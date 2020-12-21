В Узбе, как выяснилось, еще в ноябре задержан экс- помощник Ислама Каримова - бизнесмен Мирзамухамедов

13:29 23.12.2020

Задержанный экс-помощник Ислама Каримова оказался партнером основателя Murad Buildings



Пожелавший остаться неизвестным представитель Генеральной прокуратуры подтвердил информацию о задержании в конце ноября этого года Улугбека Мирзамухамедова - бывшего помощника (помощника-референта) ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе расследования "Озодлика" стало известно, что 52-летний бывший чиновник являлся партнером известного в Узбекистане предпринимателя Мурода Назарова, являющегося основателем строительно-девелоперской компании Murad Buildings.



Ранее русскоязычные интернет-издания в Узбекистане писали о задержании Улугбека Мирзамухамедова и проведении обыска в его доме.



Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана не предоставил информацию о подробностях уголовного дела, ставшего причиной задержания Мирзамухамедова. Кроме того, он не уточнил, какого рода обвинения выдвигаются против бывшего чиновника. Собеседник ограничился лишь кратким ответом о том, что в настоящее время Улугбека Мирзамухамедова допрашивают в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.



Ранее независимое интернет-издание Eltuz.com сообщало о том, что у Мирзамухамедова из-за невозврата денег произошел конфликт с неким Фаррухом Мирзаевым, известным в криминальном мире по прозвищу "Стоматолог". Издание писало, что после этого конфликта "должник Мирзаев решил посадить бывшего помощника Каримова".



Также в этой статье утверждается, что Мирзамухамедов "брал взятки за утверждение на должность того или иного дипломата" в период, когда он работал помощником первого президента.



Однако официального подтверждения этой информации не имеется.



Чиновник, лично знакомый с помощниками первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в частности, с Георгием Крайновым и Зелимханом Хайдаровым, в беседе без микрофона с журналистом "Озодлика" заявил, что "Мирзамухамедов был чересчур алчным и в качестве взятки брал в основном дорогие часы и раритетные автомобили".



Улугбек Мирзамухамедов.



Об аресте Мирзамухамедова первым написал основатель сайта uyat.uz Абу-Али Ниязматов. Он писал, что при обыске в доме экс-чиновника было обнаружено много драгоценных и антикварных предметов, в частности, настоящие античные греческие статуи, античный китайский фарфор, внушительная коллекция часов класса люкс, большое количество иностранной валюты, а в гараже - несколько престижных автомобилей - Бентли, Мерседес и Рэндж Ровер.



В распоряжении редакции "Озодлика" имеется фотография, на которой Улугбек Мирзамухамедов рядом с дорогим ретро-автомобилем. Также в распоряжении нашей редакции имеется еще одна фотография, на которой проживающий в Москве сын бывшего чиновника запечатлен на дорогом Гелендвагене с госномером Узбекистана.



Автомобиль бывшего чиновника.



В ходе расследования мобильный репортер "Озодлика" посетил махаллю на Луначарском шоссе в Ташкенте, где находится шикарный дом Мирзамухамедова, и пообщался с его соседями. Соседи подтвердили задержание и обыск в доме "могущественного помощника".



След Murad Buildings



По словам чиновника, попросившего нашу редакцию не разглашать его имени, "свои деньги, накопленные путем коррупции, Мирзамухамедов прокручивал через предпринимателя, строящего многоквартирные дома класса люкс в центре Ташкента".



В ходе изучения темы редакции "Озодлика" удалось заполучить документы частной компании, учрежденной Мирзамухамедовым. Компания инвестировала в строительство многоэтажного комплекса на месте дома № 7 по улице Бабура в Ташкенте, который был признан Министерством культуры Узбекистана как памятник архитектуры. Согласно документам из реестра, эта компания называется ООО Murad Buildings, владельцем 50-процентной доли в этой компании является Назаров Муроджон Тахирджанович, остальные 50 процентов доли принадлежат Мирзамухамедову Улугбеку Уткуровичу.



Документ о компании.



По словам источника "Озодлика" в Министерстве культуры Узбекистана, именно Улугбек Мирзамухамедов в 2007 году оказал давление на тогдашнего мэра Ташкента Абдукаххара Тухтаева с тем, чтобы градоначальник помог исключить дом №7 из списка памятников архитектуры. В 2019 году под давлением общественности это здание снова было внесено в список памятников архитектуры.



Здание, находящееся по улице Бабура в Ташкенте, остается головной болью для министров культуры Узбекистана. На фото: прежний и нынешний министры культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев (слева) и Озодбек Назарбеков.



Мобильный репортер "Озодлика" приехал в дом №38 А по улице Ойбека в Ташкенте. Этот адрес был указан в документах частной компании. По этому адресу находился головной офис компании Murad Buildings, которая строит многоквартирные дома класса люкс в центре узбекской столицы.



Связаться с владельцем компании Муродом Назаровым нашей редакции пока не удалось.



Чиновник из команды Каримова, который всегда держался в тени



Кто такой Улугбек Уткурович Мирзамухамедов, который до августа 2016 года работал помощником президента Ислама Каримова и был задержан в конце ноября 2020 года?



Журналист "Озодлика" при помощи однокурсника Мирзамухамедова и других близко знавших его источников попытался восстановить биографию чиновника из команды первого президента.



Улугбек Мирзамухамедов всегда предпочитал оставаться в тени, не привлекая к себе внимания. Его фотография и видео с его участием никогда не появлялись в официальной прессе.



Мирзамухамедов, предки которого были родом из Кашкадарьинской области, родился в 1968 году в Ташкенте. После окончания факультета Международных экономических отношений Института востоковедения, он начал работать в Министерстве иностранных дел. Из министерства он был переведен в Аппарат президента. Последней должностью Мирзамухамедова была должность помощника-референта Ислама Каримова.



Указом президента Узбекистана от 25 августа 2011 года был награжден медалью "Шухрат" ("Слава"). В документе о награждении Мирзамухамедов указан в качестве "ответственного сотрудника Аппарата президента".



Спустя немного времени после того, как в сентябре 2016 года Шавкат Мирзияев стал исполнять обязанности президента Узбекистана, Мирзамухамедов был снят с занимаемой должности.



Один из узбекских чиновников в разговоре с журналистом "Озодлика" сообщил, что в период, когда Шавкат Мирзияев работал премьер-министром, Улугбек Мирзамухамедов оказывал на него давление с тем, чтобы Мирзияев подписал необходимые документы в пользу приближенных к Мирзамухамедову предпринимателей.



Однако официального подтверждения этой информации нет.



Шухрат Бабаджанов