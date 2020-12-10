КазМИД перевозбудился от "бреда сивых кобыл" о своих границах

11:46 23.12.2020

Бредом сивой кобылы назвал глава МИД РК территориальные претензии депутатов госдумы РФ



Бредом сивой кобылы назвал глава министерства иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди территориальные претензии депутатов госдумы РФ, сообщает корреспондент агентства.



"На самом деле вы понимаете очень актуальный вопрос. Мы после выступления депутат Никонова в здании министерства иностранных дел вызвали временного представителя посольства РФ, поскольку посол находился в командировке в Москве. Мой заместитель принял его и тогда мы официально передали ему ноту и официальную позицию МИДа. Согласно имеющей практике официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с парламентом и с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова. А если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, я как казах, гражданин Казахстана - это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом – это бред сивой кобылы", - заявил Тлеуберди в среду.



Он отметил, что "когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, ученых".



"Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что безусловно это не соответствует официальной позиции Российской Федерации. Как вы знаете, на законодательном уровне проведена делимитация нашей госграницы, был подписан на законодательном уровне двухсторонний договор между нашими странами. Сейчас, мы проводим демаркацию госграницы, в связи с пандемией этот процесс был приостановлен, поэтому в течение трех лет мы завершим демаркацию. Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе", - резюмировал министр.



Напомним, 10 декабря депутат госдумы Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".



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"Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.



12 декабря министерство иностранных дел Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата госдумы. Позже Никонов заявил, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР", а также выразил "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана". Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя заявление Никонова, отметил, что слова депутата госдумы "являются политической безответственностью и оскорблением".



Также стало известно, что в Москве на заборе посольства Казахстана был размещен баннер "Северный Казахстан – русская земля". Инцидент произошел 11 декабря, на следующий день после того, как председатель комитета по образованию и науке государственной думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов заявил о том, что Россия якобы подарила территорию Казахстану. Задержанного у здания посольства Казахстана позже отпустили.



Позже первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий от лица российской госдумы заявил, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана. По его словам, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому он надеется, что инцидент с высказываниями депутата госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.



Мажилисмен Бахытбек Смагул тоже высказался по поводу слов Никонова, отметив, что Россия велика, и новые земли ей ни к чему.



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13 декабря стало известно, что плакат "Северный Казахстан ‒ это казахская земля" повесили перед консульством России в Алматы. При этом появились сообщения о том, что вывесивших плакат задержала полиция.



14 декабря появился фрагмент видео, на котором депутат госдумы Евгений Федоров, комментируя слова Никонов, заявил о том, что Россия должна потребовать от Казахстана отдать территорию. Федоров до получения депутатского мандата работал в совете обороны при администрации президента России, занимал пост вице-министра по атомной энергии, является полковником в отставке. По сообщениям российских СМИ, ранее он называл Россию колонией США.



В это же день доктор исторических наук, российский профессор Виктор Козодой, говоря о территориальных претензиях к Казахстану Никонова и Федорова, поставил под сомнение их компетентность в вопросах истории, отметив, что Казахское ханство было образовано на 15 лет раньше "Русского государства".



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметил, что у России не так много союзников, чтобы позволять себе неадекватные высказывания, а знаменитый казахстанский поэт Олжас Сулейменов, говоря о территориальных претензиях к Казахстану, выразил мнение, что казахстанцам нужно уделить больше внимания северным областям страны. Общественный деятель Мурат Ауэзов, комментируя неоднозначные заявления российских политиков, объяснил, почему текущая геополитическая ситуация не позволит создать "новую Российскую Империю". В мажилисе, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметили, что официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало. Общественный деятель Амантай Кажы заявления "единороссов" назвал неофашизмом и неоколониализмом. В то же время, известный казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, комментируя выступления депутов-единороссов, заявил о том, что молчание казахстанцев "не титульного" происхождения воспринимается как согласие с позицией российских политиков.



Также 14 декабря также стало известно, что в Нур-Султане автолюбитель погнул шлагбаум посольства России.



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15 декабря КазТАГ сообщил о том, что пять из шести граничащих с Россией регионов Казахстана оказались в аутсайдерах по субвенциям из бюджета.



16 декабря стало известно о том, что депутат госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский поддержал территориальные претензии к Казахстану со стороны Никонова. В тот же день появились новые высказывания Федорова – в частности, он заявил, что России нужно отдать территорию Казахстана и области Беларуси и Украины.



17 декабря нападки депутатов госдумы на Казахстан агентству КазТАГ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



18 декабря сенатор Ахылбек Куришбаев призвал запретить въезд выступившим против Казахстана депутатам госдумы России.



19 декабря "Московский комсомолец" (МК) опубликовал аналитический материал о заявлениях депутатов госдумы и реакции казахстанцев. Издание указывает на то, что Никонов и Федоров не политические маргиналы, а члены правящей партии "Единая Россия", а извинившись за их слова, Москва фактически признает неправоту президента России Владимира Путина. Также МК отмечает, что "беспокойство казахов понять можно", так как "на месте Украины может оказаться каждый". В то же время в России началась публикация пропагандистских материалов, в которых, в числе прочего, утверждается, что 74% населения Казахстана якобы является "пророссийской", националисты называются "агрессивными", кроме того, распространяется ряд других утверждений, не соответствующих действительности.



20 декабря КазТАГ привел мнение известного российского политика, общественного деятеля и журналиста Максима Шевченко, который заявил о том, что в Астрахани и Оренбургской области России казахи являются коренным этносом, а также отметил, что "Великая степь – обитель Родины казахов, тюрок, кочевых народов".



22 декабря стало известно о новых заявлениях Федорова, который, в числе прочего, заявил, что в России рассматривают народ Казахстана как российский народ, казахов – как часть русского народа, а Казахстан назвал "сепаратистской территорией".