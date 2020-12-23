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Премьер Молдавии Кику уходит в отставку
19:07 23.12.2020

23.12.2020
Премьер Молдавии уходит в отставку
Молдавский премьер-министр Ион Кику принял решение подать в отставку. Об этом он объявил в ходе совместного брифинга с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них - отставка правительства. В этих условиях сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее", - сказал Кику.

Додон поддержал стремление премьера, сказав, что это обдуманное решение в подходящее время. По его словам, новый президент Майя Санду должна взять всю ответственность за управлением страной на себя и начать переговоры с парламентом по формированию нового правительства или о досрочных выборах в парламент.

Ну а пока нынешний Кабмин продолжит исполнение своих обязанностей, правда, он уже не сможет одобрять законопроекты, а будет лишь управлять ситуацией в стране.

Стоит отметить, что отставка правительства была предсказуемой, поскольку в последнее время оно не имело стабильной поддержки в парламенте. После выборов главы государства в стране распалась правящая коалиция: из нее ушли демократы. На роспуске Кабмина настаивали правые партии и Санду. Они и требовали досрочных выборов в парламент.

По словам Кику, завтра, 24 декабря у него запланирована встреча с Санду, они обсудят вопрос исполнения обязанностей правительства.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608739620
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