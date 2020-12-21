 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.12.2020
13:39  Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
13:36  В Бишкеке митингуют заемщики. Требуют снизить процент по ипотеке
13:33  Власти Узбекистана продолжают набирать кредиты "на реформы"
13:29  В Узбе, как выяснилось, еще в ноябре задержан экс- помощник Ислама Каримова - бизнесмен Мирзамухамедов
13:14  Казаки в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, - В.Гулевич
12:58  Хоким Ташкента Артыкходжаев пообещал выплатить все долги по сносам до конца 2021 года
12:57  УзбПевец Жасур Умиров заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

12:48  КырДепутаты продолжают делить портфели своего нелегитимного сборища (Жогорку кенеша)
11:46  КазМИД перевозбудился от "бреда сивых кобыл" о своих границах
10:41  Начальник академии МВД в Алматы Смаилов уволен после смерти жаловавшегося на поборы курсанта
10:29  Коронавирус поставил Прибалтику на колени
10:24  Спастись от мятежа в Африке (центральной ее части) надеются с помощью россиян
09:35  КырГКНБ скрутил двукратного чемпиона мира по борьбе, депутата Джалал-Абадского горкенеша Нурбека Аканова... за бандитизм
08:39  В Дангаре (родина Рахмона) задержан офицер таджикских погранвойск с... 146 кг наркоты
08:35  Неолибы вместо неоконов. В США за спиной Байдена будет править дуумвират Блинкен – Салливан, - Д.Минин
01:57  Восточное сближение: Турция и Китай связали себя железной дорогой
01:53  Уроки Карабаха для России, - К.Затулин
00:18  Константин Ремчуков. "Вчерашней жизни больше нет! На все – новая цена!"
00:16  В России стало в два раза меньше мигрантов
00:12  О дурацких неологизмах "бетперде" (маска), "жакпаймай" (мазь) в казахском языке, - Н.Нуртазина
00:05  Почему у Украины нет будущего, - А.Головачев
Вторник, 22.12.2020
19:12  Баку-Кабул. Появится ли свет в конце "Лазуритового коридора", - В.Панфилова
15:16  2020-й - уходи! Самый високосный год
15:13  Пандемия паники: так ли страшен коронавирус? - Р.Кипшакбаев
15:12  Не брал! Узбекский генерал Усманов оправдан в зале суда
15:11  Таджики в Узбекистане: "Когда Душанбе достроит обещанные детсад и школу?"
15:09  Битва за ресурс. "Глубинное государство" может пойти на уступки Трампу, - М.Хазин
15:08  Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
15:06  Кризис впереди: что ждет экономику Таджикистана после коронавируса
15:04  Ледник тает, а с ним и мечта: избежит ли Таджикистан энерголимита в 2021 году
15:01  В Оше открыли корпус школы, построенный на "коррупционные" деньги
14:59  Шпион, выйди вон. Казахстану пора избавиться от своих "ино-агентов", - В.Шацких
14:57  Как Моника Левински стала виновницей войны в Ираке, - "Аль Джазира"
14:55  Запад отрекся от Христа, - Пол Робертс
11:30  На руинах Кыргызского образования, - "ВечБишкек"
10:41  Сонного Джо Байдена вакцинировали в прямом эфире. Не проснулся...
09:36  Чепушило Трамп готовит свою альтернативную веб-"инауругацию"
09:28  Легендарный норвежский лыжник Нортуг оказался наркоманом и сядет в тюрьму. Куда смотрит ВАДА...
08:00  Щедрый сэнсей. Глава минфина Японии Таро Асо получил узбекский орден
07:56  Могут ли США сорвать внеочередные выборы в Киргизии через тысячи НПО? - В.Прохватилов
07:39  Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021
00:44  КырВыборы. Канат Исаев "сливает" свою выборную кампанию под Жапарова
00:40  Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19
00:37  Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин "Спутник V" специально для трудовых мигрантов
00:30  Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?
00:17  УзбПарламент принял законы, ограничивающие права граждан на кассационное обжалование судебных решений
00:05  Эпидемия сепаратизма: от Европы до Африки, - Ю.Сигов
00:00  В России зачали еще один синекуро-бессмысленный госорган - Госсовет
Понедельник, 21.12.2020
23:35  В Турции задержан известный узб-журналист Абдукарим Мирзаев
22:22  На Украине декоммунизировали Деда Мороза
20:07  Как посткоронавирусным будущим стало наше простое прошлое, - Г.Почепцов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбе, как выяснилось, еще в ноябре задержан экс- помощник Ислама Каримова - бизнесмен Мирзамухамедов
13:29 23.12.2020

