Хоким Ташкента Артыкходжаев пообещал выплатить все долги по сносам до конца 2021 года

12:58 23.12.2020

"В истории Узбекистана за год такую компенсацию не выплачивали". В этом году на денежные выплаты и выделения земли в связи со сносами недвижимости выделено около 700−800 млрд сумов, сообщил хоким Ташкента. Он пообещал выплатить все долги за снесенное имущество до конца 2021 года.



Хокимият Ташкента выплатит все компенсации за снесенную недвижимость до конца 2021 года. Об этом на пресс-конференции в субботу заявил хоким Джахонгир Артыкходжаев, передает корреспондент "Газеты.uz".



По словам градоначальника, в этом году хокимият выплатил деньги владельцам имущества, снесенного с 2005 года.



"В истории Узбекистана за год такую компенсацию не выплачивали… В этом году около 700−800 млрд сумов пошли на [компенсации по сносам] в виде денежных выплат, выделения земли. По нашим расчетам, до конца 2021 года никто не останется без выплат за снос с 2005 года. Но это в том случае, если это было справедливо, если есть решение суда, если была правильная разница в цене. Мы дадим деньги или выделим землю либо [выплатим] другим способом", - заявил хоким.



Он отметил, что сейчас при сносе имущества для нужд государства сначала выплачивается положенная компенсация.



"Если у нас есть деньги или земля, мы принимаем решение о сносе с согласия владельца. Мы будем стараться не делать тех вещей, как раньше (речь о неожиданных и незаконных сносах - ред.). Мы принципиально поставили эту цель перед собой", - сказал Джахонгир Артыкходжаев.



Хокимияты неоднократно подвергались критике за сносы жилья и других объектов без определения источника финансирования компенсационных выплат.



На недавней встрече с заместителем министра финансов Ахадбеком Хайдаровым депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев спрашивал, почему в проекте госбюджета на 2021 год определено выделение всего 150 млрд сумов в централизованный фонд при Кабинете министров по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд.



"Откуда взялась эта сумма? Определена очень маленькая сумма по сравнению с реальной потребностью. Я знаю один район в Ташкентской области, где есть задолженность на 100 млрд сумов. До сих пор не выплачены долги. Снести - снесли, а место до сих пор пустует. Место нельзя использовать, предпринимательство тоже приостановлено. А [выделяемая] сумма покроет только два-три района по всей республике. Сколько мы спорим с хокимиятами по этому вопросу, они говорят, что в бюджете нет денег. Несмотря на это, они осуществили снос", - заявил Расул Кушербаев.



Замглавы Минфина напомнил, что с января 2020 года вступил в силу новый порядок изъятия земельных участков, согласно которому снос недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается.