозможным. Пришедшая с ним в связке Камала Харрис была подобрана по расовому и половому признакам с целью победы на выборах и едва ли в состоянии действовать как "запасной лидер". Для этой роли скорее подходит предложенный на пост госсекретаря Энтони (Тони) Блинкен.

Государственный секретарь – высшее должностное лицо федерального правительства США, бюрократический вес которого значительно превосходит функции руководства ведомством внешней политики. Он занимает третье место в иерархии исполнительной власти после президента и вице-президента и является четвертым по порядку замещения президентской должности. Порою, как во времена Генри Киссинджера, даже дееспособные президенты остаются в тени ярких и сильных личностей, находящихся на этом посту.

Э. Блинкен

Э. Блинкен

Блинкен (род. 16 апреля 1962, Нью-Йорк) уже давно "сопровождает" по политической жизни Джозефа Байдена и умелой рукой направляет многие его поступки. Возможно, самая бурная реакция на выдвижение Блинкена наблюдалась даже не в США, а на Украине, где быстро обнаружили, что корнями он связан с Киевом, откуда его дед Морис, по национальности еврей, вместе с семьей в 1904 году переселился в Америку. И фамилия его звучала иначе – Блинкин, что сохраняется и поныне у части его родственников. Однако многие эксперты заключили, что едва ли это сулит Украине какие-то дополнительные блага, поскольку Э. Блинкен известен тем, что везде и всюду блюдет в первую очередь американские интересы. Например, в отношении более близкого ему по духу, поскольку он строго придерживается иудаистского вероисповедания, Израиля. "Сделку века" Трампа по ближневосточному урегулированию, в частности, Блинкен не поддерживает, зато считает возможным вернуться к "иранской сделке". Да и его дедушка, в общем-то, бежал из Киева от еврейских погромов.

Образование Блинкен получал в престижных Гарвардском и Колумбийском университетах, работал в различных "мозговых центрах". Политическую карьеру начал при Б. Клинтоне, у которого был спичрайтером, оттачивая искусство вкладывать свои мысли в чужие головы. В 2002 г. тесно пересекся с Джо Байденом, руководя аппаратом демократической фракции комитета Сената США по международным отношениям, в котором будущий президент был одним из сопредседателей. Во времена Обамы Блинкен сначала был помощником по национальной безопасности вице-президента Байдена, а затем дорос до замгоссекретаря.

Байден и Блинкен в Косово

Байден и Блинкен в Косово

Обама, Байден и "ближний круг" наблюдают за убийством Бен Ладена 2 мая 2011 года. Блинкен у двери: "побочный ущерб" – еще 4 убитых, включая женщину из обслуги

Обама, Байден и "ближний круг" наблюдают за убийством бен Ладена 2 мая 2011 года. Блинкен у двери: "побочный ущерб" – еще 4 убитых, включая женщину из обслуги

Одновременно с Блинкеном на пост помощника президента по национальной безопасности выдвинут тесно связанный с ним его "младший соратник" Джейк Салливан (род. 28 ноября 1976 г.). В 2013 г. именно Блинкен привел Салливана после себя на аналогичную должность при вице-президенте США Джо Байдене.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Салливан окончил Йельский университет. По взглядам он весьма близок Блинкену, а его личность ярче всего характеризует то, что он был стипендиатом С. Родса в Оксфордском университете. Это своего рода "закрытый клуб" высшей касты западного мира. Один из самых известных родсовских стипендиатов до Салливана это, пожалуй, Б. Клинтон. Напомним, что по завещанию известного британского империалиста и колонизатора Сесиля Родса целью обучения в Оксфорде самых перспективных англоговорящих юношей со всего мира, "независимо от их религиозной и расовой принадлежности", должно быть привитие им веры в "преимущества сохранения единства империи" и в "необходимость союза всех англоговорящих народов мира". (1)