Задержанный экс-помощник Ислама Каримова оказался партнером основателя Murad Buildings

Пожелавший остаться неизвестным представитель Генеральной прокуратуры подтвердил информацию о задержании в конце ноября этого года Улугбека Мирзамухамедова - бывшего помощника (помощника-референта) ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе расследования "Озодлика" стало известно, что 52-летний бывший чиновник являлся партнером известного в Узбекистане предпринимателя Мурода Назарова, являющегося основателем строительно-девелоперской компании Murad Buildings.

Ранее русскоязычные интернет-издания в Узбекистане писали о задержании Улугбека Мирзамухамедова и проведении обыска в его доме.

Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана не предоставил информацию о подробностях уголовного дела, ставшего причиной задержания Мирзамухамедова. Кроме того, он не уточнил, какого рода обвинения выдвигаются против бывшего чиновника. Собеседник ограничился лишь кратким ответом о том, что в настоящее время Улугбека Мирзамухамедова допрашивают в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Ранее независимое интернет-издание Eltuz.com сообщало о том, что у Мирзамухамедова из-за невозврата денег произошел конфликт с неким Фаррухом Мирзаевым, известным в криминальном мире по прозвищу "Стоматолог". Издание писало, что после этого конфликта "должник Мирзаев решил посадить бывшего помощника Каримова".

Также в этой статье утверждается, что Мирзамухамедов "брал взятки за утверждение на должность того или иного дипломата" в период, когда он работал помощником первого президента.

Однако официального подтверждения этой информации не имеется.

Чиновник, лично знакомый с помощниками первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в частности, с Георгием Крайновым и Зелимханом Хайдаровым, в беседе без микрофона с журналистом "Озодлика" заявил, что "Мирзамухамедов был чересчур алчным и в качестве взятки брал в основном дорогие часы и раритетные автомобили".

Улугбек Мирзамухамедов.

Об аресте Мирзамухамедова первым написал основатель сайта uyat.uz Абу-Али Ниязматов. Он писал, что при обыске в доме экс-чиновника было обнаружено много драгоценных и антикварных предметов, в частности, настоящие античные греческие статуи, античный китайский фарфор, внушительная коллекция часов класса люкс, большое количество иностранной валюты, а в гараже - несколько престижных автомобилей - Бентли, Мерседес и Рэндж Ровер.

В распоряжении редакции "Озодлика" имеется фотография, на которой Улугбек Мирзамухамедов рядом с дорогим ретро-автомобилем. Также в распоряжении нашей редакции имеется еще одна фотография, на которой проживающий в Москве сын бывшего чиновника запечатлен на дорогом Гелендвагене с госномером Узбекистана.

Автомобиль бывшего чиновника.

В ходе расследования мобильный репортер "Озодлика" посетил махаллю на Луначарском шоссе в Ташкенте, где находится шикарный дом Мирзамухамедова, и пообщался с его соседями. Соседи подтвердили задержание и обыск в доме "могущественного помощника".

След Murad Buildings

По словам чиновника, попросившего нашу редакцию не разглашать его имени, "свои деньги, накопленные путем коррупции, Мирзамухамедов прокручивал через предпринимателя, строящего многоквартирные дома класса люкс в центре Ташкента".

