 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГКНБ скрутил двукратного чемпиона мира по борьбе, депутата Джалал-Абадского горкенеша Нурбека Аканова... за бандитизм
09:35 23.12.2020

ГКНБ задержал двукратного чемпиона мира по борьбе Нурбека Аканова
В Жалал-Абадской области задержан депутат городского кенеша Нурбек Аканов.

Как сообщили источники Turmush, он был задержан на прошлой неделе.

Вместе с тем родные Аканова считают, что он не имеет никакой причастности к ОПГ. Наоборот, по их мнению, он пострадал от действий членов криминальной группировки. Они утверждают, что в адрес Аканова поступали угрозы и на него были совершены нападения.

В минувшую пятницу, 18 декабря пресс-служба ГКНБ распространила сообщение, что в Бишкеке и Жалал-Абадской области задержаны пятеро членов ОПГ, участвовавших в октябре в перестрелке в Сузакском районе.

Задержание проведено 16 декабря по расследуемому ГКНБ делу по факту вооруженного покушения на убийство сотрудника МВД и гражданских лиц со стороны группировки члена ОПГ Э.Мурзахметова, известного по кличке "Чач".

В отношении трех задержанных Жалал-Абадским областным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ в городе Ош сроком на 2 месяца. Двое задержанных были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ в Бишкеке.

Как проинформировали в ГКНБ, в отношении задержанных представителей криминалитета ведутся оперативно-следственные действия по установлению их причастности к ряду других противоправных фактов (вымогательства, грабежи, вооруженные нападения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, причинения тяжких телесных повреждений, рейдерские захваты и др.).

В начале октябре текущего года в Сузакском районе произошел инцидент со стрельбой. Житель М.М., 1984 года рождения, ехал с друзьями на своем автомобиле "Лексус 470". При выезде из села Достук (Серный) их остановил водитель "Мерседеса", ехавший с противоположной стороны.

Когда М.М. вышел из машины, водитель "Мерседеса" А.Н. выстрелил из оружия, которое было у него руках. Тогда М.М. вместе с друзьями, сидевшими в машине, побежали в сторону поля

Другой пассажир "Мерседеса" произвел выстрел из дробовика. Двое из "Лексуса" получили ранение. Но в больницу их не госпитализировали.

* Аканов является двукратным чемпионом мира по борьбе алыш, чемпионом Всемирной универсиады 2013 года в Казани, чемпионом Всемирных игр боевых искусств 2013 года, двукратным чемпионом Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле (2015 и 2017 годы).

Аканов Нурбек Калмаматович на прошедших 4 октября выборах в депутаты Жогорку Кенеша баллотировался от политической партии "Мекеним Кыргызстан" (№171).

Нурбек Аканов

Родился 8 декабря 1987 года.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608705300
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