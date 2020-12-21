КырДепутаты продолжают делить портфели своего нелегитимного сборища (Жогорку кенеша)

12:48 23.12.2020

Мирлан Бакиров прокомментировал свою отставку с поста вице-спикера ЖК

Провели беседу с лидером фракции Бакытом Торобаевым и пришли к единому мнению. Так прокомментировал АКИpress свой уход с поста вице-спикера Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс").



Есть и другие депутаты, которые достойны этой должности, добавил он.



Фракция в свою очередь уже выдвинула кандидата на пост вице-спикера ЖК - Уланбека Исмаилова.



Еще одна оппозиционная фракция в парламенте "Ата Мекен" намерена выдвинуть на эту должность Нурбека Сыдыгалиева, но вопрос еще не решен.