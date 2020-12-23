Премьер Молдавии Кику уходит в отставку

19:07 23.12.2020

23.12.2020

Премьер Молдавии уходит в отставку

Молдавский премьер-министр Ион Кику принял решение подать в отставку. Об этом он объявил в ходе совместного брифинга с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.



"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них - отставка правительства. В этих условиях сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее", - сказал Кику.



Додон поддержал стремление премьера, сказав, что это обдуманное решение в подходящее время. По его словам, новый президент Майя Санду должна взять всю ответственность за управлением страной на себя и начать переговоры с парламентом по формированию нового правительства или о досрочных выборах в парламент.



Ну а пока нынешний Кабмин продолжит исполнение своих обязанностей, правда, он уже не сможет одобрять законопроекты, а будет лишь управлять ситуацией в стране.



Стоит отметить, что отставка правительства была предсказуемой, поскольку в последнее время оно не имело стабильной поддержки в парламенте. После выборов главы государства в стране распалась правящая коалиция: из нее ушли демократы. На роспуске Кабмина настаивали правые партии и Санду. Они и требовали досрочных выборов в парламент.



По словам Кику, завтра, 24 декабря у него запланирована встреча с Санду, они обсудят вопрос исполнения обязанностей правительства.