В Дангаре (родина Рахмона) задержан офицер таджикских погранвойск с... 146 кг наркоты

08:39 23.12.2020

Офицер таджикских погранвойск задержан в Дангаре с 146 кг наркотиков



Сотрудники министерства внутренних дел Таджикистана задержали офицера пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Офицер был задержан со 146 килограммами наркотиков в Дангаринском районе 18 декабря.



Операцию по задержанию пограничника провели сотрудники Управления уголовного розыска и ОМВД по Дангаринскому району.



Задержанному офицеру 25 лет, он военнослужащий Дарвазского погранотряда.



Источник в МВД подтвердил данную информацию и сказал 21 декабря Радио Озоди, что офицер имеет звание старшего лейтенанта.



"Из 146 килограммов 101 кг составляет опий и остальные 45 кг – это гашиш. Сейчас начато следствие", - сообщил источник.



Мнение родных задержанного и его защитника, насколько этот военнослужащий замешан в контрабанде наркотиков, редакции неизвестно. В соответствии с действующим законодательством задержанному должно быть предъявлено обвинение в течение 72 часов с момента задержания, и затем уже суд решит, виновен ли задержанный или невиновен.



Протяженность таджикско-афганской границы составляет свыше 1400 километров. Власти говорят, что наркоторговцы используют для контрабанды наркотиков наиболее слабые места на линии госграницы. Хабибулло Вохидзода, директор Агентства по контролю за наркотиками, ранее в беседе с журналистами "Ховар" сказал, что за 11 месяцев 2020 года у контрабандистов было изъято 2 тонны 236 кг наркотиков.



В прошлом сотрудники правоохранительных органов также задерживались за незаконный оборот наркотиков. Шерхон Салимзода, бывший директор АКН, во время пресс-конференции в 2018 году отметил, что "некоторые сотрудники силовых структур причастны к контрабанде наркотиков".



Тогда он заявил, что задержаны несколько сотрудников правоохранительных органов, однако точное количество не уточнил.