Саудовский кронпринц ждет от США "лицензии на убийство", - "НГ"

22:11 23.12.2020

Эр-Рияд запрашивает юридический иммунитет для сына монарха

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



23.12.2020



Мухаммед бин Сальман надеется на прощальный подарок от уходящей американской администрации.

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает требование Саудовской Аравии предоставить наследному принцу Мухаммеду бин Сальману иммунитет от судебного преследования. Соответствующий запрос Эр-Рияд сделал в связи с иском, который подал в США покинувший королевство экс-советник министра внутренних дел Саад аль-Джабри. Диссидент, который сыграл большую роль в контртеррористической политике монархии, обвинил наследника престола в попытке организовать еще одно покушение, подобное тому, которое произошло в Стамбуле два года назад в отношении журналиста Джамаля Хашогги.

О том, что Белый дом изучает идею предоставления кронпринцу юридической неприкосновенности, сообщило издание New York Times. По словам источников газеты, представители Эр-Рияда попытались убедить американских чиновников в том, что наследный принц является фактическим правителем Саудовской Аравии, а следовательно, имеет право на иммунитет. Нередко международное право дает политикам возможность получать юридическую неприкосновенность в зависимости от статуса или фактического веса. Правда, адвокаты аль-Джабри сомневаются в том, что этот подход применим к нынешней ситуации: кронпринц не считается официальным правителем Саудовской Аравии, эту роль выполняет монарх.



Поводом для запроса со стороны Эр-Рияда стал иск, поданный в этом году аль-Джабри и его юристами. Как утверждает истец, по приказу наследного принца на него пытались организовать покушение спустя считаные недели после убийства Хашогги. Специально для этого отряд киллеров отправился в Канаду, где проживает диссидент. "Как и команда, устранившая Хашогги, те, кто был послан к доктору Сааду (истец называет их "Отрядом тигров" ответчика), были личной группой наемников бин Сальмана", – говорится в иске. Впрочем, канадские правоохранители заподозрили неладное, и "карательная" поездка была сорвана. Аль-Джабри решил искать справедливости у американской Фемиды: Вашингтон имеет рычаги давления на кронпринца.



Решительность аль-Джабри объясняется тем, что в руках саудовских властей остаются его дети, не покинувшие королевство вовремя. "Ответчик бин Сальман приказал похитить 22-летнего Омара и 20-летнюю Сару из семейной резиденции аль-Джабри в Эр-Рияде, после чего группа из 50 вооруженных мужчин в машинах без опознавательных знаков и в гражданской одежде под наблюдением близкого соратника ответчика – Салаха аль-Джотайли – подняла их с постели рано утром 16 марта 2020 года и увезла, – говорится в иске. – С тех пор доктор Саад их не видел. Другие родственники доктора Саада в Саудовской Аравии и за ее пределами были арестованы, задержаны и подвергнуты пыткам с целью заманить его обратно в Саудовскую Аравию для убийства".



Сына Хранителя двух святынь Мекки и Медины ждут в США уже несколько исков. Помимо тех обвинений, которые выдвигает против него аль-Джабри, есть заявление со стороны невесты Хашогги – Хатиджи Дженгиз, которая считает кронпринца Мухаммеда организатором убийства ее жениха. Кроме того, к американским судебным органам обратилась телеведущая катарского телеканала "Аль-Джазира" Гада Увейс, которая уверена, что является мишенью санкционированных Абу-Даби и Эр-Риядом хакерских атак из-за своей профессиональной деятельности: журналистка активно критикует руководство Саудовской Аравии и Эмиратов за нарушения в сфере прав человека. Эффект исков усиливает лоббистская активность тех, кто уже пострадал от политики кронпринца.



Объясняя преследование аль-Джабри, власти Саудовской Аравии говорят о его причастности к хищениям бюджетных средств. Однако дело считают политическим. Доктор Саад был соратником бывшего наследного принца Мухаммеда бин Найефа, которого задержали в этом году в рамках антикоррупционных расследований. Лишение свободы члена королевской семьи было интерпретировано как попытка устранить внутреннюю оппозицию. Кроме того, аль-Джабри сыграл большую роль в контрразведывательной политике королевства. Он курировал силовые ведомства и имел тесные связи с западным разведывательным сообществом. По широко распространенному мнению, аль-Джабри может быть обладателем компромата на наследника престола.



В любом случае сейчас представители несостоявшегося "второго Хашогги" занимаются выработкой эффективного ответа на желание Эр-Рияда обеспечить Мухаммеду юридический иммунитет. Ожидается, что они будут делать упор на то, что кронпринц организовывал покушение на аль-Джабри в личном качестве. Однако в случае, если администрация Трампа все-таки решится на прощальный подарок своему ближневосточному партнеру, это сделает саудовского кронпринца недосягаемым даже для обвинений по скандальному "делу Хашогги", которое привлекло внимание мирового сообщества к внешней политике Саудовской Аравии в целом.



Другой сын аль-Джабри, Халед, который смог вовремя покинуть родину и переселиться с отцом в Канаду, заметил в разговоре с американскими журналистами: "Отсутствие ответственности – это одно, однако безнаказанность посредством предоставления иммунитета – это то же самое, что выдача лицензии на убийство".