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Казаки в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, - В.Гулевич
13:14 23.12.2020

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 20.12.2020 |

Значимое общественное явление, возникшее "из низов"

17 декабря в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) прошли мероприятия, приуроченные к 29-й годовщине возрождения Черноморского казачьего войска, чьи подразделения подчинены Министерству обороны и Министерству госбезопасности ПМР.

"Возрождение проходило сложно. В отличие от других регионов постсоветского пространства, где в первую очередь стали мирно восстанавливать историю, традиции, нам пришлось начинать с боевых действий по защите Приднестровья от вооруженной агрессии националистов Молдовы. На тот период мы первые из всех казачьих войск участвовали в защите нашего Отечества", – вспоминает атаман Черноморского казачьего войска Игорь Небейголова.

В боях за Приднестровье сложили головы 95 казаков, среди которых 27 – казаки-добровольцы из России. Всего в отражении румыно-молдавской агрессии участвовали около двух тысяч казаков-черноморцев и казаков с Кубани, Дона, Терека, Урала, из Сибири.

Война в Приднестровье послужила отправной точкой для осмысления казачеством своего места в новой политической действительности, где торжествовал "парад суверенитетов". Своей миссией казачество видело защиту русских и русскоязычных, поддержку союзников России за ее новыми рубежами.

Следующей войной для казачества стал конфликт в Южной Осетии, противостоявшей националистическому режиму Звиада Гамсахурдии в Грузии. Первые казаки-добровольцы прибыли туда в 1992 году. Большинство из них были кубанцами, терцами и донцами; были также и сибирские казаки.

В том же 1992 году около сотни кубанских казаков и казаков-черноморцев из Приднестровья прибыли в Нагорный Карабах на помощь армянам. На стороне азербайджанцев воевали боевики Басаева и афганские моджахеды. В селе Ванк Мартакертского района впоследствии был открыт памятник-хачкар 14 погибшим кубанцам. Черноморцы тоже понесли потери.

Затем была грузино-абхазская война. На помощь абхазам пришли 3-5 тысяч казаков со всей России, главным образом с Кубани, около 500 из них погибли. После войны в Абхазии был учрежден отдельный Сухумский округ Кубанского казачьего войска.

Потом была Югославия. Зимой 1993 г. здесь появился 1-й казачий отряд в составе пятидесяти человек, куда вошли в том числе казаки из центральных регионов России. Отряд участвовал в штурме села Твырковичи в Боснии, обороне Скилани в Республике Сербской, боях на горе Заглавак, в рейде Руда – Горожде и других операциях. Известно о гибели семи казаков.

В 1996 году в Чечне воевал добровольческий казачий батальон имени генерала Ермолова, официально значившийся как 694-й отдельный мотострелковый, сформированный из терских и кубанских казаков разных возрастов. Казаки понесли серьезные потери (27 человек), воюя в Грозном, Орехово, Шали, Ачхой-Мартане, Ведено. Во вторую чеченскую кампанию из казаков формировали комендантские взводы.

Около двух тысяч казаков из разных казачьих войск вместе с подразделением МВД Крыма "Беркут" обеспечивали порядок на референдуме 16 марта 2014 года о воссоединении с Россией. От пули снайпера в те дни погиб донской казак Руслан Казаков.

А самое массовое участие казаки приняли в отражении агрессии киевского режима против Донбасса. Здесь же они понесли самые многочисленные потери за всю постсоветскую историю. По данным Союза добровольцев Донбасса, в ЛНР и ДНР сражались около 50 тысяч российских добровольцев, из них 19 тысяч – казаки со всех уголков России (енисейские, оренбургские, астраханские, волжские, иркутские, забайкальские, уральские, сибирские, уссурийские и др.).

До 1920-х годов Донбасс территориально входил в состав Всевеликого войска Донского. Сейчас донское казачество здесь снова возродилось, на этот раз как структура в Минобороны ДНР и ЛНР. Теперь ряды казаков в Донбассе пополняются и местными кадрами.

До революции 1917 года казаки традиционно занимались охраной границ империи, выступали в качестве иррегулярных воинских формирований для содействия армии в войсковых операциях и тыловой службе. Так, указом Екатерины II от 22 января 1788 г. из бывших запорожских казаков был сформирован Кош верных казаков, в 1790 году переименованный в Черноморское войско.

На сегодня Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации включает 11 казачьих войск и несколько казачьих округов, от Калининграда до Сахалина, общей численностью до 200 тысяч человек. С 2019 года они объединены в единую федеральную структуру Всероссийское казачье общество. Около двух десятков казачьих обществ в государственный реестр не входят, но участвуют в ратной и иной деятельности наравне с реестровыми. Казаки Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии считаются братскими (союзными) казачьими войсками для российских казаков.

И для реестровых, и для нереестровых участие в вооруженных конфликтах является добровольным. Ситуация во многом напоминает дореволюционные времена, когда казачество тоже делилось на реестровое и нереестровое (вспомогательное). Современные казачьи объединения в центральной России, Калининградской области и других "нетрадиционных" для казачества регионах являются, на самом деле, продолжателями традиций царских городовых казачьих полков, набиравшихся по городам из охочих людей.

В вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве погибло больше тысячи казаков, но за это время добровольческое движение внутри российского казачества превратилось в значимое общественное явление.

Это движение формировалось стихийно, "из низов", и не является следствием административной инициативы. Оно продолжает традиции российских добровольцев эпохи русско-турецких и англо-бурских войн, гражданской войны в Испании…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608718440
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