В ходе изучения темы редакции "Озодлика" удалось заполучить документы частной компании, учрежденной Мирзамухамедовым. Компания инвестировала в строительство многоэтажного комплекса на месте дома № 7 по улице Бабура в Ташкенте, который был признан Министерством культуры Узбекистана как памятник архитектуры. Согласно документам из реестра, эта компания называется ООО Murad Buildings, владельцем 50-процентной доли в этой компании является Назаров Муроджон Тахирджанович, остальные 50 процентов доли принадлежат Мирзамухамедову Улугбеку Уткуровичу.

Документ о компании.

По словам источника "Озодлика" в Министерстве культуры Узбекистана, именно Улугбек Мирзамухамедов в 2007 году оказал давление на тогдашнего мэра Ташкента Абдукаххара Тухтаева с тем, чтобы градоначальник помог исключить дом №7 из списка памятников архитектуры. В 2019 году под давлением общественности это здание снова было внесено в список памятников архитектуры.

Здание, находящееся по улице Бабура в Ташкенте, остается головной болью для министров культуры Узбекистана. На фото: прежний и нынешний министры культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев (слева) и Озодбек Назарбеков.

Мобильный репортер "Озодлика" приехал в дом №38 А по улице Ойбека в Ташкенте. Этот адрес был указан в документах частной компании. По этому адресу находился головной офис компании Murad Buildings, которая строит многоквартирные дома класса люкс в центре узбекской столицы.

Связаться с владельцем компании Муродом Назаровым нашей редакции пока не удалось.

Чиновник из команды Каримова, который всегда держался в тени

Кто такой Улугбек Уткурович Мирзамухамедов, который до августа 2016 года работал помощником президента Ислама Каримова и был задержан в конце ноября 2020 года?

Журналист "Озодлика" при помощи однокурсника Мирзамухамедова и других близко знавших его источников попытался восстановить биографию чиновника из команды первого президента.

Улугбек Мирзамухамедов всегда предпочитал оставаться в тени, не привлекая к себе внимания. Его фотография и видео с его участием никогда не появлялись в официальной прессе.

Мирзамухамедов, предки которого были родом из Кашкадарьинской области, родился в 1968 году в Ташкенте. После окончания факультета Международных экономических отношений Института востоковедения, он начал работать в Министерстве иностранных дел. Из министерства он был переведен в Аппарат президента. Последней должностью Мирзамухамедова была должность помощника-референта Ислама Каримова.

Указом президента Узбекистана от 25 августа 2011 года был награжден медалью "Шухрат" ("Слава"). В документе о награждении Мирзамухамедов указан в качестве "ответственного сотрудника Аппарата президента".

Спустя немного времени после того, как в сентябре 2016 года Шавкат Мирзияев стал исполнять обязанности президента Узбекистана, Мирзамухамедов был снят с занимаемой должности.

Один из узбекских чиновников в разговоре с журналистом "Озодлика" сообщил, что в период, когда Шавкат Мирзияев работал премьер-министром, Улугбек Мирзамухамедов оказывал на него давление с тем, чтобы Мирзияев подписал необходимые документы в пользу приближенных к Мирзамухамедову предпринимателей.

Однако официального подтверждения этой информации нет.

Шухрат Бабаджанов

Источник - Озодлик
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608719340
Новости Казахстана
- Правительство рассмотрело вопросы использования водных ресурсов
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Подведены итоги государственного аудита оценки реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы
- Запрос депутатов Мажилиса Парламента относительно урегулирования работы мониторинговых групп
- Кадровые перестановки
- Уколи меня ты, уколи…
- План модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане на 2021 год описали эксперты
- Запрос депутатов Мажилиса о пересмотре условий вступления в ВТО и ЕАЭС
- Сенаторы рассмотрели законопроект об образовании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  