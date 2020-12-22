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Власти Узбекистана продолжают набирать кредиты "на реформы"
13:33 23.12.2020

Вторник, 22 Декабря 2020

Совет исполнительных директоров Всемирного банка на минувшей неделе одобрил решение выделении Узбекистану 500 миллионов долларов.

В распространенном сообщении уточняется, что средства выделены для дальнейших социально-экономических реформ в прозрачной и инклюзивной (разнонаправленной - ред.) форме. В рамках этого правительству была оказана поддержка в смягчении негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19, а также в проведении реформ, обозначенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017-2021 годах.

"Вместе с осуществлением антикризисной программы за последний год правительство также имплементировало несколько важных реформ, призванных ускорить переход страны к открытой, конкурентной и инклюзивной экономике", - говорится в заявлении банка.

Несколькими днями ранее, 14 декабря, Азиатский банк развития (АБР), тоже объявил, что одобрил заем в 93 миллиона долларов для содействия в повышении конкурентоспособности в Узбекистане и стимулирования инклюзивного (это заумное слово им очень нравится - ред.) роста за счет улучшения востребованных на рынке навыков молодежи и безработных.

Таким образом крупнейшие банки-заемщики продолжают снабжать деньгами коррумпированный режим Шавката Мирзиеева, который если не все, то значительную часть этих денег тратит не на заявленные им цели, а просто присваивает или расходует на строительство так называемых "элитных" жилых комплексов, которые либо становятся собственностью родни президента, либо "продаются" ею на этапе выделения земли и финансов, в то же время максимально уплотняя Ташкент и другие города Узбекистана и, фактически, уничтожая жизненное пространство горожан.

В августе в опубликованном Центральным банком отчете сообщалось, что за 9 месяцев 2020 года внешний долг Узбекистана увеличился на 19,7% или 4,824 миллиарда долларов - до 29,3 миллиарда долларов.

Из почти 5 миллиардов долларов кредитов, полученных за первые девять месяцев этого года, 2,941 миллиарда 600 тысяч долларов были привлечены государством и 1 миллиард 883 миллиона 200 тысяч долларов - частным сектором. Кто выступает в роли этого "частного сектора", в сообщении банка не пояснялось.

В целом, по состоянию на 1 октября 2020 года размер государственного внешнего долга составил 18,7 миллиарда долларов, а частного внешнего долга - 10,59 миллиарда.

Уничтожение дореволюционного военного городка в Ташкенте

Напомним, что объем совокупного государственного долга Узбекистана в течение одного только 2019 года увеличился на 40,9 процента. Центральный банк в своем годовом отчете объяснил его увеличение заимствованиями для финансирования госпрограмм по развитию отраслей экономики и регионов. Однако иного объяснения он дать и не мог, поскольку его главу назначает верхняя палата парламента Узбекистана по представлению президента Мирзиеева, то есть главного выгодополучателя.

Прозрачной и доступной для общества отчетности по этим кредитам не существует. Решения о заимствованиях принимаются самим Мирзиеевым и куда потом направляются эти деньги сказать никто не может, а сами власти не хотят.

Резкое увеличение госдолга совпало с появлением неисчерпаемых средств у множества строительных фирм-однодневок, которые получают от мэра Ташкента и других назначенцев Мирзиеева земельные участки в самых престижных местах крупнейших городов страны. Этими застройщиками возводятся "элитные" жилые комплексы и бизнес-центры, которые "сажаются" на уже готовую энергетическую, водопроводно-канализационную и газовую сеть. При этом сносятся частные дома, в том числе признанные памятниками архитектуры, уничтожаются городские парки, зеленые зоны, школьные стадионы и спортплощадки. На их местах появляются "высотки", остающиеся пустыми, поскольку деньги зарабатываются не от продажи квартир (покупательского спроса нет), а от "распила" получаемых кредитов.

Происходящее вызвало первую стихийную попытку обращения в МВФ и АБР, правда, пока лишь в Фейсбуке.

Ташкентец Миразиз Базаров минувшим летом на своей странице в этой соцсети обратился с призывами к МВФ и АБР (Азиатскому банку развития - ред.) не предоставлять правительству Узбекистана никаких кредитов до обеспечения прозрачной отчетности об их использовании. В них говорилось, что, несмотря на декларируемые цели - поддержку секторов экономики, социальной сферы, строительство больниц и их оснащение, водоснабжение и ирригацию, - по многочисленным свидетельствам, часть расходов была истрачена нецелевым образом, и опять-таки обращалось внимание на отсутствие механизма прозрачности и контроля расходов предоставленных средств со стороны общества и граждан. Более того, сами кредиты, выданные международными организациями, стали не только катализатором чрезвычайного роста уровня коррупции, но и ударили по бизнесу и экономике.

В другой статье на эту тему, обращаясь к руководству Азиатского банка развития Базаров, в частности, попросил его:

1. Остановить выдачу кредитов правительству Узбекистана до тех пор, пока в стране не будет создана прозрачная система расходования средств АБР (т.е. публичное раскрытие подробных документов по использованию денег);

2. Провести расследование о том, как использовались кредиты, выданные АБР для ответа на Ковид-19, и сделать выводы доступными для общественности;

3. Усилить требования АБР к прозрачности государственных займов и грантов в Узбекистане, включая создание эффективной системы мониторинга расходов, обязательное раскрытие отчетов мониторинга АБР и продвижение механизма подотчетности банка;

4. Обеспечить социальную поддержку наиболее уязвимым группам в Узбекистане, в частности тем, кто остался без средств к существованию из-за карантинных мер, и обеспечить четкую и прозрачную матрицу для этого процесса;

5. Обеспечить, чтобы существующие клиенты АБР в Узбекистане следовали требованиям безопасности работников, связанным с Covid, и внедрили наилучшие доступные меры по защите работников;

6. Просить правительство Узбекистана создать четкие антикоррупционные механизмы, включая прозрачность публичных тендеров, реформу милиции и прокуратуры.

Его призыв не остался без внимания: вскоре Миразиз Базаров сообщил, что ему позвонили из Службы государственной безопасности (СГБ) и вызвали для допроса в качестве свидетеля по какому-то очень срочному делу, а затем и принесли повестку, подписанную старшим следователем М.Эргашевым.

28 июля Базаров явился в управление СГБ Мирзо Улугбекского района в сопровождении известного адвоката Сергея Майорова, чего вызвавший его следователь явно не ожидал и в итоге отменил допрос, пояснив, что он "не так уж и важен для дела, которое он ведет".

Очевидно, "наверху" было решено не трогать Базарова, чтобы не привлекать внимания СМИ к этому делу, и, соответственно, присвоению сотен миллионов, а, возможно, и миллиардов долларов Шавкатом Мирзиеевым и его родственниками.

Напомним, что председателя СНБ (сейчас это Абдусалом Азизов, его зам - Батыр Турсунов, сват Шавката Мирзиеева) согласно конституции, назначает действующий президент Узбекистана, тот самый человек, который и набирает все эти займы.

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"После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608719580
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