Начальник академии МВД в Алматы Смаилов уволен после смерти жаловавшегося на поборы курсанта

10:41 23.12.2020

Начальник Алматинской академии МВД уволен после смерти жаловавшегося на поборы курсанта, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.



"В связи с гибелью Саламата Утегенова, курсанта Алматинской академии МВД им. Макана Есбулатова, департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего", - говорится в сообщении в среду.



Как уточняется, в учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия.



"Приказом министра внутренних дел от занимаемых должностей за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник академии Смаилов О.Х. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых пятеро также освобождены от занимаемых должностей", - рассказали в полиции.



Отмечается, что назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии.



"В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки, по поручению министра Ерлана Тургумбаева, будут проведены в 1 квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД", - резюмируется в сообщении.



Ранее сообщалось, что просивший у родных деньги на сдачу экзамена курсант найден мертвым в академии министерства внутренних дел в Алматы.



13 декабря в одном из подсобных помещений столовой алматинской академии МВД был обнаружен повешенным 19-летний Саламат Утегенов. Когда его сняли с петли, он еще подавал признаки жизни, но прибывшая позже бригада "скорой помощи" не смогла спасти парня.



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СМАИЛОВ Омербай Хозияшулы

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[20.10.1965 - ..]

Родился 20 октября 1965 года на ст. Аул Бородулихинского района Семипалатинской области.



В 1993 году окончил Ташкентский факультет инженеров пожарной безопасности МВД УЗ, а в 2002 году – Академию экономики и права. Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор,



Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности старшего инспектора инспекции Госпожнадзора ОВД Сарысуского райисполкома.



В 1993-1994 годы работал преподавателем цикла организации деятельности пожарной охраны АПТУ МВД Республики Казахстан.



В 1994 году был назначен на должность преподавателя кафедры профилактических дисциплин АВТУ МВД Республики Казахстан.



С 1996-1997 гг.обучался в Адъюнктуре АВТУ МВД РК.



В 1997-2003 годы работал старшим преподавателем-методистом Факультета заочного обучения АТИ МВД Республики Казахстан, а затем - Академии МВД РК.



С 2004 года занимал должность заместителя начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова по тылу.



начальник Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова (2019 - 12.2020)



полковник полиции.