Тщательная продуманность выдвижения этой пары чувствуется во всем. В прошлые эпохи американской истории не раз происходило так, что помощники президентов по нацбезопасности и госсекретари схлестывались в острой борьбе за авторитет и "доступ к уху" президента. При этом формально более значимые по должности госсекретари далеко не всегда оказывались победителями. В нынешней ситуации, когда два первых лица не выглядят вполне надежными лидерами, подобные взаимоотношения были бы непозволительной роскошью и грозили бы в конец дестабилизировать систему. В тандеме Блинкен – Салливан роли, судя по всему, распределены четко: первый – ведущий, второй – ведомый. Блинкен, очевидно, сосредоточится на внешней политике, а Салливан, руководя работой Совета национальной безопасности, сможет сконцентрироваться на внутренних проблемах. Этот дуумвират в состоянии сосредоточить в своих руках полноту власти в стране, позволяя Байдену и Харрис заполнять собою новостные картинки.

Политическая философия дуэта Блинкен – Салливан может быть отнесена к неолиберальной (неолибы), характеризующейся склонностью к вмешательству и использованию силы во внешней политике "во имя высших принципов демократии". В этом смысле они мало чем отличаются от неоконсервативной (неоконы) школы, где подобное вмешательство обычно оправдывается "высшими интересами Америки". Разница в риторике. Ну и неолибы – ястребы демократические, а неоконы – республиканские. В целом и тем и другим свойственен постмодернистский эклектизм, в котором при всех оттенках неизменной целью остается сохранение любой ценой американского лидерства в мире.

Блинкен, например, последовательно поддерживал все американские военные вмешательства, свидетелем и разработчиком которых являлся в годы нахождения у власти, а также санкции и демарши против России. Он был близким помощником Байдена, когда тот оправдывал вторжение США в Ирак в 2003 году. Блинкен якобы даже рассорился с Байденом, когда последний не хотел поддержать вооруженную интервенцию в Ливию. По поводу американского присутствия в Сирии Блинкен лишь сетовал, что слишком поздно вмешались. "Блинкен согласился с некоторыми из самых больших ошибок внешней политики, которые Байден и Обама совершили, и он, как правило, был большим интервенционистом, чем они оба", – пишет Дэниел Ларисон, старший редактор American Conservative. Блинкен отвергал планы администрации Трампа по выводу американских войск из Германии как "глупые, злобные и стратегически проигрышные, ослабляющие НАТО и помогающие Владимиру Путину". Блинкен был ключевым исполнителем в формулировании реакции Обамы на возвращение Крыма в Россию. Выступая в Брукингском институте в 2014 году, Блинкен подчеркнул важность "политической изоляции России и президента страны Владимира Путина" как ослабляющей их геополитическое влияние.

2014 год – Блинкен против воссоединения Крыма с Россией

В состоянии ли Блинкен в отведенной ему крайне важной политической роли дорасти до уровня Киссинджера, пока неясно. Он вполне может остаться в истории как мастер закулисных интриг, так и не сумевший идти в ногу со временем, требовавшим конструктивного и равноправного диалога со всеми значимыми участниками международных отношений. Пока дуэт Блинкен – Салливан не выглядит миролюбиво и, по-видимому, настроен доказать однопартийцам, сделавшим на них ставку, свою жесткость в отстаивании интересов Америки. Однако объективный ход вещей неизбежно будет диктовать этой амбициозной паре необходимость исходить из того, что мир никогда не будет прежним. Сверхдержавного господства в нем Америки уже не будет. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для Соединенных Штатов и планеты в целом. Под вопросом остается и то, насколько гармоничными останутся отношения внутри двоицы неолибов. Одно дело – теория, другое – сложности жизни и столкновение честолюбий.

(1) "The Last Will And Testament of Cecil John Rhodes", Edited by W. T. Stead, "Review of Reviews" Office, London, 1902, pp. 23 -27.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608701700
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